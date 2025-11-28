Новини
Любопитно »
Нов инцидент върна изгубената памет на индиец след 45 години

Нов инцидент върна изгубената памет на индиец след 45 години

28 Ноември, 2025 18:32 590 1

  • рики рам-
  • индиец-
  • изгубена памет-
  • инцидент

Липсата на минало на Рам вече не го притеснявала, докато не претърпял втора катастрофа през 2025 г.

Нов инцидент върна изгубената памет на индиец след 45 години - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Индиец, страдал от амнезия в продължение на 45 години, върна паметта си след пореден инцидент, съобщи NDTV.

През 1980 г. 16-годишният Рики Рам напуска родното си село Нади и отива в град Ямунанагар в търсене на работа. Има късмета да си намери работа в хотел, но животът му скоро се променя драстично. Той претърпява тежък инцидент, който му причинил пълна загуба на паметта. По това време няма бързи средства за комуникация и семейството на Рам така и не успява да разбере какво се е случило.

Младият мъж започва живота си наново. Колега му дава името Рави Чаудхари. Под това име той се мести в Мумбай и си намира работа в колеж. Там през 1994 г. се жени и става баща на три деца. Липсата на минало на Рам вече не го притеснявала, докато не претърпял втора катастрофа през 2025 г.

Няколко месеца след инцидента мъжът започнал да вижда повтарящи се образи в сънищата си: мангови дървета, люлки и планински пътеки. Той разказал на жена си за виденията и те решили, че паметта му се връща.

Използвайки интернет, двойката успяла да съпостави образите в главата на Рам с реални места. Това го отвело до родното му село Нади, където решил да се свърже с местния жител Рудра Пракаш.

В началото Пракаш не повярвал на Рам, но той започнал да си спомня такива подробности, че било трудно да се усъмни в неговата честност. В крайна сметка, благодарение на Пракаш, мъжът успял да се събере отново с роднините си. Те били щастливи да го срещнат отново, смятайки го отдавна за изгубен завинаги.


  • 1 СД РАМ

    1 0 Отговор
    Разместила му се е флашката при първата катастрофа.

    18:48 28.11.2025