Гаджето на Лео ди Каприо се показа в прозрачна пола

Приятелката на Леонардо ди Каприо, моделът Витория Черети, показа фигурата си в прозрачна пола в Instagram.
Черети се появи пред камерата в бял дантелен топ, който съчета с тъмна, прозрачна пола, кожен колан и късо кожено палто. Тя допълни визията си със слънчеви очила и черна чанта. Младата дама позира с права, разпусната коса и естествен грим.
На 1 ноември Витория Черети присъства на 14-ия годишен гала фестивал „Изкуство и филм“ в Лос Анджелис. За частното събитие тя избра златна рокля с пайети и деколте до кръста. Обеци, диамантени гривни и пръстен допълваха визията на звездата, която носеше косите си на елегантна опашка с висящи кичури.
По-рано Витория Черети показа костюма си за Хелоуин. Моделът се появи пред камерата в топ с леопардов принт, дълбоко деколте и бикини с висока талия. Моделът носеше черно сако, мрежести чорапогащи, кожени ботуши на висок ток и шапка.
1 газо
08:44 26.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 тц тц
Рагу със зъби. Я да ходи на лагер срещу анорексията.
08:47 26.11.2025
4 Койчо
08:49 26.11.2025
5 газо
До коментар #2 от "ДПС ново начало":Османе, да те ....кой те хване.
08:51 26.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Нещо от пред
09:11 26.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 мучо
09:21 26.11.2025
12 Пич
До коментар #10 от "!!!!!":Аз съм мъж ! И не само обичам жените като цяло , а обичам и конкретна жена !
09:30 26.11.2025