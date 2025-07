Бившият на Джесика Алба реагира на новата ѝ връзка с Дани Рамирес

На летище LAX филмовият продуцент и предприемач Кеш Уорън сподели своето отношение към новата романтична връзка на бившата му съпруга Джесика Алба, която наскоро бе забелязана в компанията на 12 години по-млад актьор.

„Щастлив съм за нея“, заяви Уорън пред папараците на TMZ, докато напускаше летището. Попитан дали познава новия ѝ партньор – г-н Рамирес, той отговори: „Не го познавам лично, но изглежда като добър човек.“

Преди дни изданията публикуваха кадри, на които Алба и Рамирес се прегръщат пред дома ѝ в Лос Анджелис, а Кеш се пошегува с журналистите: „Ако имате някой за мен, кажете!“

Jessica Alba's Estranged Husband Says He's Happy for Her New Relationship https://t.co/JdIgLwCOoF pic.twitter.com/33mhCZjV07

Джесика Алба и Кеш Уорън се венчаха през 2008 г. и заедно имат три деца – дъщеря Онеър, 15 г., и синовете Хейвън, 13 г., и Хейс, 10 г. Двамата официално обявиха решението си да се разделят в началото на годината, като Джесика публикува емоционално послание в социалните мрежи:

„След години на лично и съвместно израстване с Кеш, вярвам, че дойде време за нова глава в живота ни – като индивиди. Продължаваме напред с обич, доброта и уважение и винаги ще останем семейство. Децата ни са нашият най-голям приоритет и в този момент молим за личното си пространство.“

Jessica Alba and new love Danny Ramirez take hot romance 'to the next level' as they are seen kissing https://t.co/yCxXeIn3PY