Джордж Клуни обясни защо е станал баща чак на 56 г.

64-годишният Джордж Клуни обясни защо е станал баща на по-напреднала възраст. Той говори за това в интервю за The Times преди излизането на комедийната драма „Джей Кели“.

Актьорът призна, че в продължение на много години се е посвещавал изцяло на работата си и едва по-късно осъзнал, че може да отдели достатъчно време на децата си. Клуни е женен за британската активистка за правата на човека Амал Клуни. На 6 юни 2017 г. те се сдобиват с близнаци - дъщеря Ела и син Александър - които сега са в начално училище.

Той подчерта, че в младостта си е бил фокусиран върху успеха и дълго време не се е виждал като баща. Клуни даде пример от собственото си детство, обяснявайки, че баща му, журналистът Ник Клуни, често е отсъствал от дома поради работа.

„Повечето хора жертват времето си със семейството, за да си изкарват прехраната“, отбеляза Клуни. „С напредването на възрастта ставаш малко по-прощаващ. Просто се опитваме да осигурим прехраната на семейството си.“ Аз получих деца късно, за да мога да прекарвам повече време с тях. Но когато си млад, е трудно.“

В разговора актьорът си спомни и как ежедневието на родителите му се е променило в сравнение с неговото детство. Той обясни, че семейството им е имало само няколко детски снимки, защото лентите са били скъпи. „А сега? Имам милиарди снимки на децата си.“

Клуни засегна и финансовата страна на актьорството. Той припомни, че много хора започват кариерата си в театри или малки продукции, където печелят малко. „И тогава изведнъж достигаш възрастта, в която трябва или да успееш, или да работиш зад бюро – и ти е нужен стабилен доход. Гониш сигурност.“

Актьорът отбеляза, че славата идва не само с пари, но и с ограничения. Той призна, че популярността го лишава от независимостта му, въпреки че не е от хората, които се оплакват. Клуни подчерта, че най-важните му неща сега са семейството му и времето, което може да прекара с децата си.

Джордж и Амал Клуни се ожениха на 28 септември 2014 г. във Венеция. Актьорът беше на 53 години по това време, а годеницата му - на 36. Амал беше известна като адвокат и един от защитниците на основателя на WikiLeaks Джулиан Асанж.

През 2022 г. актьорът призна за голяма грешка във възпитанието на децата си: той и съпругата му решиха да ги научат на италиански.

„Направихме ужасна грешка. „Научихме ги на италиански, но самите ние не говорим италиански и сега не знаем какво говорят“, каза Клуни пред репортери.