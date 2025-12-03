Рецепта на деня: Шаран на фурна с ароматна плънка

Необходими продукти:

1 шаран – около 2 кг;

1 връзка пресен лук;

5–6 домата (около 300 г);

1/2 ч.ч. орехови ядки;

5–6 гъби;;

1/2 ч.ч. бяло вино (около 100 мл)

125 г масло;

10 зърна черен пипер;

1/2 връзка магданоз;

Сол и млян черен пипер на вкус.

Начин на приготвяне:

1. Подгответе шарана

Почистете добре рибата и я натъркайте със сол и черен пипер – отвън и отвътре. Оставете я да престои 30 минути в хладилника, за да поеме ароматите.

2. Пригответе пълнежа

Нарежете пресния лук и гъбите на ситно. Задушете ги в 1–2 с.л. масло до омекване. Добавете 2–3 домата, нарязани на ситно, и смлените орехови ядки. Поръсете с магданоз, сол и черен пипер. Налейте бялото вино и разбъркайте, за да се смесят ароматите. Пълнежът трябва да стане сочен и ароматен, но не воднист.

3. Напълнете и подгответе рибата

Пълнете шарана равномерно с приготвената смес. Поставете го в леко намазнена тава. Намажете рибата щедро с масло и подредете върху нея тънки резени от останалите домати. Добавете 1/2 чаена чаша вода в тавата.

4. Печене

Поставете шарана в предварително загрята фурна на 180°C. Печете до пълна готовност – обикновено около 60–80 минути, в зависимост от размера на рибата. Когато кожата стане златиста, а месото се отделя лесно от костта, ястието е готово.

5. Поднасяне

Сервирайте топъл пълнения шаран, гарниран с лимон, пресен магданоз или сварени картофи.