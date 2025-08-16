Шарън Стоун стана шеф на мафията

Шарън Стоун е безпощаден шеф на мафията и реже глави дори за най-малки провинения, а това се случва в премиерния по кината екшън „Никой 2“, пише telegraph.bg.

Срещу мафиотската организация по неволя се изправя героят на Боб Оденкърк, който е решил да прекара няколко спокойни дни ваканция заедно със семейството си. Но не би.

След успеха на хита „Никой“ през 2021 г. съвсем логично бе той да се сдобие с продължение и четири години по-късно вторият филм идва като един от най-големите касови фаворити това лято.

В „Никой 2“ Боб Оденкърк се завръща в спечелилата му толкова много фенове роля на Хъч Мансел – съпруг, баща и работохолик. А професията му е да изтрепва хора, които са съгрешили пред тайните служби. Преди 4 години той седя в градски автобус и неволно влезе в конфликт с руската мафия. Сега отива на почивка и пак неволно искрата пламва.

Хъч изпълнява поредица от мокри поръчки по целия свят. И макар да харесва динамиката на тази своя трудова дейност, той и съпругата му Бека (Кони Нилсен) се преработват и постепенно се отдалечават един от друг. За да заздравят отношенията си, те решават да отидат заедно с децата си на кратка семейна ваканция.

Придружено от бащата на Хъч Дейвид (неподражаемия Кристофър Лойд), семейството пристига в туристически град с идеята да събира тен и се наслаждава на малките удоволствия на живота в почивка. Но произлиза нелеп сблъсък с местни хулигани, който бързо прераства в истинска борба за оцеляване. Семейството се оказва въвлечено в конфликт с управител на увеселителен парк (Джон Ортиз), правещ съмнителни сделки. Скоро в конфликта влизат корумпиран шериф (Колин Ханкс) и двамата подчинени на един от най-бруталните престъпни босове, които Хъч е срещал и в чиято роля е самата Шарън Стоун. Хъч, баща му и останалите от семейството са на пътя на наркотиците и бруталността на мафиотката. Но, както и в първия филм, така и тук бандитите не знаят с кого си имат работа.

Сред любопитните факти за „Никой 2“ е, че Шарън Стоун и Майкъл Айрънсайд отново влизат в ролите на злодеи заедно в един филм. Това се случва точно 35 години след „Зов за завръщане“ (1990), където двамата преследваха със своите си методи Арнолд Шварценегер из бъдещето и цялата планета Марс.

Според изказвания на продуцентите в американската преса първоначално е имало идея в „Никой 2“ да се срещнат героите на филма с тези от поредицата за Джон Уик, където главна роля играе Киану Рийвс. Но накрая решили, че поне засега няма да обединяват сюжетите на двете екшън поредици.

Лиъм Нийсън също е бил гласен да се появи с малка роля в „Никой 2“. Тази идея произтича от факта, че Лиъм е прочут в киното с образа на „обикновен човек, неочаквано превръщащ се в смъртоносен противник“, и явно като такъв е трябвало да бъде на страната на героя на Оденкърк. Особено след успеха на филмите от поредицата „Твърде лично“. Но явно после са решили да не раздвояват нещата.

Бе съобщено също как Боб Оденкърк е преминал през изключително строг тренировъчен режим в продължение на месеци за първия филм, изучавайки бойни изкуства и бойни умения, за да изпълнява повечето от собствените си каскади. За „Никой 2“ той съобщава, че продължил тези високоинтензивни тренировки, за да влезе във форма за новия екшън. Все пак Оденкърк е известен предимно с драматични и комедийни роли. А и тук има няколко места, където публиката ще се смее или поне усмихне.