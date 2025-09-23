Бившата съпруга на принц Андрю си навлече сериозни проблеми - нарече Джефри Епстийн "щедър приятел"

Бившата съпруга на принц Андрю, Сара Фъргюсън, бе отстранена като патрон от редица благотворителни организации, след като изтекли имейли разкриха, че херцогинята на Йорк е нарекла Джефри Епстийн „верен, щедър и върховен приятел“.

Детският хоспис „Julia's House“ обяви, че присъствието на Фъргюсън като патрон е „неуместно“ в светлината на публикуваната кореспонденция. От организацията благодариха за досегашната ѝ подкрепа, но уточниха, че повече няма да бъде свързана с тяхната дейност. Подобни решения взеха и други известни благотворителни институции, включително Teenage Cancer Trust, Natasha Allergy Research Foundation и Prevent Breast Cancer. Според BBC, и British Heart Foundation е прекратил ангажимента си с нея, а Children's Literacy Charity също е скъсала връзките си с херцогинята.

Фъргюсън, която се разведе с принц Андрю през 1996 г., за първи път публично се дистанцира от Епстийн през 2011 г., заявявайки в интервю, че „дълбоко съжалява“ за връзката им и че никога повече няма да има общо с него. Това се случи три години след присъдата му за склоняване на непълнолетна към проституция. Впоследствие обаче в имейл до Джефри Епстийн тя го описва като „върховен приятел“ и изразява извинение за начина, по който е била принудена да се дистанцира.

В изявление пред The Guardian представител на Фъргюсън заяви, че тя продължава да стои зад публичното си осъждане на Епстийн. По думите му, тя е била „подведена от неговите лъжи“ и след като е узнала реалните мащаби на обвиненията, окончателно е прекратила връзките си с него. Същият източник уточнява, че писмото е било изпратено в контекста на опит да се предотвратят негови заплахи за съдебни дела срещу нея.

Джефри Епстийн бе открит мъртъв в килията си в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес по обвинения в трафик на хора и сексуална експлоатация на непълнолетни момичета. Случаят доведе до допълнителен скандал в британското кралско семейство, особено след като принц Андрю беше свързан с бизнесмена. През януари 2022 г. Бъкингамският дворец официално го лиши от военните му звания и кралски патронажи.

Бившата партньорка на Джефри Епстийн, британската светска дама Гислейн Максуел, бе осъдена през 2021 г. на 20 години затвор за съучастие в привличането на непълнолетни момичета за сексуална експлоатация. Въпреки скандалите, Сара Фъргюсън дълго време остана близка с принц Андрю и публично го подкрепяше по време на обвиненията срещу него.