Текущият сезон на "Игри на волята" е пълен провал

16 Октомври, 2025 08:15 1 364 12

Предаването, особено в текущия си сезон, няма нищо общо с истинския си състезателен характер

Текущият сезон на "Игри на волята" е пълен провал - 1
Кадър: NOVA
Ели Стоянова

Тази година продуцентите на "Игри на волята" напълно провалиха иначе атрактивното шоу. Толкова манипулации, нагласени игри и сценарии никога досега не е имало в шоуто. Напред в "Игрите" се бутат пълни неудачници за сметка на смислените играчи, които са силни по арената, пише plovdiv24.bg.

Продуцентите си избират с кои играчи да се отнасят като богопомазани и с кои да се държат като с отрепки.

Пример е муай-тай боецът Гордиенко, която е една от най-слабите на арената, но освен че получи храна и легло в изолатора на символична цена, бе спасена от сигурна елиминация, като за целта продукцията трябваше да се изгаври с един от най-силните играчи - Чикагото.

Капитанската битка също бе очеизвадно нагласена и един от най-силните играчи - Калин бе поставен при доста по-неизгодни условия в играта, за да е сигурно, че няма да спечели.

Предаването, особено в текущия си сезон, няма нищо общо с истинския си състезателен характер, а се залага изцяло на така наречената "социална" игра, която е толкова очевидно манипулирана от продуцентите, че "участниците" дори не се опитват да се прикриват, че от предаването ги "съветват" какви решения да взимат и с кого да влизат в коалиции. Или просто са си слаби актьори.

С днешна дата предаването по никакъв начин не се различава от любовните риалитита, които позорят нацията ни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    8 4 Отговор
    Че защо да е провал? Напротив, продуцентите много добре са уловили начина на работа в 99% от предприятията у нас.

    Коментиран от #12

    08:18 16.10.2025

  • 2 Ааа...

    4 3 Отговор
    То поне да беше любовно риалити, та като се зафраскат да има интрига да гледаме кой фърля най много...

    Коментиран от #4

    08:19 16.10.2025

  • 3 мъкаааа

    7 0 Отговор
    Мъхъ,вие сега ли се усетихте?!

    08:21 16.10.2025

  • 4 Освалдо Риос

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ааа...":

    Мислиш вечер равен брой мъже и жени не снимат продукция за китайския пазар?

    Коментиран от #6

    08:23 16.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Откъде

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Освалдо Риос":

    Бе? Половината са...ераси, няма равен брой! Жените отдавна са на закъсация..... Пазара на дилда бележи ръст...

    08:27 16.10.2025

  • 7 Новичок

    2 0 Отговор
    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    08:27 16.10.2025

  • 8 БТВ

    2 1 Отговор
    То и водещите са пълен провал от сезон 1 🙈 жалки и противни

    08:31 16.10.2025

  • 9 Интересен сезон

    1 3 Отговор
    Аз пък харесвам игрите! И водещите и сценаристите!

    08:57 16.10.2025

  • 10 Добро шоу!

    2 0 Отговор
    То отдавна е ясно, че гласят игрите според играчите.Ясно е и че ги подхранват в блатото! Все пак е приятно шоу!

    08:59 16.10.2025

  • 11 Огледало

    0 0 Отговор
    Не се възмущавайте. Гледайте и се учете. Така става и в живота - с подкрепа на избраните, качествата нямат значение.
    Каквото решат продуцентите.

    09:10 16.10.2025

  • 12 пенчо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Както се казва. Първо се уволняват читавите и работливите. ЗА тях е сигурно, че ще си намерят работа. За другите не е много ясно

    09:11 16.10.2025