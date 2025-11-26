Новини
Гаджето на Лео ди Каприо се показа в прозрачна пола

26 Ноември, 2025 08:42 1 597 12

Младата дама позира с права, разпусната коса и естествен грим

Гаджето на Лео ди Каприо се показа в прозрачна пола - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Приятелката на Леонардо ди Каприо, моделът Витория Черети, показа фигурата си в прозрачна пола в Instagram.

Черети се появи пред камерата в бял дантелен топ, който съчета с тъмна, прозрачна пола, кожен колан и късо кожено палто. Тя допълни визията си със слънчеви очила и черна чанта. Младата дама позира с права, разпусната коса и естествен грим.

Снимка: Инстаграм

На 1 ноември Витория Черети присъства на 14-ия годишен гала фестивал „Изкуство и филм“ в Лос Анджелис. За частното събитие тя избра златна рокля с пайети и деколте до кръста. Обеци, диамантени гривни и пръстен допълваха визията на звездата, която носеше косите си на елегантна опашка с висящи кичури.


По-рано Витория Черети показа костюма си за Хелоуин. Моделът се появи пред камерата в топ с леопардов принт, дълбоко деколте и бикини с висока талия. Моделът носеше черно сако, мрежести чорапогащи, кожени ботуши на висок ток и шапка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 газо

    2 1 Отговор
    йготура

    08:44 26.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 тц тц

    5 3 Отговор
    Какво е това дръгливото? Лео е 2 нива над нея на пазара на гаджета.
    Рагу със зъби. Я да ходи на лагер срещу анорексията.

    08:47 26.11.2025

  • 4 Койчо

    4 1 Отговор
    Тази сеибе в кенефите на ресторанта!

    08:49 26.11.2025

  • 5 газо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДПС ново начало":

    Османе, да те ....кой те хване.

    08:51 26.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нещо от пред

    1 0 Отговор
    Няма никой

    09:11 26.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мучо

    1 0 Отговор
    поредната пача....

    09:21 26.11.2025

  • 12 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "!!!!!":

    Аз съм мъж ! И не само обичам жените като цяло , а обичам и конкретна жена !

    09:30 26.11.2025