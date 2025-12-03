Новини
Рецепта на деня: Шаран на фурна с ароматна плънка
Рецепта на деня: Шаран на фурна с ароматна плънка

3 Декември, 2025 10:05

Идеално ястие за предстоящия Никулден

Рецепта на деня: Шаран на фурна с ароматна плънка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 1 шаран – около 2 кг;
  • 1 връзка пресен лук;
  • 5–6 домата (около 300 г);
  • 1/2 ч.ч. орехови ядки;
  • 5–6 гъби;;
  • 1/2 ч.ч. бяло вино (около 100 мл)
  • 125 г масло;
  • 10 зърна черен пипер;
  • 1/2 връзка магданоз;
  • Сол и млян черен пипер на вкус.

Начин на приготвяне:

1. Подгответе шарана
Почистете добре рибата и я натъркайте със сол и черен пипер – отвън и отвътре. Оставете я да престои 30 минути в хладилника, за да поеме ароматите.

2. Пригответе пълнежа
Нарежете пресния лук и гъбите на ситно. Задушете ги в 1–2 с.л. масло до омекване. Добавете 2–3 домата, нарязани на ситно, и смлените орехови ядки. Поръсете с магданоз, сол и черен пипер. Налейте бялото вино и разбъркайте, за да се смесят ароматите. Пълнежът трябва да стане сочен и ароматен, но не воднист.

3. Напълнете и подгответе рибата
Пълнете шарана равномерно с приготвената смес. Поставете го в леко намазнена тава. Намажете рибата щедро с масло и подредете върху нея тънки резени от останалите домати. Добавете 1/2 чаена чаша вода в тавата.

4. Печене
Поставете шарана в предварително загрята фурна на 180°C. Печете до пълна готовност – обикновено около 60–80 минути, в зависимост от размера на рибата. Когато кожата стане златиста, а месото се отделя лесно от костта, ястието е готово.

5. Поднасяне
Сервирайте топъл пълнения шаран, гарниран с лимон, пресен магданоз или сварени картофи.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
  • 1 Убихте гъбите

    3 0 Отговор
    Какви гъби с тази миризлива блатна риба? За шаран трябват подправки смело за да убият блатния привкус.

    10:19 03.12.2025

  • 2 диабетните да не лапат

    0 0 Отговор
    тлъста рибка . натъпкана ще я докарат до 4 кила . пълнена пържола с филета и топено сирене с гарнитура от паниран патладжан е по добре . андрей се празнува с риба . от 140 години . но не е много известно име . аз андрей не познавам .

    Коментиран от #4

    10:31 03.12.2025

  • 3 Идън

    0 1 Отговор
    Не понасям нито гледката- нито миризмата - нито вкуса на риба...Ако е ял риба- перфектно миене и по- далече въпреки това... Нотка на хайвер има в парфюм- само при тази мисъл го изхвърлих... а не се усещаше...За Никулден ориз с гъби .

    Коментиран от #5

    10:37 03.12.2025

  • 4 Майсторлък се иска и знания

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "диабетните да не лапат":

    Хубава риба, стига да знаеш как да я направиш. Румънците дори имат неочаквано вкусен хайвер от шаран.

    10:39 03.12.2025

  • 5 Идън мидън

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Идън":

    Много си загубил

    10:40 03.12.2025