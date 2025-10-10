Ариана Гранде се стопи - тежи само 37 кг

През последните седмици снимки на Ариана Гранде с изключително тънка фигура предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи. Мнозина твърдят, че певицата е свалила драстично килограми и в момента тежи около 37 кг. Въпреки че Ариана не е потвърдила официално, феновете ѝ са силно обезпокоени, че тази промяна може да е признак за сериозен здравословен проблем, пише woman.bg



В интернет се разпространяват снимки и видеа, в които Ариана изглежда по-слаба от всякога. Нейни почитатели споделят, че почти не я разпознават. Според тях фигурата ѝ е станала тревожно крехка, а лицето – по-хлътнало. Други обаче защитават певицата и подчертават, че външният ѝ вид може да се дължи на светлина, грим или определен ъгъл на снимане.

Какво казва самата Ариана?

Ариана Гранде вече няколко пъти е отговаряла на критиците си, като призовава хората да спрат с обсъждането на чужди тела. Тя споделя, че е имала периоди, когато е изглеждала „по-здрава“, но всъщност се е чувствала зле и психически, и физически. Певицата настоява, че няма нищо срамно в това човек да се променя и че не иска външността ѝ да бъде повод за спекулации.

Между здраве, натиск и публичен образ

Загубата на тегло при звезди винаги поражда интерес, но и огромен натиск. Социалните мрежи често превръщат личните избори в обществен дебат. В случая с Ариана Гранде феновете искрено се притесняват, но непрестанното коментиране само увеличава напрежението. Певицата нееднократно е казвала, че иска да бъде оценявана по музиката и труда си, а не по кантара.