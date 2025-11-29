Рецепта на деня: Ябълков щрудел с дърпани кори

Необходими продукти:

За тестото:

400 г брашно

1 ч.ч. вода

1 ч.л. оцет

щипка сол

2 с.л. олио

​За плънката:

125 г масло

4 червени ябълки

100 г ванилови бисквити

100 г печени орехи

100 г стафиди

1 ч.л. канела

1/3 ч.ч. захар

За сервиране:

заквасена сметана

канела​

Начин на приготвяне:

В голяма купа смесете всички съставки за тестото. Най-важната съставка е брашното, което се отличава с по-високо протеиново съдържание, отлична еластичност и разтегливост. С него тестото става лесно за разточване дори в домашни условия, пише woman.bg.

Омесете тестото и го оставете да почине поне един час.

Разделете го на еднакви по големина топчета. Всяко топче разточете леко, след което намажете с масло. Поставете по три едно върху друго – така се образуват фините слоеве на хубавата кора за щрудел или баница, наречени фолинки.

Пригответе плънката, като нарежете ябълките на кубчета и ги смесите с останалите съставки.

След като тестото е отпочинало, започнете внимателно да го дърпате, докато стане почти прозрачно. Намажете с масло и разпределете плънката върху получените кори.

Навийте корите на руло, направете няколко разреза и поставете в предварително загрята фурна на 200 °C.

Печете до златисто-кафяв цвят.

След като извадите щрудела, го поръсете с пудра захар.

Най-вкусен е, когато се сервира със заквасена сметана, овкусена с канела.

