Млад актьор, изиграл Ал Пачино, ще играе и младия Силвестър Сталоун в документален филм

28 Август, 2025 17:58 536 0

Лентата ще носи заглавието "Аз играя Роки"

Млад актьор, изиграл Ал Пачино, ще играе и младия Силвестър Сталоун в документален филм - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Антъни Иполито ще изпълни главната роля на Силвестър Сталоун в биографичния филм „Аз играя Роки“, който ще бъде режисиран от Питър Фарели за Amazon MGM Studios и ще бъде разпространен по кината. Продуценти на проекта са Тоби Емерих и Кристиан Баха, а сценарият е дело на Питър Гембъл.

Иполито ще влезе в образа на младия Силвестър Сталоун във филм, проследяващ ранните години на актьора, преди да се превърне в световна звезда. Сюжетът акцентира върху непоколебимата вяра на Сталоун, че не е просто създаден да напише „Роки“, а е роден да бъде Роки Балбоа. Изправен пред постоянни откази, Силвестър Сталоун залага всичко на себе си и настоява лично да изиграе главната роля, въпреки на пръв поглед непреодолими трудности. Това се превръща в класическата история за отхвърления зад най-емблематичния филм за аутсайдер в киното.

Франчайзът „Роки“, разпространяван първоначално от United Artists, а по-късно от MGM, е сред най-емблематичните и финансово успешни спортни поредици в историята на киното, с приходи над 1,7 милиарда долара по света, включително и спин-офите „Крийд“. Създаден и изигран от Силвестър Сталоун, оригиналният филм дебютира през 1976 г. и печели „Оскар“ за най-добър филм. Сталоун получава номинации за най-добър актьор и за оригинален сценарий. Неговото изпълнение и творческа визия превръщат „Роки“ в културен феномен и затвърждават мястото му като холивудска легенда.

Антъни Иполито е познат най-вече с ролята на Ал Пачино в лимитираната поредица на Paramount+ „The Offer“. Той участва и в успешния филм на Netflix „Purple Hearts“.

По-рано тази година стана ясно, че актьорът Ноа Сентинео ще влезе в ролята на самия Роки в предистория - това бележи първия път, в който актьор, различен от Слай ще изиграе емблематичния герой.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
