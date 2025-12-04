Ивайло Захариев от "Под прикритие": "Дилърите се маскират като приятели."

Родителите са ключът към спасението на децата от наркотиците! – заяви с категоричен тон звездата от "Под прикритие".
Ивайло Захариев предупреждава: "Дилърите се маскират като приятели. Ако родителите не се намесят навреме, може да се появи друг, който да „помогне“ на децата – но той със сигурност няма да има добри намерения." Актьорът поставя на дневен ред един от най-горещите проблеми в България – наркотиците, които новият филм „Един грам живот“ разглежда без задръжки.
Филмът, който взриви обществото
Премиерата на "Един грам живот" в средата на ноември шестваше на вълната на общественото внимание, бързо се утвърди като основна тема за разговор. Драмата, вдъхновена от реални събития, проследява как четирима млади хора се борят с наркотичната зависимост.
"Участието ми в този проект беше като шанс да поправя миналото си. Пушенето ми отнемаше от времето, което можех да вложа в истинската си страст," споделя Ивайло.
Актьорът разкрива впечатленията си от съвместната работа с българските атлети Тервел Пулев и Александър Везенков.
"С Тервел работата беше истинско удоволствие! Той има страхотно сърце и е готов да се труди усърдно, за да постигне перфектния дубъл."
Въпреки че не е имал сцени с Везенков, Ивайло подчертава, че присъствието на известни спортисти придава сила на посланието на филма и го прави актуален дори извън България.
Спортът срещу зависимостта
"Спортът вдъхновява и радва, докато наркотиците се опитват да ни откъснат от реалността," казва актьорът. В лентата се показват родители, които натоварват децата си с тренировки, мислейки, че така ги предпазват, но в действителност рискуват да ги загубят.
Призив към родителите
Според Ивайло, именно родителите трябва да гледат филма. "Децата не се плашат лесно; родителите – да. Проблемът с наркотиците засяга всяко семейство – независимо дали сме в криза или изглеждаме перфектни." Актьорът подчертава, че много млади хора, израснали без бащина фигура, често попадат в капана на зависимостта.
"Бащата е този, който поставя границите. Ако липсва, детето остава без основа дори и в зряла възраст."
"Не се страхувайте или отричайте – действайте и помагайте!" – призовава Ивайло. Той отправя съвет към българските родители: "Търсете диалог! Не наказвайте бунта – разбирайте го! Не оставяйте децата си на самотек и бъдете до тях, когато имат нужда!
1 Последния Софиянец
07:59 04.12.2025
2 ,Филма е прекрасен
08:02 04.12.2025
3 Пич
08:06 04.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бою циганина
08:20 04.12.2025
6 Наблюдател
08:26 04.12.2025
7 Хаха
08:35 04.12.2025