Новини
Любопитно »
Васил Драганов от "Комиците" стана дядо

Васил Драганов от "Комиците" стана дядо

28 Ноември, 2025 13:15 759 4

  • васил драганов-
  • дядо-
  • внуче-
  • комиците

Дъщеря му Любов е родила момиченце, което носи красивото име Далина

Васил Драганов от "Комиците" стана дядо - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Обичаният български актьор Васил Драганов, познат на зрителите от "Комиците“ и хитовия сериал "Столичани в повече“, стана дядо, пише plovdiv24.bg. Щастливата новина сподели самият той в социалните мрежи.

Дъщеря му Любов е родила момиченце, което носи красивото име Далина.



Любов завърши 12-и клас миналата година, а през юни тази година съобщи в профила си във Фейсбук, че се е сгодила.

Васил Драганов, който е едва на 50 години, приема новата си роля като дядо с огромно вълнение. От 15 години той е част от трупата на Народния театър "Иван Вазов“, където участва в постановките "Хага“, "Един безумен ден“, "Бурята“, "Нова земя“ и "Народът на Вазов“.

Актьорът печели сърцата на публиката и с емблематичната си роля на Радко Чеканов в сериала "Столичани в повече“, която го превърна в едно от най-разпознаваемите лица на българския екран.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Честито, ама да беше научил правописа и пунктуацията - три грешки в две изречения...

    13:24 28.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    2 2 Отговор
    комици ? по скоро клоуни
    само по бтв

    13:53 28.11.2025

  • 4 Хайде да е живо и здраво детето

    2 0 Отговор
    да го обичат и обгрижват. Да донесе на всички близки радост и щастие.

    13:59 28.11.2025