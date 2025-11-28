Васил Драганов от "Комиците" стана дядо

Обичаният български актьор Васил Драганов, познат на зрителите от "Комиците“ и хитовия сериал "Столичани в повече“, стана дядо, пише plovdiv24.bg. Щастливата новина сподели самият той в социалните мрежи.
Дъщеря му Любов е родила момиченце, което носи красивото име Далина.
Любов завърши 12-и клас миналата година, а през юни тази година съобщи в профила си във Фейсбук, че се е сгодила.
Васил Драганов, който е едва на 50 години, приема новата си роля като дядо с огромно вълнение. От 15 години той е част от трупата на Народния театър "Иван Вазов“, където участва в постановките "Хага“, "Един безумен ден“, "Бурята“, "Нова земя“ и "Народът на Вазов“.
Актьорът печели сърцата на публиката и с емблематичната си роля на Радко Чеканов в сериала "Столичани в повече“, която го превърна в едно от най-разпознаваемите лица на българския екран.
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:24 28.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1488
само по бтв
13:53 28.11.2025
4 Хайде да е живо и здраво детето
13:59 28.11.2025