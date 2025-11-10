Новини
Актьорът Росен Белов успя да измами Йорданка Христова в "Пееш или лъжеш"

10 Ноември, 2025 11:44

Когато двамата излизат за дует на шлагера "Песен моя, обич моя", се оказва, че актьорът е излъгал – изобщо не може да пее

Актьорът Росен Белов успя да измами Йорданка Христова в "Пееш или лъжеш" - 1
Венелина Маринова

Актьорът Росен Белов бе отстранен от Театър "София", след като бе арестуван с д-р Станимир Хасърджиев – бивш председател на пациентската организация, с гръцки модел и с бивш командос от Френския легион. Те са обвинени, че принудили с пистолет 20-годишен да вземе наркотици, а след това извършили блудство с него.

Белов е роден през 1975 г. в София. От малък проявява артистични заложби и влиза в първия випуск на специалния експериментален клас "4хС" в 22-ро училище в столицата. После е приет в НАТФИЗ в класа на проф. Надежда Сейкова за актьорство за драматичен театър. Първите си професионални стъпки прави в театрите в Габрово и Шумен. Играл е на почти всички столични сцени, участвал е в десетки постановки.

Става част от трупата на Театър "София" през 2000 г., където играе допреди седмица, когато бе уволнен заради гръмналия скандал. Един от знаковите спектакли, в които играе там, е хитовият мюзикъл на Борис Панкин "Коса" преди двейсетина години. Главната роля на Клод Буковски изпълняваше Мариан Бачев. "Това е и първият театрален спектакъл, който се игра в зала 1 на НДК", припомня известният режисьор Борис Панкин, който постави и "Ах, този джаз".

"Росен Белов е добър актьор, работил съм с него, когато той беше млад. Завърши в един клас заедно с Мариан Бачев, Руслан Мъйнов, Диана Любенова, тоест това беше един много добър клас на проф. Сейкова. Съдът ще установи дали той е виновен или не".

Покрай скандала в медиите изплува и спомен от 2016 г., когато Белов участва в тв шоуто "Пееш или лъжеш". Макар да има десетки изяви на сцената, той не е сред най-разпознаваемите лица. Затова, когато се явява в забавното предаване и казва, че е актьор, голямата Йорданка Христова се чуди дали е истина. В шоуто любимата певица трябва да избере един от осмината участници, с когото да направи дует на финала. Всеки от тях казва, че може да пее, но повечето лъжат.

"Абсолютен актьор, гледала съм го", вметва Маргарита Хранова, за да помогне на колежката си. В крайна сметка Росен убеждава Йорданка Христова, че може да пее, а когато двамата излизат за дует на шлагера "Песен моя, обич моя", се оказва, че актьорът е излъгал – изобщо не може да пее, припомня "Ретро".


  Гориил

    Отговор
    Не обръщайте твърде много внимание на бохемските скандали. Бохемата винаги съществува в лоното на порока и изгонва от средата си всичко светло, чисто и свято. Нека се вихрят в познатата си атмосфера и предизвикват емоциите на своите почитатели. Развлекателната индустрия винаги е обвита в мистерия и скандали.

    11:54 10.11.2025

  Бодра смяна

    Отговор
    Как точно е излъгал, като човека може да пее и е пял и в Бодра смяна. Някой някъде лъже.

    12:02 10.11.2025

  Хастарджиев

    Отговор
    Що за лицемерие - това нещо е участвало в групово изнасилване ( да, може да е жиголо, но това не променя фактите) , факта, че е любимец на министъра на културата не го оправдава, че е насилник.

    Коментиран от #8

    12:02 10.11.2025

  Артиста

    Отговор
    Големи заложби, чак преплувал на другия бряг. В Гърция масово са обратни, наши артисти припечелват добре от такива колоездачи.

    12:35 10.11.2025

  Крайно време

    Отговор
    е насилниците да бъдат отрязани от всякакви изяви е възможности за реализация. Насилника си е насилник независимо от всичко, а министъра на културата му поверил деца.

    12:45 10.11.2025

  баста

    Отговор
    За актьорът Росен Белов искаме само новини по обвинението- НИЩО ДРУГО.Мариан Бачев да не се опитва да му четка имиджа.

    Коментиран от #7

    12:49 10.11.2025

  Алфа Bълкът

    Отговор

    До коментар #6 от "баста":

    Мариянката да си мисли за нейния имидж първо.

    12:55 10.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  е, пак навреме

    Отговор
    Снощи нали беше Графа, бе?

    13:12 10.11.2025