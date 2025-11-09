Новини
Любопитно »
Дженифър Лорънс: „Кортни Кардашиян е много досадна“

9 Ноември, 2025 10:25 425 3

Актрисата споделя мнението си за реалити звездата по време на полиграфен тест с Робърт Патинсън

Дженифър Лорънс: „Кортни Кардашиян е много досадна“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дженифър Лорънс не пести критиките си към най-голямата сестра Кардашиян, 46 г., по време на полиграфен тест с колегата си от „Die My Love“ Робърт Патинсън и Vanity Fair в петък.

„Кортни е по-досадна отвсякога. Тя ме изкарва извън кожата ми,“ призна 35-годишната Лорънс, докато обсъждаше любовта си към семейството Кардашиян и реалити телевизията.

„Говориш за любовта си към реалити телевизията. Все още следиш ‘Кардашиан’?“, попита я 39-годишният Патинсън по време на записа.

След като го помоли да уточни, Лорънс обясни:
„Защото всичко трябва да бъде обявено публично. Например, ‘Няма да нося повече определени облекла.’ Просто облечи каквото искаш и не го обявявай.“

„Или като ‘Нямам телевизор в стаята си.’ Просто не гледай телевизия. Спри да го обявяваш. Шшш!“ добави актрисата с усмивка.

Когато Патинсън показа снимка на 41-годишната Хлое Кардашиян, Лорънс отговори веднага и категорично: „Да!“

Освен това, актрисата от „X-Men“ похвали последната колекция меркини на Ким Кардашиян, споделяйки, че вече е носила доста такива продукти.

Ким, 45 г., представи новата си колекция през октомври с кампания, наречена „Does the Carpet Match the Drapes“ („Съответства ли килимът на завесите?“), а слоганът гласи: „С нашите смели нови Faux Hair Panty твоят килим може да бъде в какъвто цвят искаш.“

Все пак Лорънс призна, че няма да купува от новата „Ultimate Bush“ капсулна колекция на магнатката на шейпъруера, шегувайки се директно към камерата:
„Ще го взема безплатно.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Леле...

    1 2 Отговор
    На тази как са и увиснали със страшна сила...?! И на предприемайки нищо срещу това доказва , че освен грозна е и глупава !

    10:30 09.11.2025

  • 2 Факт

    0 1 Отговор
    По нечии изкривени разбирания, това би трябвало да уязви!

    10:31 09.11.2025

  • 3 Никой

    0 0 Отговор
    Не се интересува да уязвява никой ! Коментират се очевидни неща ! По нечии изкривени разбирания някой се мисли за жертва която всеки искат да изядат !

    10:35 09.11.2025