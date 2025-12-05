Новини
Любопитно »
Гуинет Полтроу "зарадва" папараците със СНИМКА с мъжа си по бански

5 Декември, 2025 14:13 1 349 4

  • гуинет полтроу-
  • брад фалчук

През септември Гуинет Полтроу публикува снимка, на която позира със съпруга си, продуцента Брад Фалчук, на плажа

Гуинет Полтроу "зарадва" папараците със СНИМКА с мъжа си по бански - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Гуинет Полтроу и съпругът ѝ Брад Фалчук ​​присъстваха на гала вечер, съобщи WWD.

Гуинет Полтроу бе избрала бяла туид рокля, допълнена с червени обувки с остър връх. Косата ѝ беше изправена, а гримът ѝ беше дневен. Актрисата, за радост на папараците, се появи със съпруга си Брад Фалчук ​.

View this post on Instagram

A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)


През септември Гуинет Полтроу публикува снимка, на която позира със съпруга си, продуцента Брад Фалчук, на плажа. Тя бе в тъмносин бански и слънчеви очила.

Гуинет Полтроу
Снимка: Инстаграм

През 2018 г. Гуинет Полтроу се омъжи за Брад Фалчук, с когото се запозна на снимачната площадка на сериала „Glee“. Продуцентът има две деца, дъщеря Изабела и син Броуди, от предишния си брак със Сюзън Букиник. Полтроу отбеляза, че е успяла да намери общ език с тях и да стане тяхна приятелка.

Актрисата има две деца от певеца на Coldplay Крис Мартин: 21-годишната дъщеря Епъл и 18-годишния син Моузес. През 2014 г. двойката обяви раздялата си, наричайки я „съзнателна“, а съдебното производство приключи едва през 2016 г.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз не

    3 2 Отговор
    Разбрах на какво се радват! Нито на пръча му се вижда пакета, нито пък на нея - кутийката.

    14:18 05.12.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 1 Отговор
    Като актриса я бива, но като жена не ми харесва...

    14:24 05.12.2025

  • 3 Малииии

    1 1 Отговор
    Вено, тотално си изпращяла!

    14:26 05.12.2025

  • 4 Муинет

    3 0 Отговор
    "зарадва" писарите със СНИМКА с мъжа си по бански

    14:47 05.12.2025