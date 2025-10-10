Новини
Любопитно »
Ариана Гранде се стопи - тежи само 37 кг

10 Октомври, 2025 12:18 585 4

  • ариана гранде-
  • килограми-
  • стопи-
  • външен вид

Феновете ѝ са притеснени

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

През последните седмици снимки на Ариана Гранде с изключително тънка фигура предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи. Мнозина твърдят, че певицата е свалила драстично килограми и в момента тежи около 37 кг. Въпреки че Ариана не е потвърдила официално, феновете ѝ са силно обезпокоени, че тази промяна може да е признак за сериозен здравословен проблем, пише woman.bg

В интернет се разпространяват снимки и видеа, в които Ариана изглежда по-слаба от всякога. Нейни почитатели споделят, че почти не я разпознават. Според тях фигурата ѝ е станала тревожно крехка, а лицето – по-хлътнало. Други обаче защитават певицата и подчертават, че външният ѝ вид може да се дължи на светлина, грим или определен ъгъл на снимане.


Какво казва самата Ариана?

Ариана Гранде вече няколко пъти е отговаряла на критиците си, като призовава хората да спрат с обсъждането на чужди тела. Тя споделя, че е имала периоди, когато е изглеждала „по-здрава“, но всъщност се е чувствала зле и психически, и физически. Певицата настоява, че няма нищо срамно в това човек да се променя и че не иска външността ѝ да бъде повод за спекулации.

Между здраве, натиск и публичен образ

Загубата на тегло при звезди винаги поражда интерес, но и огромен натиск. Социалните мрежи често превръщат личните избори в обществен дебат. В случая с Ариана Гранде феновете искрено се притесняват, но непрестанното коментиране само увеличава напрежението. Певицата нееднократно е казвала, че иска да бъде оценявана по музиката и труда си, а не по кантара.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмммм.....

    3 0 Отговор
    големото д ще реши проблемът, ще се вземът и общо 500кг. 🤩

    12:19 10.10.2025

  • 2 Всички Гранде

    4 0 Отговор
    са в ГЕРБ жени - Сачева, Теменужка...Имаше една Фидосова...

    Коментиран от #3

    12:22 10.10.2025

  • 3 Роска Водоноска попита

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Всички Гранде":

    Защо не ме броиш, нали и ас съм от гербБаБи

    12:24 10.10.2025

  • 4 Мъж

    0 2 Отговор
    Една хитра еврейка иска да инвестира в млекодобивна компания , доста хитро решение

    12:25 10.10.2025