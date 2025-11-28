Даниела Рупецова скочи в защита на Натали от "Ергенът: Любов в рая"

Даниела Рупецова, позната от последния сезон на „Ергенът“, изрази мнението си за последния скандал, който се разрази в предаването „Ергенът: Любов в рая“, пише woman.bg. Тя реши да защити Натали от нападките на Виктория, които бяха породени след промяна в избора на партньор от страна на хореографката.
„Не исках да ставам коментатор на „Ергенът“, но нещата вече много ескалират и започвам много да се дразня. Не успях да гледам последните няколко епизода, но ми излезе едно видео, в което Виктория напада Натали, затова че е променила избора си“, сподели във видео в Инстаграм профила си Даниела.
„Омръзна ми от моралистки изказвания – кой какъв пример дава! Виктория с нейното отчаяно поведение и преследване на мъж, съвсем не смятам, че дава добър пример. Самият формат предразполага хората да опознават различни хора и това му е целта. Форматът на предаването със сигурност не е всеки да си хване гадже в началото и да си го бута до края, без значение дали го харесва, или не“, добавя още тя.
„Орлин през цялото време разказваше пред другите мъже, че те са много либерални и много широко скроени. Заедно са, но са с ясната идея, че ако влезе някой по-добър, могат да се преориентират. Каква сигурност може да даде такъв мъж на една жена?“, попита писателката.
Относно уговорката на Виктория и Тихомир, Рупецова каза: „Уговорката им беше да се бутат заедно в предаването, докато влезе някой друг, който да им привлече вниманието. Не мога да разбера защо Виктория продължава да му търси отговорност, че той не си е спазил уговорката. И съм убедена, че ако беше влезнал симпатичен мъж, който да прояви интерес към нея, тя нямаше да му остане вярна“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13
12:18 28.11.2025
2 Данко Харсъзина
12:18 28.11.2025
3 сладкопоен чучулиг
Какво го усложняват тези деца, драми някакви вътрешни....
12:21 28.11.2025
4 Гост
И колко е скочила Даниела? Метър, метър и нещо? Казвайте ги тези работи, моля!
Коментиран от #8
12:23 28.11.2025
5 Помасинка
12:24 28.11.2025
6 Квазимодо
12:28 28.11.2025
7 пешо
12:28 28.11.2025
8 Квазимодо
До коментар #4 от "Гост":За да е новина най вероятно е скочила над 2.11м.. иначе кой читав журналист ще го отбележи..?
12:30 28.11.2025
9 Лост
12:49 28.11.2025
10 Цвете
13:01 28.11.2025
11 Кога
13:25 28.11.2025
12 Реалност
13:26 28.11.2025
13 таксиджия 🚖
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Къде? Село, град? Това е цена за булка?
13:28 28.11.2025
14 Селски мечти
13:28 28.11.2025
15 Един прекрасен ден
13:30 28.11.2025