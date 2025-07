Брад Пит отново ще изиграе Клиф Бут в продължението на "Имало едно време в Холивуд" (СНИМКИ)

Брад Пит се завърна на снимачната площадка в ролята на Клиф Бут. 61-годишният актьор беше заснет на 29 юли в Лос Анджелис по време на снимки на "Приключенията на Клиф Бут" – спиноф на филма "Имало едно време в Холивуд" (2019), който му донесе „Оскар“ за най-добра поддържаща роля. Пит бе с руса перука и мустак, като снима сцени в локация, оформена като киносалон.

В новия филм героят му е с по-дълга и разрошена коса в сравнение с визията му в продукцията на Куентин Тарантино, където играеше редом с Леонардо ди Каприо. Актьорът носеше жълта тениска с цветя и дънки, напомнящи стила от първия филм, в който се появява Клиф Бут.

First images of Brad Pitt as Cliff Booth in the upcoming movie "The Continuing Adventures Of Cliff Booth". pic.twitter.com/aLkkvbyheq — vi 🐞 (@itshighart) July 29, 2025

Режисьор на лентата е Дейвид Финчър ("Убиецът", "Седем"), а сценарият е дело на Куентин Тарантино, който според информация на американски медии е написал проекта като продължение на "Имало едно време в Холивуд". В оригиналния филм, действието се развива през 1969 г. в Лос Анджелис, като сюжетът проследява Бут – дубльор на героя на Леонардо ди Каприо (Рик Далтън) – и трудностите на двамата да се адаптират към променящия се Холивуд, представяйки алтернативна история, в която предотвратяват убийството на Шарън Тейт от сектата на Чарлс Менсън.

David Fincher & Brad Pitt Are Back pic.twitter.com/QcDcw2pbPj — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) July 29, 2025

Първите публикации за подготовката на "Приключенията на Клиф Бут" се появиха през април, след като Тарантино прекрати работата по проект със заглавие "The Movie Critic", фокусиран върху рецензент в списание за възрастни от 70-те години. Предвиждаше се героят на Буут да участва и в този сценарий, но режисьорът обяви, че ще се въздържа от нови филми, докато децата му не пораснат. Тарантино вече беше разширил образа на Клиф Бут в романа "Имало едно време в Холивуд", който допълва събитията от филма от 2019 г.

Подробности за сюжета на новия филм все още не са обявени, но според Deadline лентата ще проследи живота на Клиф Бут в холивудско студио в периода след събитията от "Имало едно време в Холивуд". В актьорския състав влизат още Яхя Абдул-Матийн II, Елизабет Дебики, Скот Каан, Карла Гуджино, JB Taken и Кори Фогелманис.

"Приключенията на Клиф Бут" все още няма официална премиерна дата, но ще бъде разпространяван от Netflix.

Брад Пит изигра главна роля наскоро във филма за Формула 1 – "F1", а сред бъдещите му проекти е и екшън продукцията "Heart of the Beast", която по данни на The New Zealand Herald е снимал в Нова Зеландия през март.