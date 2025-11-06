Бергендорф с откровено признание: „В момента нямам сериозен приятел."

Една от най-емблематичните и талантливи български певици – Жана Бергендорф, отново привлече вниманието на феновете с поредното си искрено признание, пише marica.bg.

„В момента нямам сериозен приятел. Глупости са повечето неща, които пишат за мен. Затова и не давам интервюта. Каквото имам да кажа, го правя чрез мрежите.“ – сподели звездата, която преди дни изгря на сцената на конкурса „Мисис Черно море“ в ослепителна зелена рокля и с огнени червени коси.

С усмивка и чувство за хумор Жана заяви: „Ариел, това съм аз!“ – шегувайки се със своята визия, напомняща на морската принцеса. Публиката буквално избухна в аплодисменти, когато тя запя популярни поп парчета с онази уникална енергия, която я направи звезда още от победата ѝ в X Factor.

От август насам се говори, че певицата има близки отношения със Светослава Петкова, но Жана избягва да коментира личния си живот. „Любовта няма пол – тя се усеща, не се обяснява“, е казвала изпълнителката и преди.

Въпреки трудностите, през които е минала – зависимости, насилие и тежко детство, Жана продължава да се бори за себе си и сина си Леон, който вече е пълнолетен и живее основно с баща си, но прекарва летата с нея. „Той е моята сила и утеха. Заради него опитвам да живея „на чисто““, признава певицата.

Днес Жана пее по морските клубове във Варна и Бургас, където винаги пълни залите и привлича не само българска, но и чуждестранна публика. „На морето ми е спокойно. София е шумна – тук намирам мир.“ – споделя тя.

А когато я питат дали вярва в ново начало, Жана отговаря с присъщата си мъдрост:

„Не можем да виним родителите си или миналото. Всичко, което ни се случва, ни калява. Аз съм жива – и това е победа.“

Източник: www.marica.bg