Рецепта на деня: Шаран на фурна с ароматна плънка

Необходими продукти:
- 1 шаран – около 2 кг;
- 1 връзка пресен лук;
- 5–6 домата (около 300 г);
- 1/2 ч.ч. орехови ядки;
- 5–6 гъби;;
- 1/2 ч.ч. бяло вино (около 100 мл)
- 125 г масло;
- 10 зърна черен пипер;
- 1/2 връзка магданоз;
- Сол и млян черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне:
1. Подгответе шарана
Почистете добре рибата и я натъркайте със сол и черен пипер – отвън и отвътре. Оставете я да престои 30 минути в хладилника, за да поеме ароматите.
2. Пригответе пълнежа
Нарежете пресния лук и гъбите на ситно. Задушете ги в 1–2 с.л. масло до омекване. Добавете 2–3 домата, нарязани на ситно, и смлените орехови ядки. Поръсете с магданоз, сол и черен пипер. Налейте бялото вино и разбъркайте, за да се смесят ароматите. Пълнежът трябва да стане сочен и ароматен, но не воднист.
3. Напълнете и подгответе рибата
Пълнете шарана равномерно с приготвената смес. Поставете го в леко намазнена тава. Намажете рибата щедро с масло и подредете върху нея тънки резени от останалите домати. Добавете 1/2 чаена чаша вода в тавата.
4. Печене
Поставете шарана в предварително загрята фурна на 180°C. Печете до пълна готовност – обикновено около 60–80 минути, в зависимост от размера на рибата. Когато кожата стане златиста, а месото се отделя лесно от костта, ястието е готово.
5. Поднасяне
Сервирайте топъл пълнения шаран, гарниран с лимон, пресен магданоз или сварени картофи.
1 Убихте гъбите
10:19 03.12.2025
2 диабетните да не лапат
Коментиран от #4
10:31 03.12.2025
3 Идън
Коментиран от #5
10:37 03.12.2025
4 Майсторлък се иска и знания
До коментар #2 от "диабетните да не лапат":Хубава риба, стига да знаеш как да я направиш. Румънците дори имат неочаквано вкусен хайвер от шаран.
10:39 03.12.2025
5 Идън мидън
До коментар #3 от "Идън":Много си загубил
10:40 03.12.2025