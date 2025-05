Лични СНИМКИ на Ал Бано и София Лорен, изтекли в мрежата, ядосаха звездите

Страхотен скандал разтърси Италия и не само заради уникална среща между иконите София Лорен и Ал Бано. Оказа се, че снимки са пуснати в Инстаграм без знанието на легендите, чиято слава далеч надхвърля Апенините, предава кореспондент на в. "Телеграф" в Рим.

Снимки от интимен момент, направени в дома на актрисата в Швейцария, предизвиквайки гнева на Ал Бано. София Лорен живее в Женева от над петдесет години. Срещата беше организирана дискретно, за да отбележи дългогодишното им приятелство.

На нея присъства и швейцарският колекционер на автомобили Даниел Изели, който придружил Ал Бано. Снимките, на които се вижда 90-годишната звезда без грим и с тюрбан на главата, в неформална обстановка, заедно с певеца от Челино Сан Марко, бяха публикувани от Изели в неговия Instagram профил.

Кадрите, придружени от текст, възхваляващ „магически момент между легенди на музиката и киното“, бързо обиколиха мрежата, събирайки стотици споделяния и възторжени коментари от фенове.

Това, което изглеждаше като невинна публикация, скоро се превърна в скандал. Ал Бано, с когото се свързва агенция АНСА в Мадрид, не скри гнева си: „Не одобрявам публикуването на тези снимки и се разграничавам категорично от поведението на моя приятел. Това беше истинско предателство и към София, и към мен. Снимките бяха направени като личен спомен, а не за публикуване. Със София сме близки приятели от години, виждаме се два-три пъти годишно. Никога не сме се снимали с цел да ги споделяме. Чувствам се омерзен.“

