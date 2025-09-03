Чарли Шийн навършва 60 г. и е по-искрен от всякога

Днес Чарли Шийн навършва 60 години — повод за кратка ретроспекция на живота на актьора, белязан от слава, падения и възраждане.

Ранни години и голям пробив

Роден на 3 септември 1965 г. в Ню Йорк с името Карлос Ървин Естевес, Чарли е син на актьора Мартин Шийн. Кариерата му започва с малка роля през 1974 г. в The Execution of Private Slovik, и истински го изстрелва знаменитата му игра в Platoon (1986) и Wall Street (1987) – продукции, режисирани от Олдън Стоун.

Голям телевизионен успех

Шийн печели Златен Глоуб за ролята си в Spin City (2002), а световната му слава е подсилена с участието му в култовия сериал Two and a Half Men (2003–2011), който го прави един от най-високоплатените телевизионни актьори на времето.

Падения и публични скандали

През 2011 г. Шийн е уволнен от Two and a Half Men след серия скандални изпълнения, публични взривове и проблеми със зависимости.

Възход и възстановяване

След години на борба с алкохол и наркотици, актьорът спира с пороците през 2017 г., движен от желанието да бъде по-добър баща. Сега е трезвен от осем години и казва, че връщането му в публичността не е римейк, а по-скоро личен рестарт.

Актьорът, който вече осем години е трезвен, разказва цялата си история в нов мемоар и двусериен документален филм на Netflix, пише tialoto.bg.

Чарли дава интервю и за списание People, като кадрите за изданието са направени в Малибу, Калифорния.

Звездата от сериала "Двама мъже и половина" говори за бурното си минало, прегръщането на трезвеността и ученето да си прощава.

Чарли Шийн има нова книга, „Книгата на Шийн“, и документален филм на Netflix, "Известен още като Чарли Шийн", които излизат съответно на 9 и 10 септември.

Актьорът говори със списание People за своята история и признава: „Просто най-накрая разказвам историите по начина, по който всъщност са се случили.“ Той добавя шеговито: „Историите, които поне мога да си спомня.“

Юбилеят на Шийн е важен етап, за който той не е бил сигурен, че изобщо ще доживее.

„Имам повече дни зад гърба си, отколкото пред себе си, и това е добре“, казва той в статията, след фотосесия на плажа в Малибу, недалеч от мястото, където е израснал.

„Но се чувствам доста добре! Повечето момчета на моята възраст обикновено имат болки в гърба или коленете. Някак си избегнах това.“

Чарли е бивш гимназиален бейзболен питчър, който поддържа форма на гребния си тренажор и прави всичко възможно да се храни здравословно „през повечето време“.

Ако ви се струва, че животът на актьора, който е потънал в дълбините на зависимостта през 40-те си години, е изправен пред безброй таблоидни скандали и е преживял два много публични и грозни развода, той казва, че осем години трезвеност също ще ви изненадат.

В днешно време, вместо да взима кокаин и да се занимава с компаньонки, той прекарва време в срещи с приятели за кафе, посещение на възрастните си родители и доскоро в завършване на дебютния си мемоар.

„Не става въпрос за това да оправя нещата или да поправя всички грешки от миналото си“, казва Шийн за едновременното издаване на двата проекта – нещо, което според него се е случило съвсем случайно.

„По-голямата част от 50-те ми години преминаха в извинения на хората, които нараних. Също така не исках да пиша от позицията на жертва.“, казва той.

Мемоарите на Шийн започват в самото начало на живота му и обхващат детството му, когато той и тримата му братя и сестри се присъединяват към баща си Мартин Шийн на снимачната площадка на филмите му, включително прекарват месеци във Филипините, докато той снима „Апокалипсис сега“.

След гимназията Шийн решава да се присъедини към баща си и брат си в семейния бизнес. Малка роля в „Почивният ден на Ферис Бюлър“ от 1986 г. и по-големи роли във „Взвод“ и „Уолстрийт“ го изстрелват до суперзвезда само за няколко кратки години. Но с успеха идват и вековните атрибути на славата - алкохол и лесен достъп до кокаин, бързи коли и... секс.

Поглеждайки назад, той смята, че голяма част от ранните му купони са дошли от страх, че славата и парите са временни.

„Винаги е имало този глас на съмнение, че е само въпрос на време всичко да изчезне, така че да му се наслаждавате възможно най-сърдечно“, казва той.

В документалния филм, неговият колега от „Двама мъже и половина“ Джон Крайър отбелязва, че е усещал, че Шийн никога не е смятал, че заслужава успеха си. „Това беше доста проницателно“, казва Шийн, добавяйки, че лично е помолил всички, участващи в документалния филм (включително Крайър, бившия му шеф Чък Лори, двете му бивши съпруги, Денис Ричардс и Брук Мюлер, и дори бившия му наркодилър Марко), да участват.

За съжаление, с нарастването на успеха му, нараства и любовта му към алкохола и наркотиците, и когато за първи път опитва крек, той се пристрастява.

Той е ходил на рехабилитация няколко пъти и знае, че е чудо, че е имал само едно предозиране и един случай близо до смъртта. „На моите партита винаги казвах: „Паркирайте преценката си пред вратата. Няма болка в спалнята. И никой не може да умре". Това бяха добри правила.“

Шийн достига дъното, когато е уволнен от хитовия си ситком "Двама мъже и половина" през март 2011 г. След това даде скандалното си интервю за 20/20, в което твърдеше, че има „тигрова кръв“ във вените си. (В мемоарите си той обяснява, че освен наркотиците, се е пристрастил към употребата на тестостеронов крем, който го е направил „луд“.)

През 2017 г. Шийн най-накрая се прочиства завинаги и казва, че е готов за трезвеност.

„Трябва да си готов“, казва той, отбелязвайки, че само ти можеш да спасиш собствения си живот. В неговия случай това е било решението, че иска да бъде баща, на когото децата му (Касандра, 41 г., Сами, 21 г., Лола, 20 г., и близнаците Макс и Боб, 16 г.) могат да разчитат. Оттогава не е пил и капка алкохол. „Водя си [ментален списък] с най-лошите, най-срамни неща, които съм направил, и мога да го погледна наум, ако ми се пие“, казва той.

Що се отнася до наркотиците, той ги е спрял, преди да спре да пие, и казва, че не се интересува от връщане назад. „Независимо дали е истина или не, обичам да си мисля, че следващата доза ще ме убие.“

Въпреки че се е помирил с почти всички от миналото си, прощаването на себе си за действията му е било по-лошо.

„Прошката все още е нещо в процес на развитие“, казва той. „Все още получавам това, което наричам „тръпки от срам“. Това са моментите, които ме поразяват, на ужасните спомени, избори и последствия. Те се отдалечават все повече, така че предполагам, че това е напредък. Интересното при поправянето на грешките е, че повечето хора казват: „Хей, да, ние сме добри хора, но се надяваме, че и ти си простил на себе си.“

Що се отнася до това какво следва? Той би искал да се върне към актьорството, но казва, че приема нещата ден за ден, вместо външно да гони нещо. „Не наричам всичко това завръщане“, казва той за завръщането си в светлината на прожекторите. „Наричам го нулиране. Просто живея за следващия момент, какъвто и да се окаже той.“