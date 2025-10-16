Текущият сезон на "Игри на волята" е пълен провал

Тази година продуцентите на "Игри на волята" напълно провалиха иначе атрактивното шоу. Толкова манипулации, нагласени игри и сценарии никога досега не е имало в шоуто. Напред в "Игрите" се бутат пълни неудачници за сметка на смислените играчи, които са силни по арената, пише plovdiv24.bg.
Продуцентите си избират с кои играчи да се отнасят като богопомазани и с кои да се държат като с отрепки.
Пример е муай-тай боецът Гордиенко, която е една от най-слабите на арената, но освен че получи храна и легло в изолатора на символична цена, бе спасена от сигурна елиминация, като за целта продукцията трябваше да се изгаври с един от най-силните играчи - Чикагото.
Капитанската битка също бе очеизвадно нагласена и един от най-силните играчи - Калин бе поставен при доста по-неизгодни условия в играта, за да е сигурно, че няма да спечели.
Предаването, особено в текущия си сезон, няма нищо общо с истинския си състезателен характер, а се залага изцяло на така наречената "социална" игра, която е толкова очевидно манипулирана от продуцентите, че "участниците" дори не се опитват да се прикриват, че от предаването ги "съветват" какви решения да взимат и с кого да влизат в коалиции. Или просто са си слаби актьори.
С днешна дата предаването по никакъв начин не се различава от любовните риалитита, които позорят нацията ни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #12
08:18 16.10.2025
2 Ааа...
Коментиран от #4
08:19 16.10.2025
3 мъкаааа
08:21 16.10.2025
4 Освалдо Риос
До коментар #2 от "Ааа...":Мислиш вечер равен брой мъже и жени не снимат продукция за китайския пазар?
Коментиран от #6
08:23 16.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Откъде
До коментар #4 от "Освалдо Риос":Бе? Половината са...ераси, няма равен брой! Жените отдавна са на закъсация..... Пазара на дилда бележи ръст...
08:27 16.10.2025
7 Новичок
08:27 16.10.2025
8 БТВ
08:31 16.10.2025
9 Интересен сезон
08:57 16.10.2025
10 Добро шоу!
08:59 16.10.2025
11 Огледало
Каквото решат продуцентите.
09:10 16.10.2025
12 пенчо
До коментар #1 от "Трол":Както се казва. Първо се уволняват читавите и работливите. ЗА тях е сигурно, че ще си намерят работа. За другите не е много ясно
09:11 16.10.2025