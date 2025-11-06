Бергендорф с откровено признание: „В момента нямам сериозен приятел."

Една от най-емблематичните и талантливи български певици – Жана Бергендорф, отново привлече вниманието на феновете с поредното си искрено признание, пише marica.bg.
„В момента нямам сериозен приятел. Глупости са повечето неща, които пишат за мен. Затова и не давам интервюта. Каквото имам да кажа, го правя чрез мрежите.“ – сподели звездата, която преди дни изгря на сцената на конкурса „Мисис Черно море“ в ослепителна зелена рокля и с огнени червени коси.
С усмивка и чувство за хумор Жана заяви: „Ариел, това съм аз!“ – шегувайки се със своята визия, напомняща на морската принцеса. Публиката буквално избухна в аплодисменти, когато тя запя популярни поп парчета с онази уникална енергия, която я направи звезда още от победата ѝ в X Factor.
От август насам се говори, че певицата има близки отношения със Светослава Петкова, но Жана избягва да коментира личния си живот. „Любовта няма пол – тя се усеща, не се обяснява“, е казвала изпълнителката и преди.
Въпреки трудностите, през които е минала – зависимости, насилие и тежко детство, Жана продължава да се бори за себе си и сина си Леон, който вече е пълнолетен и живее основно с баща си, но прекарва летата с нея. „Той е моята сила и утеха. Заради него опитвам да живея „на чисто““, признава певицата.
Днес Жана пее по морските клубове във Варна и Бургас, където винаги пълни залите и привлича не само българска, но и чуждестранна публика. „На морето ми е спокойно. София е шумна – тук намирам мир.“ – споделя тя.
А когато я питат дали вярва в ново начало, Жана отговаря с присъщата си мъдрост:
„Не можем да виним родителите си или миналото. Всичко, което ни се случва, ни калява. Аз съм жива – и това е победа.“
Източник: www.marica.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
09:40 06.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #15
09:40 06.11.2025
3 А кой ще тръгне
09:40 06.11.2025
4 МОН дьо
09:43 06.11.2025
5 Освалдо Риос
Коментиран от #16
09:44 06.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Идън
09:49 06.11.2025
10 Даруин
Пък еволюцията ще отсее случайните отклонения от полезното за оцеляване и развитие.
09:50 06.11.2025
11 Абе
09:50 06.11.2025
12 Механик
Обаче "талантлива", а още повече "певица", това идва вече нонсенс.
09:52 06.11.2025
13 Ужасссс
09:53 06.11.2025
14 ШЕФА
09:54 06.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ха ха
До коментар #5 от "Освалдо Риос":Че тя е живяла там съвсем малко за да попие нещо.Просто си е боклуче по рождение и невъзпитание.Имаше си свестен мъж, дете но шило в торба не стои.Разведе се и се търкулна по нанадолнището стремглаво.Изборът си е изцяло неин.
10:02 06.11.2025
17 Хахаха
10:07 06.11.2025
18 ООрана държава
10:09 06.11.2025
19 Гейки тудей
10:49 06.11.2025