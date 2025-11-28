Даниела Рупецова скочи в защита на Натали от "Ергенът: Любов в рая"

Даниела Рупецова, позната от последния сезон на „Ергенът“, изрази мнението си за последния скандал, който се разрази в предаването „Ергенът: Любов в рая“, пише woman.bg. Тя реши да защити Натали от нападките на Виктория, които бяха породени след промяна в избора на партньор от страна на хореографката.

сподели във видео в Инстаграм профила си Даниела.

„Омръзна ми от моралистки изказвания – кой какъв пример дава! Виктория с нейното отчаяно поведение и преследване на мъж, съвсем не смятам, че дава добър пример. Самият формат предразполага хората да опознават различни хора и това му е целта. Форматът на предаването със сигурност не е всеки да си хване гадже в началото и да си го бута до края, без значение дали го харесва, или не“, добавя още тя.



„Орлин през цялото време разказваше пред другите мъже, че те са много либерални и много широко скроени. Заедно са, но са с ясната идея, че ако влезе някой по-добър, могат да се преориентират. Каква сигурност може да даде такъв мъж на една жена?“, попита писателката.

Относно уговорката на Виктория и Тихомир, Рупецова каза: „Уговорката им беше да се бутат заедно в предаването, докато влезе някой друг, който да им привлече вниманието. Не мога да разбера защо Виктория продължава да му търси отговорност, че той не си е спазил уговорката. И съм убедена, че ако беше влезнал симпатичен мъж, който да прояви интерес към нея, тя нямаше да му остане вярна“.