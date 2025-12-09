Новини
Любопитно »
Ето ги сгодените двойки на финала на "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕА)

Ето ги сгодените двойки на финала на "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕА)

9 Декември, 2025 07:48 1 319 5

  • ергенът: любов в рая-
  • финал-
  • сгодени двойки

Дали двойките и днес са заедно, само времето ще покаже

Ето ги сгодените двойки на финала на "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Финалът на "Ергенът: Любов в рая" поднесе невероятни емоции не само за участниците, но и за зрителите, които станаха свидетели на няколко годежа. Неочаквани обрати, сълзи от щастие и доза разочарование разтърсиха романтичното риалити, което завърши с най-важната церемонии – на пръстена. От 40 мъже и жени, които се впуснаха в приключението на Родос, за да открият любовта, само седем двойки продължават заедно пътя си и извън шоуто, a пет се сгодиха, пише actualno.com.

Натали и Орлин

Най-важният момент, който всички очакваха, бе решението на Натали, която накара зрителите да се питат какво ще бъде решението ѝ. Дългоочакваният миг дойде – хореографката най-накрая ясно и категорично заяви чувствата си пред Орлин и прие пръстена му.

"Искам да поставя този пръстен на дясната ти ръка и ако го приемеш, скоро ще сме готови и за годеж.", каза той на финала.

"През цялото време знаех, че искам теб. Моят отговор е "Да", бе решението на Нети.

View this post on Instagram

A post shared by Ергенът: Любов в рая (@ergenat.lyubov.v.raya.btv)


Тя призна, че най-важният пръстен за нея обаче остава този, който той ѝ е направил от струна на китара. Двамата си казаха, че се обичат и искат да останат един до друг.

Филипа и Йовица

Филипа и Йовица започнаха връзката си от самото начало на предаването. Въпреки трудностите, през които преминаха и различията си, двамата доказаха, че са един за друг, готови да изградят съвместно бъдещето си.

"Аз съм мъж, който има сериозни намерения към теб. Филипа, ще приемеш ли този пръстен с обещание, че ще бъдем единствени един за друг в реалния свят?", попита Йовица.

"Влюбена съм в теб и ти казвам "Да", бе отговорът на Филипа.


Петър и Кристина

След голяма буря от емоции, Петър успя да разтопи своята Ледена кралица – Кристина, както той я наричаше, и двамата излизат от предаването не само силно влюбени, но и сгодени.

"Обичам те Кристина и те моля да ме направиш най-щастливия мъж на тази земя и да приемеш този пръстен", каза Петър на Криси, която с усмивка прие предложението му.


Дениз и Виктор

Радост и усмивки, тъга и сълзи – връзката на Дениз и Виктор премина през буря от емоции, включващи щастие и разочарования. На финала на романтичното риалити и двамата доказаха, че са лудо влюбени, след емоционалните думи, които си казаха един на друг.

"Искам да ти дам цялата сигурност и спокойствие на този свят. Дениз, ще станеш ли моя жена?, каза Виктор, а Дениз прие пръстена с треперещи ръце и силно вълнение.


Киара и Красимир

Една от най-обсъжданите двойки този сезон – Киара и Красимир, определено извървяха дълъг път в отношенията си, имайки предвид ситуацията им с Анна-Шермин, която бе първият избор на бизнесмена. Въпреки това, те успяха да намерят пътя един към друг, а отношенията им се превърнаха в искрена любов, която увековечиха с годежен пръстен.

"Като символ на моята любов, искам да приемеш този пръстен от мен", бяха думите на Краси. А Киара отвърна не с едно, а с цели три пъти "да".


На финала на романтичното шоу като двойки извън предаването продължават Благовеста и Денис, а също Габриела и Калоян. Двамата мъже обаче подходиха по-сдържано и като символ на симпатиите и любовта към своите дами, им предложиха не годеж, а червена роза.

Благовеста остана разочарована, а Габи прие розата, въпреки че би искала пръстен.

"Смятам, че и двамата не сме готови за по-сериозна стъпка, каквато е годежът, затова се надявам да приемеш тази роза като желание да продължим връзката си.", сподели Калоян. "Приемам я. Щастлива съм дори и на това", каза Габриела.

Приключението "Ергенът: любов в рая" доказа, че търсенето на сродна душа може да е труден и сложен път, но истинската любов винаги намира начин да покаже своето лице.

Дали двойките и днес са заедно, само времето ще покаже.


Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шиши тв

    3 2 Отговор
    а сега ще направя опит и за гражданска война

    07:51 09.12.2025

  • 2 хаберих

    0 4 Отговор
    Мацето в тъмнозелената рокля е много шест!

    08:07 09.12.2025

  • 3 Хаха

    3 0 Отговор
    Дали двойките и днес са заедно, само времето ще покаже

    Само за пред малкия екран са заедно

    08:18 09.12.2025

  • 4 малко факти

    1 0 Отговор
    Долнопробно , фалшиво и предварително режисирано предаване за балъци , които гледат други балъци как се филмират за едните пет минутки в новинките . Та това проноспектакълче ,завърши със същия фалш с който започна и се развива през цялото време .

    08:59 09.12.2025

  • 5 дрън та дрън

    1 0 Отговор
    Мисля , че 99% от участниците са търсени специално с лабилен психиатричен профил , живеещи в измислена филмира реалност .

    09:02 09.12.2025