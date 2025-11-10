Актьорът Росен Белов успя да измами Йорданка Христова в "Пееш или лъжеш"

Актьорът Росен Белов бе отстранен от Театър "София", след като бе арестуван с д-р Станимир Хасърджиев – бивш председател на пациентската организация, с гръцки модел и с бивш командос от Френския легион. Те са обвинени, че принудили с пистолет 20-годишен да вземе наркотици, а след това извършили блудство с него.

Белов е роден през 1975 г. в София. От малък проявява артистични заложби и влиза в първия випуск на специалния експериментален клас "4хС" в 22-ро училище в столицата. После е приет в НАТФИЗ в класа на проф. Надежда Сейкова за актьорство за драматичен театър. Първите си професионални стъпки прави в театрите в Габрово и Шумен. Играл е на почти всички столични сцени, участвал е в десетки постановки.

Става част от трупата на Театър "София" през 2000 г., където играе допреди седмица, когато бе уволнен заради гръмналия скандал. Един от знаковите спектакли, в които играе там, е хитовият мюзикъл на Борис Панкин "Коса" преди двейсетина години. Главната роля на Клод Буковски изпълняваше Мариан Бачев. "Това е и първият театрален спектакъл, който се игра в зала 1 на НДК", припомня известният режисьор Борис Панкин, който постави и "Ах, този джаз".

"Росен Белов е добър актьор, работил съм с него, когато той беше млад. Завърши в един клас заедно с Мариан Бачев, Руслан Мъйнов, Диана Любенова, тоест това беше един много добър клас на проф. Сейкова. Съдът ще установи дали той е виновен или не".

Покрай скандала в медиите изплува и спомен от 2016 г., когато Белов участва в тв шоуто "Пееш или лъжеш". Макар да има десетки изяви на сцената, той не е сред най-разпознаваемите лица. Затова, когато се явява в забавното предаване и казва, че е актьор, голямата Йорданка Христова се чуди дали е истина. В шоуто любимата певица трябва да избере един от осмината участници, с когото да направи дует на финала. Всеки от тях казва, че може да пее, но повечето лъжат.

"Абсолютен актьор, гледала съм го", вметва Маргарита Хранова, за да помогне на колежката си. В крайна сметка Росен убеждава Йорданка Христова, че може да пее, а когато двамата излизат за дует на шлагера "Песен моя, обич моя", се оказва, че актьорът е излъгал – изобщо не може да пее, припомня "Ретро".