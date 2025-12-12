Новини
Любопитно »
Мика Стоичкова показа Христо Джуниър (СНИМКИ)

Мика Стоичкова показа Христо Джуниър (СНИМКИ)

12 Декември, 2025 14:57 1 217 11

  • мика стоичкова-
  • христо стоичков-
  • христо джуниър-
  • футболист-
  • внуче

Мика е леля на малкия Христо от сестра ѝ Христина

Мика Стоичкова показа Христо Джуниър (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мика Стоичкова трогна последователите си в социалните мрежи с нов кадър на малкия Христо - второто внуче на футболната легенда Христо Стоичков. "Най-любимия ми малък човек, Христо Джуниър!“, написа Мика.

Малкият Христо Жулиен Креспо е син на Христина — другата дъщеря на Камата. Детето е от любовта ѝ с венецуелеца Карлос Креспо, който е израснал основно в Швейцария и за когото се знае, че има стабилни финансови възможности. Карлос е вторият ѝ съпруг, след като преди години Христина се разведе с хърватския тенисист Лука Белич. Новото семейство тръгна напред уверено и сега именно Христо-джуниър е най-голямата им радост.

Дядо му, разбира се, прие появата му с огромно вълнение. Камата веднага благодари на Бог за новия член на фамилията и обяви, че ще бъде до малкия Ицо във всяка стъпка от живота му. Близки до семейството разказват, че Стоичков е истински развълнуван от мисълта, че някой ден ще може да рита топка с внука си на двора, макар и на шега да признава, че още е рано за прогнози. Въпреки легендарната си кариера той не страда от амбиции да превърне момчето в свой наследник на терена. По думите на негови приятели Стоичков иска главно детето да расте здраво, щастливо и заобиколено от любов, а ако някой ден пожелае да гони топката, той ще бъде първият, който ще му подаде.

Христо-джуниър е второто внуче на Камата. През 2016 г. Мика го направи дядо за първи път, когато в Маями се роди малката Мия. Оттогава звездата не пропуска повод да изразява щастието си от това, че има внучета, а приятелите му шеговито казват, че това е единствената титла, която приема по-емоционално от всички други в живота си, пише HotArena.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    11 0 Отговор
    Ако е Христо младши,а не Джуниър,какво ще стане?!

    Коментиран от #10

    14:59 12.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кифла Стоичкова

    7 1 Отговор
    Как ви пробутваме тъпи светски новини.

    15:04 12.12.2025

  • 5 Кюрда

    3 0 Отговор
    Дали ще е "умен"като дядо си?

    15:21 12.12.2025

  • 6 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Стига сте ни занимавали с тез ции ганньори. Таз е дъщеря на баща си, а другото е внукна дядо си. Нас не ни интересува от кой реззеник се е размножила

    15:22 12.12.2025

  • 7 Бая

    3 0 Отговор
    главест .

    15:25 12.12.2025

  • 8 оня с коня

    1 0 Отговор
    красива е циганнката, навярно като всяка маннгалка се работи и отзад

    15:43 12.12.2025

  • 9 Ко речи ?

    2 0 Отговор
    А, ама то и аз днес си снимах 💩-то бе

    15:45 12.12.2025

  • 10 Амиии...

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "бушприт":

    ....няма да е по Хамерикански рйъш ле 🤷‍♂️
    Пък и виж как звучи на място: христо джуниър или ицо джуниърЪ

    15:47 12.12.2025

  • 11 Аз само да попитам....

    1 0 Отговор
    А това джуниър му е фамилното или второто име ?

    15:48 12.12.2025