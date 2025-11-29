Ким Кардашиян съжалява, че приела образа на Мерилин Монро

Ким Кардашиян съжалява за превъплъщението си в актрисата Мерилин Монро за Met Gala през 2022 г., пише списание People.

Там дамата се появи в обсипана със звезди рокля, същата, която Монро носи пред бившия президент на САЩ Джон Ф. Кенеди през 1962 г. За да се превъплъти напълно в образа, Кардашиян беше изрусила черната си коса.

Снимка: Интернет

„Не знам защо, но всички ми казваха: „Не си прави косата като Мерилин. Ще изглеждаш като восъчна фигура.“ Но аз все пак реших да стана руса. Трябваше да си остана с тъмната коса“, призна звездата.

Тя призна, че е изпробвала цвета с Photoshop, преди да се изруси.