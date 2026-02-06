Елен Колева разказа през сълзи за любовта си с Калин Терзийски

Актрисата Елен Колева почти се разплака в ефира сутрешния блок "Преди обед" по bTV, докато говореше за смъртта на писателя Калин Терзийски.
Преди години тя изживя страстен романс с поета, сега сподели лични спомени от дългата и емоционална връзка, която ги е свързвала в миналото.
"Душата му сега е по-спокойна. Винаги ще съм благодарна за тази среща, защото научих много неща от него. Свързваше ни поезията", каза Колева.
По думите ѝ Терзийски е бил изключително чувствителна и чиста личност, която трудно е намирала мястото си в реалния, земен свят.
"Калин беше много чиста душа. Той беше непримирим с живота тук – не в духовен, а в човешки план. Светът му тежеше", допълни тя, подчертавайки вътрешната му борба и дълбоката му ранимост.
"Смъртта е просто трансформация. Аз съм се срещала много пъти със смъртта в живота си и не вярвам, че това е краят. Душата и духът са безсмъртни", каза актрисата.
Все пак още в началото на гостуването си Елен не пропусна да се похвали, че е намерила сродната си душа, като показа и огромния диамант на ръката си.
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:18 06.02.2026
2 Толерантен
07:19 06.02.2026
3 побърканяк
07:21 06.02.2026
4 Кристин Ретард
Коментиран от #5
07:38 06.02.2026
5 Елен
До коментар #4 от "Кристин Ретард":Къде 45 сантима! Като го почесваше, чешеше под коляното!
07:54 06.02.2026
6 Безплатен РR
Коментиран от #7
07:57 06.02.2026
7 Дзак
До коментар #6 от "Безплатен РR":Радвам се, ме я срещнах!
Коментиран от #11
08:36 06.02.2026
8 Тия неща не
08:49 06.02.2026
9 газо
08:53 06.02.2026
10 Налудник
09:30 06.02.2026
11 Факт
До коментар #7 от "Дзак":Какво и да се каже ще бъде интерпретирано от един, пред друг, за трети или четвърти, може и съвсем странични, за да влязат в играта на факти.бг.
12:04 06.02.2026
12 ПЕНКО
13:07 06.02.2026