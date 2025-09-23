Новини
Бившата съпруга на принц Андрю си навлече сериозни проблеми - нарече Джефри Епстийн "щедър приятел"

23 Септември, 2025 16:58 709 3

  • сара фъргюсън-
  • принц андрю-
  • джефри епстийн-
  • кралско семейство-
  • приятел

Сара Фъргюсън

Бившата съпруга на принц Андрю си навлече сериозни проблеми - нарече Джефри Епстийн "щедър приятел" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бившата съпруга на принц Андрю, Сара Фъргюсън, бе отстранена като патрон от редица благотворителни организации, след като изтекли имейли разкриха, че херцогинята на Йорк е нарекла Джефри Епстийн „верен, щедър и върховен приятел“.

Детският хоспис „Julia's House“ обяви, че присъствието на Фъргюсън като патрон е „неуместно“ в светлината на публикуваната кореспонденция. От организацията благодариха за досегашната ѝ подкрепа, но уточниха, че повече няма да бъде свързана с тяхната дейност. Подобни решения взеха и други известни благотворителни институции, включително Teenage Cancer Trust, Natasha Allergy Research Foundation и Prevent Breast Cancer. Според BBC, и British Heart Foundation е прекратил ангажимента си с нея, а Children's Literacy Charity също е скъсала връзките си с херцогинята.

Фъргюсън, която се разведе с принц Андрю през 1996 г., за първи път публично се дистанцира от Епстийн през 2011 г., заявявайки в интервю, че „дълбоко съжалява“ за връзката им и че никога повече няма да има общо с него. Това се случи три години след присъдата му за склоняване на непълнолетна към проституция. Впоследствие обаче в имейл до Джефри Епстийн тя го описва като „върховен приятел“ и изразява извинение за начина, по който е била принудена да се дистанцира.

В изявление пред The Guardian представител на Фъргюсън заяви, че тя продължава да стои зад публичното си осъждане на Епстийн. По думите му, тя е била „подведена от неговите лъжи“ и след като е узнала реалните мащаби на обвиненията, окончателно е прекратила връзките си с него. Същият източник уточнява, че писмото е било изпратено в контекста на опит да се предотвратят негови заплахи за съдебни дела срещу нея.

Джефри Епстийн бе открит мъртъв в килията си в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес по обвинения в трафик на хора и сексуална експлоатация на непълнолетни момичета. Случаят доведе до допълнителен скандал в британското кралско семейство, особено след като принц Андрю беше свързан с бизнесмена. През януари 2022 г. Бъкингамският дворец официално го лиши от военните му звания и кралски патронажи.

Бившата партньорка на Джефри Епстийн, британската светска дама Гислейн Максуел, бе осъдена през 2021 г. на 20 години затвор за съучастие в привличането на непълнолетни момичета за сексуална експлоатация. Въпреки скандалите, Сара Фъргюсън дълго време остана близка с принц Андрю и публично го подкрепяше по време на обвиненията срещу него.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
