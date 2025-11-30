"Новият" на Светлана Василева й взе подарения Mercedes след раздялата

Любовната авантюра на Светлана Василева с младия милионер Александър Зиковски приключи не просто с раздяла, а с пълно "връщане на инвентара".

След кратка, но шумна връзка бизнесменът си прибрал подарения на бившата г-жа Гущерова лъскав Mercedes S класа за над 300 хиляди лева.

Двамата се запознават в края на лятото, когато блондинката веднага е впечатлена от богаташа, пристигащ с Ferrari. Зиковски се "смилил" над многодетната майка и ѝ предоставил скъпата кола за ползване – жест, който Светлана превърна в своеобразен трофей, пише hotarena.net.

Само дни след това тя залива социалните мрежи със снимки от купето и не спира да рекламира автокъщата на любимия си.

Александър, зависим от семейния бизнес и доходите на родителите си, направил логичния за него избор – и сложил край на връзката. Автомобилът бил прибран, а Светлана останала с разбити планове и без лъскавата си придобивка.

Бившата плеймейтка, която мечтаела да стане съседка на Росен Плевнелиев в "Резиденшъл парк София", сега отново се върнала в стария си ритъм – по лъскавите столични заведения, където, както твърдят свидетели, често прекарвала дните си "на кафе и фреш, в очакване на нов шанс".

Близки до бившата плеймейтка коментират, че след раздялата с Християн Гущеров тя трудно намира опора и все още се опитва да върне стария си блясък. Този път обаче "късметът ѝ изневери", а Зиковски се оказа далеч по-предпазлив от предишните ѝ ухажори.