Мила Роберт омая американски топ дипломат, ще пробие ли в САЩ?

Мила Роберт омая американски топ дипломат, ще пробие ли в САЩ?

28 Ноември, 2025 11:15

Дан Баер – бивш посланик на САЩ, беше заснет с тениска, която прави пряка препратка към хита ѝ "Все по-добре ще става".

Мила Роберт омая американски топ дипломат, ще пробие ли в САЩ? - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Младата певица се превърна в обект на сериозно внимание в САЩ, след като Дан Баер – бивш посланик на САЩ и една от най-уважаваните фигури в американската външна политика – беше заснет с тениска, която прави пряка препратка към хита ѝ "Все по-добре ще става".

Мила Роберт омая американски топ дипломат, ще пробие ли в САЩ?
Снимка: Интернет

Снимката, разпространена от "Телеграф", буквално взриви социалните мрежи и феновете на Мила. Баер, известен с работата си по правата на човека и международната дипломация, е сочен като ключов сътрудник на Хилари Клинтън и дългогодишен фактор в американската политика. Именно той е един от хората зад култовата ѝ реч от 2011 г.

"Правата на гейовете са човешки права".

Наблюдатели не изключват възможността бившият дипломат да е личен почитател на българската изпълнителка, която по-рано тази година засне част от свой видеоклип на Таймс Скуеър – още една смела крачка към международната сцена.

Днес Дан Баер заема поста старши вицепрезидент по политически изследвания във Фондацията „Карнеги“ за международен мир, а кариерата му включва и позицията на посланик на САЩ в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, пише show.blitz.bg.


Оценка 2.4 от 11 гласа.
  • 1 ще пробие ли в САЩ?

    15 1 Отговор
    амче разбира се
    момата прекрасно а и писарката
    че с игриво коте и кифленски стратегии и номера се стига надалеч
    особени с тлъсти лапнишарани с много милиони за даване

    11:22 28.11.2025

  • 2 Трол

    8 1 Отговор
    Г-н Баер е един от многото, които ще облекат тази тениска след среща с Мила.

    11:24 28.11.2025

  • 3 Като гледам този топ дипломат

    20 0 Отговор
    "омая" не е правилният глагол.

    11:25 28.11.2025

  • 4 Роден в НРБ

    11 1 Отговор
    И двама във варел и в някой по-дълбок язовир

    11:26 28.11.2025

  • 5 Бендида

    25 0 Отговор
    Може, ако са добри приятелки с общи интереси. Робърт всяка година пее на ,,София прайд", Баер е гей...... :)))

    Коментиран от #6, #7

    11:30 28.11.2025

  • 6 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бендида":

    Може и да са роднини.

    11:39 28.11.2025

  • 7 Българин

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бендида":

    Търкулнало се гърнето намерило си похлупак.Той гей,тя лесбос.

    Коментиран от #13

    11:39 28.11.2025

  • 8 Тото 1 и Тото 2

    10 0 Отговор
    Този юнак в еГЕЙско море ли плува ?

    11:42 28.11.2025

  • 9 Децимация

    5 1 Отговор
    С какво ли мис Бикини е 0маяла един Вожд на бостан Тикви , нарече Шайка , за да получи обитание на къщичка с двор в барселонските земи ?

    11:44 28.11.2025

  • 10 ха ха Хо

    4 0 Отговор
    Ще пробие Мила дупка в океана,вече е пробила такава в Черно море.

    11:45 28.11.2025

  • 11 Еш па таа

    7 0 Отговор
    Тая коя беше??? Пишете,че има "хит"!?

    11:47 28.11.2025

  • 12 Хахахахаха

    6 0 Отговор
    Не ме разсмивайте

    11:47 28.11.2025

  • 13 Бендида

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Много пъти съм се чудила следното. Ако хипотетично, ,,тя" се счита за ,,той", а ,,той" се счита" за ,,тя", биха ли били перфектната, обратна двойка?. :)))

    Коментиран от #15

    11:47 28.11.2025

  • 14 Симо

    6 0 Отговор
    Само като му видиш муцуната на този американски ДИПлоМАТ! Мило "момче", мек и нежен. Готов да отстоява правата на "човека" с душа и гъ...зе.

    11:47 28.11.2025

  • 15 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бендида":

    В тва е философски въпрос😁

    11:58 28.11.2025

  • 16 665

    2 0 Отговор
    Хаха ами Дан и той д0лен лев п3дал !

    12:09 28.11.2025