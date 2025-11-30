Новини
Любопитно »
Джулия Робъртс поздрави близнаците си за рождения им ден със снимка като бебета

30 Ноември, 2025 10:29 1 223 2

  • джулия робъртс-
  • близнаци-
  • рожден ден

„Тези бебета, които промениха живота ми, са на една годинка, а сега са на 21!", написа актрисата

Джулия Робъртс поздрави близнаците си за рождения им ден със снимка като бебета - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Джулия Робъртс сподели редки снимки на сина и дъщеря си - близнаците Хейзъл и Финикс, на 21-ия им рожден ден, съобщи Just Jared.

„Тези бебета, които промениха живота ми, са на една годинка, а сега са на 21! Това стана бързо. Честит рожден ден, мили мои“, написа актрисата.


Джулия Робъртс е омъжена за оператора Даниел Модър. Двойката се запознава през 2000 г. на снимачната площадка на филма „Мексиканецът“. Тогава Модър е женен за гримьорката Вера Стаймберг. В интервюта за пресата тя заявява, че не иска да се отказва от съпруга си заради тази „крадла на съпрузи“. Гримьорката обаче в крайна сметка подписва необходимите документи и Робъртс официално се омъжва за любимия си през 2002 г.

Двойката има три деца: 19-годишните близнаци Хейзъл Патриша и Финиъс Уолтър и 17-годишния син Хенри Даниел.

Актрисата смята брака си с Модър за успешен и силен. Тя отдава заслугата за поддържането на искрата жива на целувките, факт, потвърден от повече от 20 години брак.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    Венелино моме и като преписваш пак правиш грешки. Вече са на 21, а не на 19.

    11:16 30.11.2025