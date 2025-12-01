Новини
Eстония готви забрана на руските филми

1 Декември, 2025 10:33 433 20

„Искаме да насърчим гледането на филми на оригиналния им език.", каза представител на Министерство на образованието на републиката

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Естонското правителство възнамерява да измени закона за езика, за да забрани прожектирането на рускоезични филми в кината, според държавната телевизия ERR.

„Искаме да насърчим гледането на филми на оригиналния им език. А статистиката показва, че е необходима подкрепа не само за естонския, но и за английския – дори сред учениците, за които естонският е роден език“, каза Кятлин Кьоверик, представител на Министерството на образованието на републиката, цитирана от портала.

Измененията, обсъждани в парламента, биха могли да засегнат руския дублаж на повечето филми, с изключение на детските и семейните филми, което би могло значително да повлияе на посещаемостта на кината. Опозиционните сили смятат законопроекта за опорочен, а подходът на правителството за твърде суров, но естонското правителство е уверено, че промените ще засилят позицията на държавния език.

Законопроектът е насрочен за второ и трето четене. Ако бъде приет, измененията биха могли да влязат в сила през лятото на 2026 г.

Според естонските власти в балтийската република живеят над 285 800 руснаци, което представлява над 20% от населението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 атлантически йезуити

    23 3 Отговор
    21-ви век лов на вещици!

    10:34 01.12.2025

  • 2 мдааааааааааа

    25 3 Отговор
    Фашизъм в действие.

    10:35 01.12.2025

  • 3 Атина Палада

    11 2 Отговор
    всички обичат братушките

    10:35 01.12.2025

  • 4 Един

    18 3 Отговор
    Фашизма е нещо много страшно и не трябва да се допуска!
    В крайна сметка едно Руско посещение на територията с цел прочистване започва да изглежда не само като възможно - то вече е нужно! Някой хора от друго не разбират!

    Коментиран от #6

    10:36 01.12.2025

  • 5 фжб

    13 3 Отговор
    Ще цъфнат и вържат като тука дет въртят едни и същи холивудски бози

    10:37 01.12.2025

  • 6 С.Иванов

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Дано наминат и насам - плявата за разчистване вече ни задушава ...

    Коментиран от #13

    10:37 01.12.2025

  • 7 !!!?

    4 11 Отговор
    Кремъл отдавна е забранил филмът на Чарли Чаплин "Диктаторът" да се прожектира във "руския мир" !!!?

    Коментиран от #11

    10:38 01.12.2025

  • 8 Имаше едни горяха

    7 1 Отговор
    книги по площадите.Всучки знаем как завършиха.

    10:38 01.12.2025

  • 9 Атина Палада

    1 4 Отговор
    съседните държави на Матушка много добре знаят,че където е стъпил руски ботуш-трева не никне

    10:38 01.12.2025

  • 10 Точен

    7 1 Отговор
    Какво беше това петно естония? Да се почисти бързо!

    10:39 01.12.2025

  • 11 А аз мисля, че скоро няма

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "!!!?":

    да те изпишат от психиатрията теб!Което е добре!

    Коментиран от #15

    10:39 01.12.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 2 Отговор
    Да забранят и изучаването на Менделеевата таблица❗

    10:39 01.12.2025

  • 13 Един

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "С.Иванов":

    Вярно е! Мнозина не вярват, но пак ще ги посрещат с питки със сол по стара традиция!
    Аз искам и китайци да наминат - е тогава ще станем държава!

    Коментиран от #16

    10:41 01.12.2025

  • 14 123456

    5 2 Отговор
    при над 20% руско население може да не се наложи да идват руски войници , като им забранят и на тях руския език ...

    10:41 01.12.2025

  • 15 !!!?

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "А аз мисля, че скоро няма":

    Допълнение към коментар 7 !

    10:41 01.12.2025

  • 16 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Един":

    братушките са пред Покровск-до има-няма 3 дни са при нас на Дунава-меси погачата

    10:42 01.12.2025

  • 17 Някой

    2 0 Отговор
    Един друг чичко с мустаци е забранявал и горил определени книги. Днес - забраняват руски телевизии, руски филми, та дори и руския език. Много наподобява действията на онзи чичко. Но в Ервопа нищо старо не е забравено - даже онази идеология възкръсва от пепелта като Феникс. Явно Русия трябва да запрята ръкави и пак да я изрива - този път трябва да се изреже до основи.

    10:45 01.12.2025

  • 18 Евродебил

    1 1 Отговор
    Не помня фашистите в Италия да са забранявали определен език.Същото бих казал за Испания по времето на Франко и Португалия по времето на Саласар-два режима който имаха допирни точки с фашизма като идеология.В Германия,по време на третия райх няма фашизъм,а националсоциализъм,но и там не са забранявали езици.Но пък народа ни не е способен на мислене и ограмотяване така,че простено им е клишето "Фашизъм".Виж,в неолиберализирана и кандидат зе евроинтегриране Украйна след майдана,даже български и унгарски забраниха,наедно с Руския.

    Коментиран от #20

    10:45 01.12.2025

  • 19 Много

    0 0 Отговор
    скоро на зрителите ще им писне да гледат безсмъртните рамбовци с по два пищова в ръка и свързани директно с производителя на муниции. Руското кино е класика и ако го забранят само ще загубят.

    10:49 01.12.2025

  • 20 Евродебил

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Евродебил":

    За подкрепа на думите ми исках да кача снимка с обява за уроци по френски публикувана в Дрезден през 1942.Нещо не се качва.

    10:49 01.12.2025