20-годишен варненец взриви публиката и зрителите в "Пееш или лъжеш" (ВИДЕО)

Млад варненец вдигна на крака публика и зрители на „Пееш или лъжеш“.
Това е Донко Марков, който снощи участва, бе избран от Фики за победител, спечели 5000 лв., накрая се оказа, че не лъже, а наистина има страхотен глас, пише bgdnes.bg.
Донко Марков е на 20 години от Варна. От дете изпълнява народна музика. Има Гран При от фестивала „Детски Пирин фолк“ 2017 г. Студент е в Националната музикална академия, специалност „Поп и дзаж“. Има пет авторски песни, една от които е дует с Маргарита Хранова.
Освен, че тази вечер пя с Фики Стораро, Донко отново ще излезе пред камерите с известния певец в дует за Новогодишното шоу.
Преди да запеят заедно, Фики се уплаши от избора си, и се закани да предизвика Донко на боксов двубой, ако не пее.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз мисля
Дано Фики си спази обещанието и направи дует с нея
Коментиран от #2
07:49 01.12.2025
2 Гост
До коментар #1 от "Аз мисля":+++Точно,испанката имаше уникално красив глас и страхотна техника на пеене
07:55 01.12.2025
3 Боже,
джанго е жури, а момчето е оценявано от джанго.
Докъде допълзя “демокрацията”…
Коментиран от #5
08:05 01.12.2025
4 Беше
В сравнение с цялата останала гнус по телевизора
08:19 01.12.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "Боже,":Формат-модел в който можеш да ПЕЧЕЛИШ ПАРИ като ЛЪЖЕШ❗
08:20 01.12.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
А Патрашкова беше тази която повлия на всички, за да изгонят рано именно девойката която беше най-добра от осемте участника❗
08:25 01.12.2025
7 Мазньо
Коментиран от #9
08:35 01.12.2025
8 Киро
08:40 01.12.2025
9 И ЩО ФАКИ БЕ КАЧЕН НА
До коментар #7 от "Мазньо":ТРИЙСЕ сантови абувки
08:59 01.12.2025