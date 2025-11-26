Гаджето на Лео ди Каприо се показа в прозрачна пола

Приятелката на Леонардо ди Каприо, моделът Витория Черети, показа фигурата си в прозрачна пола в Instagram.

Черети се появи пред камерата в бял дантелен топ, който съчета с тъмна, прозрачна пола, кожен колан и късо кожено палто. Тя допълни визията си със слънчеви очила и черна чанта. Младата дама позира с права, разпусната коса и естествен грим.

Снимка: Инстаграм

На 1 ноември Витория Черети присъства на 14-ия годишен гала фестивал „Изкуство и филм“ в Лос Анджелис. За частното събитие тя избра златна рокля с пайети и деколте до кръста. Обеци, диамантени гривни и пръстен допълваха визията на звездата, която носеше косите си на елегантна опашка с висящи кичури.

По-рано Витория Черети показа костюма си за Хелоуин. Моделът се появи пред камерата в топ с леопардов принт, дълбоко деколте и бикини с висока талия. Моделът носеше черно сако, мрежести чорапогащи, кожени ботуши на висок ток и шапка.