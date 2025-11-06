Новини
Любопитно »
Бергендорф с откровено признание: „В момента нямам сериозен приятел."

Бергендорф с откровено признание: „В момента нямам сериозен приятел."

6 Ноември, 2025 09:38 845 19

  • жана бергендорф-
  • сериозен приятел-
  • мъж-
  • връзка-
  • признание

"Глупости са повечето неща, които пишат за мен.", заяви певицата

Бергендорф с откровено признание: „В момента нямам сериозен приятел." - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от най-емблематичните и талантливи български певици – Жана Бергендорф, отново привлече вниманието на феновете с поредното си искрено признание, пише marica.bg.

„В момента нямам сериозен приятел. Глупости са повечето неща, които пишат за мен. Затова и не давам интервюта. Каквото имам да кажа, го правя чрез мрежите.“ – сподели звездата, която преди дни изгря на сцената на конкурса „Мисис Черно море“ в ослепителна зелена рокля и с огнени червени коси.

С усмивка и чувство за хумор Жана заяви: „Ариел, това съм аз!“ – шегувайки се със своята визия, напомняща на морската принцеса. Публиката буквално избухна в аплодисменти, когато тя запя популярни поп парчета с онази уникална енергия, която я направи звезда още от победата ѝ в X Factor.

От август насам се говори, че певицата има близки отношения със Светослава Петкова, но Жана избягва да коментира личния си живот. „Любовта няма пол – тя се усеща, не се обяснява“, е казвала изпълнителката и преди.

Въпреки трудностите, през които е минала – зависимости, насилие и тежко детство, Жана продължава да се бори за себе си и сина си Леон, който вече е пълнолетен и живее основно с баща си, но прекарва летата с нея. „Той е моята сила и утеха. Заради него опитвам да живея „на чисто““, признава певицата.

Днес Жана пее по морските клубове във Варна и Бургас, където винаги пълни залите и привлича не само българска, но и чуждестранна публика. „На морето ми е спокойно. София е шумна – тук намирам мир.“ – споделя тя.

А когато я питат дали вярва в ново начало, Жана отговаря с присъщата си мъдрост:
„Не можем да виним родителите си или миналото. Всичко, което ни се случва, ни калява. Аз съм жива – и това е победа.“

Източник: www.marica.bg


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    10 0 Отговор
    има спонсори

    09:40 06.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Че кой мъж ще се хване с ТОВА?

    Коментиран от #15

    09:40 06.11.2025

  • 3 А кой ще тръгне

    17 1 Отговор
    с такъв птеродактил по улиците.

    09:40 06.11.2025

  • 4 МОН дьо

    9 0 Отговор
    И кой ще е със теб като те виждат какъв от….ък си станала..

    09:43 06.11.2025

  • 5 Освалдо Риос

    6 0 Отговор
    Животът в Скандинавските държави си е оказал влиянието върху Жана. Там жената е силно подтисната, макар и в привидната демократична атмосфера. Истината е, че на скандинавките няма вече кой да им оправя хормоните. Животът е толкова скъп и еднообразен, а мъжете толкова наплашени и феминизирани, че в очите на жените се чете неистовото желание и молба само някой да ги оправи.

    Коментиран от #16

    09:44 06.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Идън

    4 1 Отговор
    Ариел е русалка- НЕ друсалка!Също така е песен от последния албум на Рейнбоу- написана от Кендис Найт-съпругата на Ричи и беквокали в комбинация с Дуги Уайт

    09:49 06.11.2025

  • 10 Даруин

    3 0 Отговор
    Нека експериментират тварите.
    Пък еволюцията ще отсее случайните отклонения от полезното за оцеляване и развитие.

    09:50 06.11.2025

  • 11 Абе

    3 0 Отговор
    Тиа кви зъбки имат, сигурно го апат.

    09:50 06.11.2025

  • 12 Механик

    7 0 Отговор
    Ако под "емблематична" имате предвид "арогантна и скандална", ОК.
    Обаче "талантлива", а още повече "певица", това идва вече нонсенс.

    09:52 06.11.2025

  • 13 Ужасссс

    3 0 Отговор
    Тия крокозъбели дано не ги срещам в тъмното!

    09:53 06.11.2025

  • 14 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Няма луди да искат съжителство с това недоразумение на природата .

    09:54 06.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Освалдо Риос":

    Че тя е живяла там съвсем малко за да попие нещо.Просто си е боклуче по рождение и невъзпитание.Имаше си свестен мъж, дете но шило в торба не стои.Разведе се и се търкулна по нанадолнището стремглаво.Изборът си е изцяло неин.

    10:02 06.11.2025

  • 17 Хахаха

    2 0 Отговор
    Тая е голям идиот

    10:07 06.11.2025

  • 18 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Кои са тия тр@вестити?

    10:09 06.11.2025

  • 19 Гейки тудей

    1 0 Отговор
    Как да се отпиша от тази услуга?

    10:49 06.11.2025