Хейли Бийбър показа прашки под рокля с гол гръб

15 Ноември, 2025 18:27 1 162 7

  • хейли бийбър-
  • прашки

Тя бе в тоалет на Gucci с гол гръб, разкриващ прашки отдолу, и с коса, прибрана на висок кок

Хейли Бийбър показа прашки под рокля с гол гръб - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съпругата на Джъстин Бийбър се появи публично и сподели снимките в Instagram.

Хейли Бийбър бе в тоалет на Gucci с гол гръб, разкриващ прашки отдолу, и с коса, прибрана на висок кок

Миналата седмица Хейли Бийбър участва в ревюто на Saint Laurent по време на Седмицата на модата в Париж. Моделът пристигна на ревюто, облечена в жълти, ултракъси дантелени панталонки и кафяво яке. Аксесоарите ѝ бяха слънчеви очила, черни чорапогащи и сандали на токчета.

Преди това Джъстин и Хейли Бийбър споделиха снимки, направени по време на фотосесия с едногодишния им син Джак.


  • 1 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Защо блондинките акат на два купчинки?
    - Заради прашките.

    18:29 15.11.2025

  • 2 Фотографа

    2 2 Отговор
    На първата снимка прилича на Благо от подлеза до ндк

    18:33 15.11.2025

  • 4 ?????

    5 0 Отговор
    Ха ха.
    И по-грозни сме виждали.
    И по-хубави сме уважавали.

    18:36 15.11.2025

  • 5 Женоря,

    4 0 Отговор
    по цял ден се чудят какъв да го ядат…

    19:24 15.11.2025

  • 7 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Бибито ,щом не е по кюлоти не ми харесва .🤣

    19:25 15.11.2025