Ивайло Захариев от "Под прикритие": "Дилърите се маскират като приятели."

Родителите са ключът към спасението на децата от наркотиците! – заяви с категоричен тон звездата от "Под прикритие".

Ивайло Захариев предупреждава: "Дилърите се маскират като приятели. Ако родителите не се намесят навреме, може да се появи друг, който да „помогне“ на децата – но той със сигурност няма да има добри намерения." Актьорът поставя на дневен ред един от най-горещите проблеми в България – наркотиците, които новият филм „Един грам живот“ разглежда без задръжки.

Филмът, който взриви обществото

Премиерата на "Един грам живот" в средата на ноември шестваше на вълната на общественото внимание, бързо се утвърди като основна тема за разговор. Драмата, вдъхновена от реални събития, проследява как четирима млади хора се борят с наркотичната зависимост.

"Участието ми в този проект беше като шанс да поправя миналото си. Пушенето ми отнемаше от времето, което можех да вложа в истинската си страст," споделя Ивайло.

Актьорът разкрива впечатленията си от съвместната работа с българските атлети Тервел Пулев и Александър Везенков.

"С Тервел работата беше истинско удоволствие! Той има страхотно сърце и е готов да се труди усърдно, за да постигне перфектния дубъл."

Въпреки че не е имал сцени с Везенков, Ивайло подчертава, че присъствието на известни спортисти придава сила на посланието на филма и го прави актуален дори извън България.

Спортът срещу зависимостта

"Спортът вдъхновява и радва, докато наркотиците се опитват да ни откъснат от реалността," казва актьорът. В лентата се показват родители, които натоварват децата си с тренировки, мислейки, че така ги предпазват, но в действителност рискуват да ги загубят.

Призив към родителите

Според Ивайло, именно родителите трябва да гледат филма. "Децата не се плашат лесно; родителите – да. Проблемът с наркотиците засяга всяко семейство – независимо дали сме в криза или изглеждаме перфектни." Актьорът подчертава, че много млади хора, израснали без бащина фигура, често попадат в капана на зависимостта.

"Бащата е този, който поставя границите. Ако липсва, детето остава без основа дори и в зряла възраст."

"Не се страхувайте или отричайте – действайте и помагайте!" – призовава Ивайло. Той отправя съвет към българските родители: "Търсете диалог! Не наказвайте бунта – разбирайте го! Не оставяйте децата си на самотек и бъдете до тях, когато имат нужда!