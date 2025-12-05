Гуинет Полтроу "зарадва" папараците със СНИМКА с мъжа си по бански

Холивудската актриса Гуинет Полтроу и съпругът ѝ Брад Фалчук ​​присъстваха на гала вечер, съобщи WWD.

Гуинет Полтроу бе избрала бяла туид рокля, допълнена с червени обувки с остър връх. Косата ѝ беше изправена, а гримът ѝ беше дневен. Актрисата, за радост на папараците, се появи със съпруга си Брад Фалчук ​.

През септември Гуинет Полтроу публикува снимка, на която позира със съпруга си, продуцента Брад Фалчук, на плажа. Тя бе в тъмносин бански и слънчеви очила.

Снимка: Инстаграм

През 2018 г. Гуинет Полтроу се омъжи за Брад Фалчук, с когото се запозна на снимачната площадка на сериала „Glee“. Продуцентът има две деца, дъщеря Изабела и син Броуди, от предишния си брак със Сюзън Букиник. Полтроу отбеляза, че е успяла да намери общ език с тях и да стане тяхна приятелка.

Актрисата има две деца от певеца на Coldplay Крис Мартин: 21-годишната дъщеря Епъл и 18-годишния син Моузес. През 2014 г. двойката обяви раздялата си, наричайки я „съзнателна“, а съдебното производство приключи едва през 2016 г.