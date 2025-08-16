Орландо Блум с невероятна трансформация в боксьор за новия си филм (ВИДЕО)

Раздялата между Блум и Пери бе обявена в медиите и потвърдена от набезите на актьора към други жени, докато се изживяваше като горещ ерген на сватбата на Джеф Безос във Венеция. Само 2 дни след като светът разбра за раздялата, звездата вкара в играта чара на Блум.

Филмът The Cut, който излиза в началото на септември, ще подкрепи усилията на Орландо за пленяване на женските сърца, пише tialoto.bg.

В продукцията актьорът влиза в ролята на бивш боксьор, трансформация за която е трябвало да свали 24 килограма и да влезе в страхотна форма. За ролята Орландо качва и сваля килограми, за да бъде перфектен и самият той да усети силата на трансформацията на своя герой.

Филмът е режисиран от Шон Елис и написан от Джъстин Бул. На Блум партнират Катриона Балф и Джон Туртуро. Световната премиера на The Cut се състоя на Международния филмов фестивал в Торонто през 2024 г.

Според режисьора сценарият на филма „преобърна типичния боксов разказ с главата надолу, като избра да се фокусира върху подготовката и личния път на боксьора, а не върху самата „голяма битка“.

„Това е по същество боксов филм без истински бокс, което според мен би дало невероятно интересен поглед вътре в спорта.

Филмът се задълбочава в често пренебрегваните аспекти на бокса, хвърляйки светлина върху интензивните задкулисни борби, с които се сблъсква боксьорът, по-специално предизвикателството да качва килограми.“, каза още Елис, цитиран от списание People.

Режисьорът каза още, че филмът „подчертава, че истинският триумф не е в спечелването на битката, а в осъзнаването и приемането от страна на героя на това, от което се нуждае, за да победи собствените си демони“.

„Надявам се публиката да намери заключението на филма за катарзисно, доказващо, че пътят към себепознанието и научаването да се иска помощ е по-важен от всяка външна победа.

Тази история е в основата си история на изцелението.“, откровен бе режисьорът.

The Cut ще е в кината от 5 септември.