Новини
Любопитно »
Отслабналият Ръсел Кроу предизвика фурор (ВИДЕО)

Отслабналият Ръсел Кроу предизвика фурор (ВИДЕО)

2 Октомври, 2025 10:45 629 3

  • ръсел кроу-
  • отслабнал-
  • цюрих-
  • диета

61-годишният актьор се появи на сцената на Международния филмов фестивал в Цюрих

Отслабналият Ръсел Кроу предизвика фурор (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Роденият в Нова Зеландия австралийски актьор Ръсел Кроу се появи публично, след като отслабна, като предизвика фурор в интернет. Снимки и коментари за звездата се появиха на уебсайта на Daily Mail.

61-годишният актьор се появи на сцената на Международния филмов фестивал в Цюрих, Швейцария. Той носеше светлосиня риза, зелена вратовръзка и тъмносин костюм, състоящ се от сако и панталон. Кроу бе с черни кожени обувки и обемен златен часовник, пригладил косата си назад.

Читателите бяха изненадани от променения външен вид на звездата от „Гладиатор“ и „Красив ум“. „Обожавам Ръсел Кроу и се радвам, че е отслабнал. Той е практически неузнаваем“, „Цигарите и Ozempic са новата холивудска диета“, „Продължавайте с добрата работа“, „Страхотна работа“, „Изглежда най-добре от години“, казаха те.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Ако се поспретне ще заприлича на човек ! Но незнайно защо всички холивудски и наши дъртаци се запусват и обрастват в бели бради като патриарси , което им набива поне десет+ години към възрастта !

    Коментиран от #3

    10:50 02.10.2025

  • 2 Реалист

    2 0 Отговор
    Нашите БГ знаменитости отдавна не се мъчат с диети- отиват да им кръцнат корема в Турция за 5 хиляди ойро и са ТОП...

    10:52 02.10.2025

  • 3 Ич да ти Не пука!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не е важно как изглеждаш, а как се чувстваш. Няма смисъл никакъв, да плащаш данък "хорско мнение"...животът си е твой!

    10:58 02.10.2025