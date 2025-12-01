Мариела Нордел с яростен коментар за сексизма срещу Натали от "Ергенът: Любов в рая"

Кулинарният гуру Мариела Нордел отново предизвика бурни реакции в социалните мрежи, този път по темата за сексисткото отношение на обществото спрямо участници в телевизионни риалити формати. Повод за реакцията ѝ са Натали и Красимир – двама от участниците в предаването „Ергенът: Любов в рая“, и по-конкретно начина, по който зрителите и останалите участници реагираха на техните решения и поведение в шоуто, пише woman.bg.



В публикацията си във Фейсбук Нордел подчертава, че българското общество продължава да проявява двоен стандарт. Докато мъжете като Красимир биват съжалявани и почти толерирани за колебанията си и интимните си отношения с две жени едновременно, Натали среща ожесточена критика само защото е проявила инициативност и е излязла с друг мъж, преди да има официално предложение за обвързване.

Според нея обществото продължава да прилага двоен стандарт. „А, сега кажете, че българското общество не са мачисти (приоритизиращо мъжа)!“, заявява тя с безупречната прецизност на скалпел.



„Винаги съм настоявала, че докато една жена не чуе сериозно предложение за обвързване от мъжа, е свободна да излиза и се забавлява с когото си иска, и на никого не дължи обяснения“, пише по-нататък Нордел в публикацията.

„Не прави чест на двамата "кавалери" на Натали, че я оставиха сама срещу глутницата“, завършва яростно Нордел коментара си.





С реакцията си Мариела Нордел напомня, че обществената предубеденост и сексизмът не са просто теми за телевизионни дискусии, а явления, които пряко влияят на личния избор и свободата на участниците.Публикацията ѝ предизвика оживени дебати сред последователите ѝ, като за пореден път поставят въпроса за равноправното отношение и уважението към личните решения на хората, независимо от пола им.