Мила Роберт омая американски топ дипломат, ще пробие ли в САЩ?

Младата певица се превърна в обект на сериозно внимание в САЩ, след като Дан Баер – бивш посланик на САЩ и една от най-уважаваните фигури в американската външна политика – беше заснет с тениска, която прави пряка препратка към хита ѝ "Все по-добре ще става".
Снимката, разпространена от "Телеграф", буквално взриви социалните мрежи и феновете на Мила. Баер, известен с работата си по правата на човека и международната дипломация, е сочен като ключов сътрудник на Хилари Клинтън и дългогодишен фактор в американската политика. Именно той е един от хората зад култовата ѝ реч от 2011 г.
"Правата на гейовете са човешки права".
Наблюдатели не изключват възможността бившият дипломат да е личен почитател на българската изпълнителка, която по-рано тази година засне част от свой видеоклип на Таймс Скуеър – още една смела крачка към международната сцена.
Днес Дан Баер заема поста старши вицепрезидент по политически изследвания във Фондацията „Карнеги“ за международен мир, а кариерата му включва и позицията на посланик на САЩ в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, пише show.blitz.bg.
1 ще пробие ли в САЩ?
момата прекрасно а и писарката
че с игриво коте и кифленски стратегии и номера се стига надалеч
особени с тлъсти лапнишарани с много милиони за даване
11:22 28.11.2025
2 Трол
11:24 28.11.2025
3 Като гледам този топ дипломат
11:25 28.11.2025
4 Роден в НРБ
11:26 28.11.2025
5 Бендида
Коментиран от #6, #7
11:30 28.11.2025
6 честен ционист
До коментар #5 от "Бендида":Може и да са роднини.
11:39 28.11.2025
7 Българин
До коментар #5 от "Бендида":Търкулнало се гърнето намерило си похлупак.Той гей,тя лесбос.
Коментиран от #13
11:39 28.11.2025
8 Тото 1 и Тото 2
11:42 28.11.2025
9 Децимация
11:44 28.11.2025
10 ха ха Хо
11:45 28.11.2025
11 Еш па таа
11:47 28.11.2025
12 Хахахахаха
11:47 28.11.2025
13 Бендида
До коментар #7 от "Българин":Много пъти съм се чудила следното. Ако хипотетично, ,,тя" се счита за ,,той", а ,,той" се счита" за ,,тя", биха ли били перфектната, обратна двойка?. :)))
Коментиран от #15
11:47 28.11.2025
14 Симо
11:47 28.11.2025
15 Ха ха
До коментар #13 от "Бендида":В тва е философски въпрос😁
11:58 28.11.2025
16 665
12:09 28.11.2025