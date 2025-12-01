Новини
20-годишен варненец взриви публиката и зрителите в "Пееш или лъжеш" (ВИДЕО)

1 Декември, 2025 07:41 1 460 9

  • пееш или лъжеш-
  • варненец-
  • донко марков-
  • фики стораро

Това е Донко Марков, който снощи участва, бе избран от Фики за победител

20-годишен варненец взриви публиката и зрителите в "Пееш или лъжеш" (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Млад варненец вдигна на крака публика и зрители на „Пееш или лъжеш“.

Това е Донко Марков, който снощи участва, бе избран от Фики за победител, спечели 5000 лв., накрая се оказа, че не лъже, а наистина има страхотен глас, пише bgdnes.bg.

Донко Марков е на 20 години от Варна. От дете изпълнява народна музика. Има Гран При от фестивала „Детски Пирин фолк“ 2017 г. Студент е в Националната музикална академия, специалност „Поп и дзаж“. Има пет авторски песни, една от които е дует с Маргарита Хранова.

Освен, че тази вечер пя с Фики Стораро, Донко отново ще излезе пред камерите с известния певец в дует за Новогодишното шоу.

Преди да запеят заедно, Фики се уплаши от избора си, и се закани да предизвика Донко на боксов двубой, ако не пее.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз мисля

    6 2 Отговор
    Добре пя но испанката беше с пъти по добра
    Дано Фики си спази обещанието и направи дует с нея

    Коментиран от #2

    07:49 01.12.2025

  • 2 Гост

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Аз мисля":

    +++Точно,испанката имаше уникално красив глас и страхотна техника на пеене

    07:55 01.12.2025

  • 3 Боже,

    12 0 Отговор
    каква гротескна ситуация!
    джанго е жури, а момчето е оценявано от джанго.
    Докъде допълзя “демокрацията”…

    Коментиран от #5

    08:05 01.12.2025

  • 4 Беше

    7 1 Отговор
    Страхотно изпълнение и да и Испанката беше страхотна,хубав формат даващ възможност и на млади таланти евала .
    В сравнение с цялата останала гнус по телевизора

    08:19 01.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боже,":

    Формат-модел в който можеш да ПЕЧЕЛИШ ПАРИ като ЛЪЖЕШ❗

    08:20 01.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 0 Отговор
    Самата песен -дует която ще бъде изпълнявана предполагаше Фики да пее с този участник и той си го беше решил предварително.
    А Патрашкова беше тази която повлия на всички, за да изгонят рано именно девойката която беше най-добра от осемте участника❗

    08:25 01.12.2025

  • 7 Мазньо

    1 0 Отговор
    За певците не знам,ама туй Фики на Попай мяза в ръцете.

    Коментиран от #9

    08:35 01.12.2025

  • 8 Киро

    2 0 Отговор
    Всички знаеха кой е Донко и учасничката в гласа на България и разиграваха циркове за предаването

    08:40 01.12.2025

  • 9 И ЩО ФАКИ БЕ КАЧЕН НА

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мазньо":

    ТРИЙСЕ сантови абувки

    08:59 01.12.2025