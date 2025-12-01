Новини
Мариела Нордел с яростен коментар за сексизма срещу Натали от "Ергенът: Любов в рая"

Мариела Нордел с яростен коментар за сексизма срещу Натали от "Ергенът: Любов в рая"

1 Декември, 2025

Според нея обществото продължава да прилага двоен стандарт

Мариела Нордел с яростен коментар за сексизма срещу Натали от "Ергенът: Любов в рая" - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кулинарният гуру Мариела Нордел отново предизвика бурни реакции в социалните мрежи, този път по темата за сексисткото отношение на обществото спрямо участници в телевизионни риалити формати. Повод за реакцията ѝ са Натали и Красимир – двама от участниците в предаването „Ергенът: Любов в рая“, и по-конкретно начина, по който зрителите и останалите участници реагираха на техните решения и поведение в шоуто, пише woman.bg.

В публикацията си във Фейсбук Нордел подчертава, че българското общество продължава да проявява двоен стандарт. Докато мъжете като Красимир биват съжалявани и почти толерирани за колебанията си и интимните си отношения с две жени едновременно, Натали среща ожесточена критика само защото е проявила инициативност и е излязла с друг мъж, преди да има официално предложение за обвързване.

Според нея обществото продължава да прилага двоен стандарт. „А, сега кажете, че българското общество не са мачисти (приоритизиращо мъжа)!“, заявява тя с безупречната прецизност на скалпел.

„Винаги съм настоявала, че докато една жена не чуе сериозно предложение за обвързване от мъжа, е свободна да излиза и се забавлява с когото си иска, и на никого не дължи обяснения“, пише по-нататък Нордел в публикацията.

„Не прави чест на двамата "кавалери" на Натали, че я оставиха сама срещу глутницата“, завършва яростно Нордел коментара си.



С реакцията си Мариела Нордел напомня, че обществената предубеденост и сексизмът не са просто теми за телевизионни дискусии, а явления, които пряко влияят на личния избор и свободата на участниците.

Публикацията ѝ предизвика оживени дебати сред последователите ѝ, като за пореден път поставят въпроса за равноправното отношение и уважението към личните решения на хората, независимо от пола им.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мърлява пэрдел

    13 2 Отговор
    да си сменя батериите

    09:22 01.12.2025

  • 2 Чичо Гошо

    16 1 Отговор
    Ай,баста,ша ви и в ергените и прости тутките и ска паното ви предаване! Че и анализи му правят...

    09:23 01.12.2025

  • 3 Коко

    13 3 Отговор
    Абе тая да си гледа манджите и да не се обажда.
    Има друг вид специалисти, компетентни по тези теми.

    09:23 01.12.2025

  • 4 абе,

    13 0 Отговор
    Този 37 годишен борсук изобщо не се колебае.Той иска да пере с всяка ГМО която се навие дори и да го унижава и прави на две стотинки пред всички.Толкова го е закъсал.

    09:33 01.12.2025

  • 5 Идън

    10 1 Отговор
    Нордел няма нищо против полиаморията...В случаите на Краси и Натали става дума за ПАРАЛЕЛНИ връзки.При тях има забавление- но няма любов. А предаването е за ЛЮБОВ.При Натали няма влюбване нито в Орлин- нито в Тихомир.Тя се опиянява от чувството на привличане на мъже в едно и също време- играейки с чувствата им.

    Коментиран от #8

    09:35 01.12.2025

  • 6 Тази

    3 7 Отговор
    не я харесвам, но този път е права.

    09:38 01.12.2025

  • 7 Да, да,

    9 2 Отговор
    Те разпътниците винаги се защитават! И оная, другата податлива на мъже с пари, даниела, и тя я защити.

    09:41 01.12.2025

  • 8 ами,

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Идън":

    При никоя от ,,двойките,,в това предаване няма любов.По заглавие зрителите очакват ,,Любов в рая,, а получават от Тушев ,,Един за друг в психодиспансер на Родос,,.Всички се впиха един в друг сметкаджийски за да изкарат един месец безплатна почивка.И всички драпат за ефирно време със зъби и нокти, със злоба, подигравки и обиди. Кастингът е потресаващо зле и от двата пола.

    Коментиран от #11, #12

    09:47 01.12.2025

  • 9 Дедов-я

    5 1 Отговор
    Коя беше тая Мариела Нордел, дето се плющи с двама

    09:47 01.12.2025

  • 10 Тракиец 🇺🇦

    5 1 Отговор
    Омръзна ми от ку..Р..ви било то и готвачки в тая държава..Как може да се кълнеш в любов на един мъж а да излизаш с друг ..Това е МАЙМУНСКА работа..от един клон на друг но да не изпускаш единия клон докато се хванеш за другия
    ....и да питам готвачката ,,,,,от кога човешката реакция относно едно престъпление което една ку..ва прави се нарича мачизъм и сексизъм....? Просто хората искат да има искреност без лъжи тайни измами..вие ли..вите се научете да бъдете преди всичко човеци ( колкото и да ви е трудно и да не ви се иска) тогава давай оценки ...айде оная рупенцова про,,сти,,ти,,тката от Чепеларе е ясна на всички..пълен Бо,К,лук ама тая готвачка на стари години показа къв Бо..К..лук е и тя ... Имам чувството че като заминат на запад и нещо им става на Тея...сбъркват се тотално и се сго..м..нясват

    09:55 01.12.2025

  • 11 Идън

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ами,":

    Дали има или няма любов в една двойка си знае САМО двойката. Някои са толкова жадни за истинска любов- че са склонни да се задоволят с нещо като нейно подобие...Влюбване и любов са две различни неща.

    09:57 01.12.2025

  • 12 Идън

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ами,":

    Кастингът е зле откъм типажите.На мен ми липсва мъжът- чешит , мъжът-МЪЖ.И това не се състои във прекрасно поддържаното тяло- още по- малко в многословието и умението да се държи пред камера...Нещо от типа Иван Иванов във,,Всичко е любов,, ...

    Коментиран от #13

    10:10 01.12.2025

  • 13 ами,

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Идън":

    Можем само да си мечтаем за типа Иван Иванов във,,Всичко е любов,,Няма вече такива,татуираните напомпани батки лично мен ме отвращават.

    10:21 01.12.2025

  • 14 Гонзовица

    1 0 Отговор
    Да направят Ергенката аз ще съм да се бият за мене и да ми подаряват коли от скъпи по скъпи и вили и пари

    10:35 01.12.2025

  • 15 ДРТ ПРЧ

    1 0 Отговор
    Какво пък толкова. Момичето не може да реши с кой да бъде. Хората за това са измислили "Отворената връзка" при която винаги има място за някой нов. Аз, като човек с опит бих и предложил да си сформират "тройка" и тримата да забавляват зрителите в едно легло. Така Натали ще има възможност да прецени двамата "колко струват" и да се възползва максимално. Гарантирам, че така ще стигнат до финал и ще оберат наградите.

    10:44 01.12.2025