Дженифър Лорънс и Ема Стоун ще вдъхнат нов живот на Мис Пиги в самостоятелен филм

4 Декември, 2025 11:44 418 5

Сценарият е поверен на Коул Ескола

Дженифър Лорънс и Ема Стоун ще вдъхнат нов живот на Мис Пиги в самостоятелен филм - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудските любимки Дженифър Лорънс и Ема Стоун се впускат в ново амбициозно начинание – двете ще станат продуценти на предстоящ филм, посветен на емблематичната Мис Пиги от „Шоуто на Мъпетите“.

Новината разтърси развлекателната индустрия и предизвика вълна от очакване сред феновете на култовата поредица. Disney, които държат правата върху „Шоуто на Мъпетите“, вече са дали зелена светлина на проекта, макар че продукцията все още е в начална фаза.

View this post on Instagram

A post shared by Davis ✌🏻 (@davis.muppets)


Според авторитетното издание Variety, сценарият е поверен на Коул Ескола – добре познат актьор, сценарист и продуцент, който се отличи с работата си по „Какво правим в сенките“. Ескола ще има задачата да вдъхне нова енергия и хумор в историята на обичаната прасенце-дива.

Мис Пиги, създадена през 70-те години от Бони Ериксон и Франк Оз, отдавна е символ на чар, ексцентричност и неподражаем стил. Въпреки че е сред най-разпознаваемите лица на „Мъпетите“, досега тя не е имала честта да бъде в центъра на собствен пълнометражен филм. Сега, благодарение на звездния тандем Лорънс-Стоун, това ще се промени.

Очаква се новата продукция да предложи свеж поглед към приключенията на Мис Пиги, като съчетае класическия ѝ дух с модерно киноразказване. Феновете на Мъпетите и почитателите на Лорънс и Стоун вече тръпнат в очакване за повече подробности около актьорския състав и премиерната дата.


