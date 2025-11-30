Новини
"Новият" на Светлана Василева й взе подарения Mercedes след раздялата

30 Ноември, 2025 08:35

След кратка, но шумна връзка бизнесменът Александър Зиковски си прибрал "инвентара"

"Новият" на Светлана Василева й взе подарения Mercedes след раздялата - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Любовната авантюра на Светлана Василева с младия милионер Александър Зиковски приключи не просто с раздяла, а с пълно "връщане на инвентара".

След кратка, но шумна връзка бизнесменът си прибрал подарения на бившата г-жа Гущерова лъскав Mercedes S класа за над 300 хиляди лева.

Двамата се запознават в края на лятото, когато блондинката веднага е впечатлена от богаташа, пристигащ с Ferrari. Зиковски се "смилил" над многодетната майка и ѝ предоставил скъпата кола за ползване – жест, който Светлана превърна в своеобразен трофей, пише hotarena.net.

Само дни след това тя залива социалните мрежи със снимки от купето и не спира да рекламира автокъщата на любимия си.

Александър, зависим от семейния бизнес и доходите на родителите си, направил логичния за него избор – и сложил край на връзката. Автомобилът бил прибран, а Светлана останала с разбити планове и без лъскавата си придобивка.

Бившата плеймейтка, която мечтаела да стане съседка на Росен Плевнелиев в "Резиденшъл парк София", сега отново се върнала в стария си ритъм – по лъскавите столични заведения, където, както твърдят свидетели, често прекарвала дните си "на кафе и фреш, в очакване на нов шанс".

Близки до бившата плеймейтка коментират, че след раздялата с Християн Гущеров тя трудно намира опора и все още се опитва да върне стария си блясък. Този път обаче "късметът ѝ изневери", а Зиковски се оказа далеч по-предпазлив от предишните ѝ ухажори.


  • 1 Пич

    44 0 Отговор
    Хахаха....... Сега схващате ли поговорката - "Цялата пара отиде у свирката" ?!

    08:37 30.11.2025

  • 2 Това е хитро

    43 0 Отговор
    Плющиш миндилките без пари, иначе ако е на почасова тарифа идва скъпо

    08:39 30.11.2025

  • 3 Из живота на проститутките

    48 0 Отговор
    Статия изпълнена със съдържание

    08:39 30.11.2025

  • 4 Народа

    25 2 Отговор
    Егати падението с Гущеров няма кой нормален да я вземе

    08:39 30.11.2025

  • 5 истината

    40 0 Отговор
    Ако ще и 10 деца да има , рвата си остава такава до живот !!

    08:40 30.11.2025

  • 6 Автомонтьор

    33 0 Отговор
    Тая се придвижва само с пътна помощ на твърд теглич. Ама куплунга и вече е бая разбит и връзката лесно се разкачва.

    08:44 30.11.2025

  • 7 БАРС

    30 1 Отговор
    НЯМА ДА Я НАРЕКА ПО РАЗГОВОРНОМУ КАКВА Е , А ЩЕ Я НАРЕКА СЕКСУАЛНА ПАЛАВНИЦА.ЯВНО Е ЕЛЕМЕНТАРНА ЖЕНА СЛЕД КАТО С ГЛАВАТА СИ НЕ МОЖЕ ДА СИ ИЗКАРВА ПРЕХРАНАТА НА ДЕЦАТА СИ,А РАЗЧИТА НА ГРЕХОВЕТЕ СИ .

    Коментиран от #14

    08:45 30.11.2025

  • 8 оня с коня

    9 0 Отговор
    баш е момата, давайте я насам

    има още хляб във нея

    предпочитам гущерова пред автора със кривите зъби

    08:47 30.11.2025

  • 9 има ли тел къде да си я поръчам?

    15 1 Отговор
    ако е свободна вече гушерката, моля да поместите тел. за връзка?

    08:48 30.11.2025

  • 10 Тигре тигре

    16 0 Отговор
    Имаш ли пари

    08:48 30.11.2025

  • 11 Факт

    13 0 Отговор
    Явно някой от Фактибг има траен интерес!

    08:48 30.11.2025

  • 12 На времето имах един колега,

    7 2 Отговор
    як, висок българин, 110/120 кила, като четири крилен гардероб, та съм запомнил приказката му "за ена шепа о.икано месо", в смисъл не си струва главоболията.

    08:53 30.11.2025

  • 13 Жорко

    8 0 Отговор
    А не бе,да не е длъжен с нещо ???

    08:59 30.11.2025

  • 14 Черна дупка

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "БАРС":

    За какво и е глава, освен да създава космически вакуум с нея?

    09:01 30.11.2025

  • 15 Тя да

    11 0 Отговор
    не си го е донесла от Търговищките села ? Никога не е бил неин , на такива като нея им ги дават за кратко и си вземат после колите !

    09:04 30.11.2025

  • 16 Порно

    15 0 Отговор
    Взел колата обратно ? Значи я е изнасилил

    09:11 30.11.2025

  • 17 хихи

    5 0 Отговор
    Горката жена и доктор няма да й върже...
    най-много някой собственик автомивка

    09:22 30.11.2025

  • 18 Тъжни старини

    7 0 Отговор
    На 45 г труженичка, с 4,5 деца, очакваща на кафе и фреш някой да я издуржа с целия багаж. Трябва когато по ма синки залъгват младите, че тази професия е всичко, да дават за пример гусирова

    09:22 30.11.2025

  • 19 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Ако кацне та моя ще и подаря, ама истински, мотика и метла.

    09:28 30.11.2025

  • 20 Абе

    13 0 Отговор
    Кви подаръци бе, он й е дал рент а кар, а она му е дала рент а дупар.

    09:28 30.11.2025

  • 21 На Светлана Гущерова

    12 0 Отговор
    Майка на 4 деца, кога й остава време да виси по заведенията на кафе и фреш. Кой й гледа децата.

    09:31 30.11.2025

  • 22 Джобс

    9 0 Отговор
    Ще се влачи по корем, а. Ама работа няма да си намери, толкова е ограничена, не осъзнава, че на тези години с 4 деца трудно ще станат нещата

    09:34 30.11.2025

  • 23 Край

    8 0 Отговор
    То и тя си е взела гениталиите. Пито -платено.

    09:38 30.11.2025

  • 24 Бизнесменът

    1 0 Отговор
    А моето бившо коте си задържа новата дачийка след раздялага, но високия стандарт си е висок, не мога да се сравнявам с елита!

    09:54 30.11.2025

  • 25 Не е взел а е дал за временно ползване

    6 0 Отговор
    Евала на момчето… какви S клас какви пет лева идва € и ще вият като който маманките😂

    09:58 30.11.2025

  • 26 Продуктово позициониране

    2 0 Отговор
    Това се нарича оперативен лизинг и излиза по-евтино от рентакар. Само дядо Мраз раздава подаръци без допълнителни условия с дребен шрифт.

    10:08 30.11.2025

  • 27 мучо

    5 0 Отговор
    ама таз брънтия пак ще намери някой мухльо бе хора.....

    10:09 30.11.2025

  • 28 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    Хехехе добре я е изиграл. Това заслужават меркантилните използвачки!

    10:13 30.11.2025

  • 29 Да питам

    2 0 Отговор
    Тая какво работи?

    10:14 30.11.2025

  • 30 Стара българска поговорка

    2 0 Отговор
    За сека гювендия чорбаджия нема.

    10:18 30.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.