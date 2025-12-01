Eстония готви забрана на руските филми

Естонското правителство възнамерява да измени закона за езика, за да забрани прожектирането на рускоезични филми в кината, според държавната телевизия ERR.

„Искаме да насърчим гледането на филми на оригиналния им език. А статистиката показва, че е необходима подкрепа не само за естонския, но и за английския – дори сред учениците, за които естонският е роден език“, каза Кятлин Кьоверик, представител на Министерството на образованието на републиката, цитирана от портала.

Измененията, обсъждани в парламента, биха могли да засегнат руския дублаж на повечето филми, с изключение на детските и семейните филми, което би могло значително да повлияе на посещаемостта на кината. Опозиционните сили смятат законопроекта за опорочен, а подходът на правителството за твърде суров, но естонското правителство е уверено, че промените ще засилят позицията на държавния език.

Законопроектът е насрочен за второ и трето четене. Ако бъде приет, измененията биха могли да влязат в сила през лятото на 2026 г.

Според естонските власти в балтийската република живеят над 285 800 руснаци, което представлява над 20% от населението.