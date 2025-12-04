Новини
Лична класация на Куентин Тарантино за любими филми от 21-ви век

Лична класация на Куентин Тарантино за любими филми от 21-ви век

4 Декември, 2025

  • куентин тарантино-
  • спписък-
  • любими филми-
  • брест ийстън елис

Тарантино представи два списъка с по десет филма в подкаста на Брет Ийстън Елис

Лична класация на Куентин Тарантино за любими филми от 21-ви век - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Носителят на „Оскар“ режисьор Куентин Тарантино състави личен списък с 20-те най-добри филма на 21-ви век, съобщава Deadline.

Тарантино представи два списъка с по десет филма в подкаста на Брет Ийстън Елис, като ги придружи с лични размисли за всеки филм за World of Reel.

Лична класация на Куентин Тарантино за любими филми от 21-ви век:

  • Уестсайдска история (2021)
  • Треска в хижата (2002)
  • Moneyball (2011)
  • Chocolate (2008)
  • Изхвърлените от дявола (2005)
  • Страстите Христови (2004)
  • Училище за рок (2003)
  • Jackass (2002)
  • Battle Royale (2000)
  • Midnight in Paris (2011)
  • Shaun of the Dead (2004)
  • Лудият Макс: Пътят на яростта (2015)
  • Unstoppable (2010)
  • Zodiac (2007)
  • There Will Blood (2007)
  • "Дюнкерк" (2017)
  • "Изгубени в превода" (2003)
  • "Играта на играчките: Голямото бягство" (2010)
  • "Черният ястреб" (2001)

Тарантино сподели впечатленията си от скорошното си гледане на „Черният ястреб“, който според режисьора оглави списъка с най-добрите филми на 21-ви век.

„Напрегнат е в продължение на два часа и 45 минути (или колкото и да беше). И наскоро го гледах отново - сърцето ми биеше лудо през цялото време. Грабна ме и не ме пусна, а не съм го гледал отдавна. Режисурата е просто невероятна“, отбеляза Тарантино.

По-рано тази година Тарантино обяви, че няма да започне снимките на новия си филм до 2026 г., когато синът му навърши шест години, тъй като иска малкият да може да разбере и запомни процеса на снимките. Тарантино каза, че през последните години е писал изключително сценарии, а напоследък работи и върху театрална пиеса.

„Ако е провал, вероятно няма да го превърна във филм. Но ако е хит? Може би ще е последният ми филм“, призна режисьорът.

Режисьорът сподели също, че доминацията на стрийминг услугите е променила отношението му към киното. Той е недоволен от факта, че филмите днес траят само две седмици в кината в САЩ, преди да бъдат прехвърлени към стрийминга.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

