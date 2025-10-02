Отслабналият Ръсел Кроу предизвика фурор (ВИДЕО)

Роденият в Нова Зеландия австралийски актьор Ръсел Кроу се появи публично, след като отслабна, като предизвика фурор в интернет. Снимки и коментари за звездата се появиха на уебсайта на Daily Mail.

61-годишният актьор се появи на сцената на Международния филмов фестивал в Цюрих, Швейцария. Той носеше светлосиня риза, зелена вратовръзка и тъмносин костюм, състоящ се от сако и панталон. Кроу бе с черни кожени обувки и обемен златен часовник, пригладил косата си назад.

Читателите бяха изненадани от променения външен вид на звездата от „Гладиатор“ и „Красив ум“. „Обожавам Ръсел Кроу и се радвам, че е отслабнал. Той е практически неузнаваем“, „Цигарите и Ozempic са новата холивудска диета“, „Продължавайте с добрата работа“, „Страхотна работа“, „Изглежда най-добре от години“, казаха те.