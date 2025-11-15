Хейли Бийбър показа прашки под рокля с гол гръб

Съпругата на Джъстин Бийбър се появи публично и сподели снимките в Instagram.
Хейли Бийбър бе в тоалет на Gucci с гол гръб, разкриващ прашки отдолу, и с коса, прибрана на висок кок
Миналата седмица Хейли Бийбър участва в ревюто на Saint Laurent по време на Седмицата на модата в Париж. Моделът пристигна на ревюто, облечена в жълти, ултракъси дантелени панталонки и кафяво яке. Аксесоарите ѝ бяха слънчеви очила, черни чорапогащи и сандали на токчета.
Преди това Джъстин и Хейли Бийбър споделиха снимки, направени по време на фотосесия с едногодишния им син Джак.
1 Сатана Z
- Заради прашките.
18:29 15.11.2025
2 Фотографа
18:33 15.11.2025
4 ?????
И по-грозни сме виждали.
И по-хубави сме уважавали.
18:36 15.11.2025
5 Женоря,
19:24 15.11.2025
7 Хи хи хи
19:25 15.11.2025