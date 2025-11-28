Мила Роберт омая американски топ дипломат, ще пробие ли в САЩ?

Младата певица се превърна в обект на сериозно внимание в САЩ, след като Дан Баер – бивш посланик на САЩ и една от най-уважаваните фигури в американската външна политика – беше заснет с тениска, която прави пряка препратка към хита ѝ "Все по-добре ще става".

Снимка: Интернет

Снимката, разпространена от "Телеграф", буквално взриви социалните мрежи и феновете на Мила. Баер, известен с работата си по правата на човека и международната дипломация, е сочен като ключов сътрудник на Хилари Клинтън и дългогодишен фактор в американската политика. Именно той е един от хората зад култовата ѝ реч от 2011 г.

"Правата на гейовете са човешки права".

Наблюдатели не изключват възможността бившият дипломат да е личен почитател на българската изпълнителка, която по-рано тази година засне част от свой видеоклип на Таймс Скуеър – още една смела крачка към международната сцена.

Днес Дан Баер заема поста старши вицепрезидент по политически изследвания във Фондацията „Карнеги“ за международен мир, а кариерата му включва и позицията на посланик на САЩ в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, пише show.blitz.bg.