Мариела Нордел с яростен коментар за сексизма срещу Натали от "Ергенът: Любов в рая"

Кулинарният гуру Мариела Нордел отново предизвика бурни реакции в социалните мрежи, този път по темата за сексисткото отношение на обществото спрямо участници в телевизионни риалити формати. Повод за реакцията ѝ са Натали и Красимир – двама от участниците в предаването „Ергенът: Любов в рая“, и по-конкретно начина, по който зрителите и останалите участници реагираха на техните решения и поведение в шоуто, пише woman.bg.
В публикацията си във Фейсбук Нордел подчертава, че българското общество продължава да проявява двоен стандарт. Докато мъжете като Красимир биват съжалявани и почти толерирани за колебанията си и интимните си отношения с две жени едновременно, Натали среща ожесточена критика само защото е проявила инициативност и е излязла с друг мъж, преди да има официално предложение за обвързване.
Според нея обществото продължава да прилага двоен стандарт. „А, сега кажете, че българското общество не са мачисти (приоритизиращо мъжа)!“, заявява тя с безупречната прецизност на скалпел.
„Винаги съм настоявала, че докато една жена не чуе сериозно предложение за обвързване от мъжа, е свободна да излиза и се забавлява с когото си иска, и на никого не дължи обяснения“, пише по-нататък Нордел в публикацията.
„Не прави чест на двамата "кавалери" на Натали, че я оставиха сама срещу глутницата“, завършва яростно Нордел коментара си.
С реакцията си Мариела Нордел напомня, че обществената предубеденост и сексизмът не са просто теми за телевизионни дискусии, а явления, които пряко влияят на личния избор и свободата на участниците.
Публикацията ѝ предизвика оживени дебати сред последователите ѝ, като за пореден път поставят въпроса за равноправното отношение и уважението към личните решения на хората, независимо от пола им.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мърлява пэрдел
09:22 01.12.2025
2 Чичо Гошо
09:23 01.12.2025
3 Коко
Има друг вид специалисти, компетентни по тези теми.
09:23 01.12.2025
4 абе,
09:33 01.12.2025
5 Идън
Коментиран от #8
09:35 01.12.2025
6 Тази
09:38 01.12.2025
7 Да, да,
09:41 01.12.2025
8 ами,
До коментар #5 от "Идън":При никоя от ,,двойките,,в това предаване няма любов.По заглавие зрителите очакват ,,Любов в рая,, а получават от Тушев ,,Един за друг в психодиспансер на Родос,,.Всички се впиха един в друг сметкаджийски за да изкарат един месец безплатна почивка.И всички драпат за ефирно време със зъби и нокти, със злоба, подигравки и обиди. Кастингът е потресаващо зле и от двата пола.
Коментиран от #11, #12
09:47 01.12.2025
9 Дедов-я
09:47 01.12.2025
10 Тракиец 🇺🇦
....и да питам готвачката ,,,,,от кога човешката реакция относно едно престъпление което една ку..ва прави се нарича мачизъм и сексизъм....? Просто хората искат да има искреност без лъжи тайни измами..вие ли..вите се научете да бъдете преди всичко човеци ( колкото и да ви е трудно и да не ви се иска) тогава давай оценки ...айде оная рупенцова про,,сти,,ти,,тката от Чепеларе е ясна на всички..пълен Бо,К,лук ама тая готвачка на стари години показа къв Бо..К..лук е и тя ... Имам чувството че като заминат на запад и нещо им става на Тея...сбъркват се тотално и се сго..м..нясват
09:55 01.12.2025
11 Идън
До коментар #8 от "ами,":Дали има или няма любов в една двойка си знае САМО двойката. Някои са толкова жадни за истинска любов- че са склонни да се задоволят с нещо като нейно подобие...Влюбване и любов са две различни неща.
09:57 01.12.2025
12 Идън
До коментар #8 от "ами,":Кастингът е зле откъм типажите.На мен ми липсва мъжът- чешит , мъжът-МЪЖ.И това не се състои във прекрасно поддържаното тяло- още по- малко в многословието и умението да се държи пред камера...Нещо от типа Иван Иванов във,,Всичко е любов,, ...
Коментиран от #13
10:10 01.12.2025
13 ами,
До коментар #12 от "Идън":Можем само да си мечтаем за типа Иван Иванов във,,Всичко е любов,,Няма вече такива,татуираните напомпани батки лично мен ме отвращават.
10:21 01.12.2025
14 Гонзовица
10:35 01.12.2025
15 ДРТ ПРЧ
10:44 01.12.2025