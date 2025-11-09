Дженифър Лорънс: „Кортни Кардашиян е много досадна“

Дженифър Лорънс не пести критиките си към най-голямата сестра Кардашиян, 46 г., по време на полиграфен тест с колегата си от „Die My Love“ Робърт Патинсън и Vanity Fair в петък.

„Кортни е по-досадна отвсякога. Тя ме изкарва извън кожата ми,“ призна 35-годишната Лорънс, докато обсъждаше любовта си към семейството Кардашиян и реалити телевизията.

„Говориш за любовта си към реалити телевизията. Все още следиш ‘Кардашиан’?“, попита я 39-годишният Патинсън по време на записа.

След като го помоли да уточни, Лорънс обясни:

„Защото всичко трябва да бъде обявено публично. Например, ‘Няма да нося повече определени облекла.’ Просто облечи каквото искаш и не го обявявай.“

„Или като ‘Нямам телевизор в стаята си.’ Просто не гледай телевизия. Спри да го обявяваш. Шшш!“ добави актрисата с усмивка.

Когато Патинсън показа снимка на 41-годишната Хлое Кардашиян, Лорънс отговори веднага и категорично: „Да!“

Освен това, актрисата от „X-Men“ похвали последната колекция меркини на Ким Кардашиян, споделяйки, че вече е носила доста такива продукти.

Ким, 45 г., представи новата си колекция през октомври с кампания, наречена „Does the Carpet Match the Drapes“ („Съответства ли килимът на завесите?“), а слоганът гласи: „С нашите смели нови Faux Hair Panty твоят килим може да бъде в какъвто цвят искаш.“

Все пак Лорънс призна, че няма да купува от новата „Ultimate Bush“ капсулна колекция на магнатката на шейпъруера, шегувайки се директно към камерата:

„Ще го взема безплатно.“