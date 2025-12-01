Eстония готви забрана на руските филми

Естонското правителство възнамерява да измени закона за езика, за да забрани прожектирането на рускоезични филми в кината, според държавната телевизия ERR.
„Искаме да насърчим гледането на филми на оригиналния им език. А статистиката показва, че е необходима подкрепа не само за естонския, но и за английския – дори сред учениците, за които естонският е роден език“, каза Кятлин Кьоверик, представител на Министерството на образованието на републиката, цитирана от портала.
Измененията, обсъждани в парламента, биха могли да засегнат руския дублаж на повечето филми, с изключение на детските и семейните филми, което би могло значително да повлияе на посещаемостта на кината. Опозиционните сили смятат законопроекта за опорочен, а подходът на правителството за твърде суров, но естонското правителство е уверено, че промените ще засилят позицията на държавния език.
Законопроектът е насрочен за второ и трето четене. Ако бъде приет, измененията биха могли да влязат в сила през лятото на 2026 г.
Според естонските власти в балтийската република живеят над 285 800 руснаци, което представлява над 20% от населението.
10:34 01.12.2025
10:35 01.12.2025
10:35 01.12.2025
В крайна сметка едно Руско посещение на територията с цел прочистване започва да изглежда не само като възможно - то вече е нужно! Някой хора от друго не разбират!
10:36 01.12.2025
10:37 01.12.2025
До коментар #4 от "Един":Дано наминат и насам - плявата за разчистване вече ни задушава ...
10:37 01.12.2025
10:38 01.12.2025
10:38 01.12.2025
10:38 01.12.2025
10:39 01.12.2025
11 А аз мисля, че скоро няма
До коментар #7 от "!!!?":да те изпишат от психиатрията теб!Което е добре!
10:39 01.12.2025
10:39 01.12.2025
13 Един
До коментар #6 от "С.Иванов":Вярно е! Мнозина не вярват, но пак ще ги посрещат с питки със сол по стара традиция!
Аз искам и китайци да наминат - е тогава ще станем държава!
10:41 01.12.2025
10:41 01.12.2025
До коментар #11 от "А аз мисля, че скоро няма":Допълнение към коментар 7 !
10:41 01.12.2025
16 Атина Палада
До коментар #13 от "Един":братушките са пред Покровск-до има-няма 3 дни са при нас на Дунава-меси погачата
10:42 01.12.2025
10:45 01.12.2025
10:45 01.12.2025
10:49 01.12.2025
До коментар #18 от "Евродебил":За подкрепа на думите ми исках да кача снимка с обява за уроци по френски публикувана в Дрезден през 1942.Нещо не се качва.
10:49 01.12.2025