Рецепта на деня: Ябълков щрудел с дърпани кори

Необходими продукти:
За тестото:
- 400 г брашно
- 1 ч.ч. вода
- 1 ч.л. оцет
- щипка сол
- 2 с.л. олио
За плънката:
- 125 г масло
- 4 червени ябълки
- 100 г ванилови бисквити
- 100 г печени орехи
- 100 г стафиди
- 1 ч.л. канела
- 1/3 ч.ч. захар
За сервиране:
- заквасена сметана
- канела
Начин на приготвяне:
В голяма купа смесете всички съставки за тестото. Най-важната съставка е брашното, което се отличава с по-високо протеиново съдържание, отлична еластичност и разтегливост. С него тестото става лесно за разточване дори в домашни условия, пише woman.bg.
Омесете тестото и го оставете да почине поне един час.
Разделете го на еднакви по големина топчета. Всяко топче разточете леко, след което намажете с масло. Поставете по три едно върху друго – така се образуват фините слоеве на хубавата кора за щрудел или баница, наречени фолинки.
Пригответе плънката, като нарежете ябълките на кубчета и ги смесите с останалите съставки.
След като тестото е отпочинало, започнете внимателно да го дърпате, докато стане почти прозрачно. Намажете с масло и разпределете плънката върху получените кори.
Навийте корите на руло, направете няколко разреза и поставете в предварително загрята фурна на 200 °C.
Печете до златисто-кафяв цвят.
След като извадите щрудела, го поръсете с пудра захар.
Най-вкусен е, когато се сервира със заквасена сметана, овкусена с канела.
