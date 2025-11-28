Новини
Даниела Рупецова скочи в защита на Натали от "Ергенът: Любов в рая"

28 Ноември, 2025 12:16 1 025 15

„Омръзна ми от моралистки изказвания – кой какъв пример дава!", заяви Рупецова

Даниела Рупецова скочи в защита на Натали от "Ергенът: Любов в рая" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Даниела Рупецова, позната от последния сезон на „Ергенът“, изрази мнението си за последния скандал, който се разрази в предаването „Ергенът: Любов в рая“, пише woman.bg. Тя реши да защити Натали от нападките на Виктория, които бяха породени след промяна в избора на партньор от страна на хореографката.




„Не исках да ставам коментатор на „Ергенът“, но нещата вече много ескалират и започвам много да се дразня. Не успях да гледам последните няколко епизода, но ми излезе едно видео, в което Виктория напада Натали, затова че е променила избора си“, сподели във видео в Инстаграм профила си Даниела.

„Омръзна ми от моралистки изказвания – кой какъв пример дава! Виктория с нейното отчаяно поведение и преследване на мъж, съвсем не смятам, че дава добър пример. Самият формат предразполага хората да опознават различни хора и това му е целта. Форматът на предаването със сигурност не е всеки да си хване гадже в началото и да си го бута до края, без значение дали го харесва, или не“, добавя още тя.

„Орлин през цялото време разказваше пред другите мъже, че те са много либерални и много широко скроени. Заедно са, но са с ясната идея, че ако влезе някой по-добър, могат да се преориентират. Каква сигурност може да даде такъв мъж на една жена?“, попита писателката.

Относно уговорката на Виктория и Тихомир, Рупецова каза: „Уговорката им беше да се бутат заедно в предаването, докато влезе някой друг, който да им привлече вниманието. Не мога да разбера защо Виктория продължава да му търси отговорност, че той не си е спазил уговорката. И съм убедена, че ако беше влезнал симпатичен мъж, който да прояви интерес към нея, тя нямаше да му остане вярна“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Такива помакини вървят по 5000 лв бройката.

    Коментиран от #13

    12:18 28.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор
    Ф устата.

    12:18 28.11.2025

  • 3 сладкопоен чучулиг

    5 0 Отговор
    Казано е: нека се плодят и можат тварите.
    Какво го усложняват тези деца, драми някакви вътрешни....

    12:21 28.11.2025

  • 4 Гост

    10 0 Отговор
    Ти да видиш! А коя е Даниела и коя е Натали?
    И колко е скочила Даниела? Метър, метър и нещо? Казвайте ги тези работи, моля!

    Коментиран от #8

    12:23 28.11.2025

  • 5 Помасинка

    10 0 Отговор
    Тази с характерното лице, която лъже, че някой и плсща за височайша компания е потресаваща

    12:24 28.11.2025

  • 6 Квазимодо

    10 0 Отговор
    Това същество което категорично НЕ прилича на жена, тръгнала акъл да дава

    12:28 28.11.2025

  • 7 пешо

    10 0 Отговор
    стигате с тия боклуци

    12:28 28.11.2025

  • 8 Квазимодо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    За да е новина най вероятно е скочила над 2.11м.. иначе кой читав журналист ще го отбележи..?

    12:30 28.11.2025

  • 9 Лост

    3 0 Отговор
    Даниела Морала е колкото Бойко е Бойко Диалога.

    12:49 28.11.2025

  • 10 Цвете

    5 3 Отговор
    ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО МЕ ДРАЗНИ ВИКТОРИЯ. НЕ СЕ НАМЕРИ НИТО ЕДИН ДА Е С НЕЯ ДО КРАЯ, А ТЯ СЪЗДАВА ИНТРИГИ.ДРУГАТА ПРОСТОТИЯ Е ГАБРИЕЛА. КЛЮКАРКА. МАХНЕТЕ ГИ, ЗА ДА ДОГЛЕДАМЕ ,МОЖЕ БИ ДО КРАЯ. 👙🩱👗🕶👓🎒👡💄

    13:01 28.11.2025

  • 11 Кога

    4 0 Отговор
    Пома кинките и ман галките станаха фактор, отвуд работните си места

    13:25 28.11.2025

  • 12 Реалност

    2 0 Отговор
    Всущност съдбата на подобни кеасавоци" не е лека, питайте гусирова

    13:26 28.11.2025

  • 13 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Къде? Село, град? Това е цена за булка?

    13:28 28.11.2025

  • 14 Селски мечти

    3 0 Отговор
    Тази от смолянските села продава на други като нея - не особено красиви, че всичко е възможно.

    13:28 28.11.2025

  • 15 Един прекрасен ден

    5 0 Отговор
    Се събужда на 41 , необразована, лошо съшита, неработила и ден. Но писателка

    13:30 28.11.2025