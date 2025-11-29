Новини
Рецепта на деня: Ябълков щрудел с дърпани кори
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Ябълков щрудел с дърпани кори

29 Ноември, 2025 10:05 477 2

Класически есенен десерт

Рецепта на деня: Ябълков щрудел с дърпани кори - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • 400 г брашно
  • 1 ч.ч. вода
  • 1 ч.л. оцет
  • щипка сол
  • 2 с.л. олио

​За плънката:

  • 125 г масло
  • 4 червени ябълки
  • 100 г ванилови бисквити
  • 100 г печени орехи
  • 100 г стафиди
  • 1 ч.л. канела
  • 1/3 ч.ч. захар

За сервиране:

  • заквасена сметана
  • канела​

Начин на приготвяне:

В голяма купа смесете всички съставки за тестото. Най-важната съставка е брашното, което се отличава с по-високо протеиново съдържание, отлична еластичност и разтегливост. С него тестото става лесно за разточване дори в домашни условия, пише woman.bg.

Омесете тестото и го оставете да почине поне един час.

Разделете го на еднакви по големина топчета. Всяко топче разточете леко, след което намажете с масло. Поставете по три едно върху друго – така се образуват фините слоеве на хубавата кора за щрудел или баница, наречени фолинки.

Пригответе плънката, като нарежете ябълките на кубчета и ги смесите с останалите съставки.

След като тестото е отпочинало, започнете внимателно да го дърпате, докато стане почти прозрачно. Намажете с масло и разпределете плънката върху получените кори.

Навийте корите на руло, направете няколко разреза и поставете в предварително загрята фурна на 200 °C.

Печете до златисто-кафяв цвят.

След като извадите щрудела, го поръсете с пудра захар.

Най-вкусен е, когато се сервира със заквасена сметана, овкусена с канела.


