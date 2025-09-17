Долф Лундгрен е в ремисия, разказа за битката си с рака на бъбреците

Шведският актьор Долф Лундгрен разказа за битката си с рака, година след като влезе в ремисия. 67-годишният актьор беше цитиран от People.

67-годишната филмова звезда, на когото бе поставена диагноза рак на бъбреците през 2015 г., сега се чувства добре. „Беше тежка битка около пет години. Всъщност около три години бяха доста тежки, но сега е по-добре - върнах се към нормалното, тренирам“, каза той. Актьорът добави, че все още може да прави всичко, което е правил във фитнеса преди болестта си, но е решил да намали натоварването и да ходи на фитнес само четири до пет пъти седмично.

Актьорът добави, че след като се е възстановил от рака, е придобил нова перспектива за здравето и грижата за себе си: сега се чувства благодарен за възможността да прекарва време със съпругата, децата и приятелите си.

„Мисля, че това беше положително преживяване за мен. Ако нямах рак, може би щях да направя нещо лудо, защото бях твърде стресиран“, подчерта той.

През 2023 г. Лундгрен за първи път разкри, че се бори с рак на бъбреците, като уточни, че е диагностициран през 2015 г. Той се подложил на лечение, докато продължавал да снима „Аквамен“ и „Крийд 2“. След отстраняването на тумора актьорът влезе в ремисия. През 2020 г. обаче лекарите откриха нови тумори. Лундгрен отново се подложи на лечение.