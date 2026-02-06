Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Елен Колева разказа през сълзи за любовта си с Калин Терзийски

6 Февруари, 2026 07:11 3 107 12

Преди години тя изживя страстен романс с поета

Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Елен Колева почти се разплака в ефира сутрешния блок "Преди обед" по bTV, докато говореше за смъртта на писателя Калин Терзийски.

Преди години тя изживя страстен романс с поета, сега сподели лични спомени от дългата и емоционална връзка, която ги е свързвала в миналото.

"Душата му сега е по-спокойна. Винаги ще съм благодарна за тази среща, защото научих много неща от него. Свързваше ни поезията", каза Колева.

По думите ѝ Терзийски е бил изключително чувствителна и чиста личност, която трудно е намирала мястото си в реалния, земен свят.

"Калин беше много чиста душа. Той беше непримирим с живота тук – не в духовен, а в човешки план. Светът му тежеше", допълни тя, подчертавайки вътрешната му борба и дълбоката му ранимост.

"Смъртта е просто трансформация. Аз съм се срещала много пъти със смъртта в живота си и не вярвам, че това е краят. Душата и духът са безсмъртни", каза актрисата.

Все пак още в началото на гостуването си Елен не пропусна да се похвали, че е намерила сродната си душа, като показа и огромния диамант на ръката си.


