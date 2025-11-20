Новини
Путин слуша етно: Подариха му запис на калмикска електропънк група ВИДЕО

20 Ноември, 2025 07:53, обновена 20 Ноември, 2025 08:04

Президентът на Русия си падал по класика и АВВА, не понасял метъл

Путин слуша етно: Подариха му запис на калмикска електропънк група ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин има положително отношение към добрата етно музика, заяви пред прессекретарят му Дмитрий Песков.

„Президентът харесва етно музика, добра етно музика“, каза "гласът" на Кремъл.

На 5 ноември „Гилдията на междуетническата журналистика“ подари на Путин плоча с най-добрите песни на езиците на народите на Русия. В нея е включено парче на калмикската етно-електропънк група HAGRIN, наречена „Полин“.

„Не знам дали е слушал плочата, но се съмнявам, че е имал време“, добави Песков.

Както самият Путин е заявявал преди, той намира всяка музика за приятна, ако е талантлива, но например не харесва хеви метъла – той е „твърде тежък“.

По негово собствено признание, президентът слуша музика всеки ден, като предпочита класическа музика - Рахманинов, Чайковски, Бах, Бетовен, Брамс, Лист, Моцарт, Шопен и Шуберт.

Той е пристрастен и към съвременната популярна музика, включително групата Любе. Харесва му и някои песни на шведската група ABBA.

Путин не само слуша музика, но и свири на пиано - на аматьорско ниво, но достатъчно, за да демонстрира уменията си от време на време.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    9 3 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    08:05 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 зИленски

    8 3 Отговор
    Аз слушам Английското посолство

    08:20 20.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А Гуньо

    12 0 Отговор
    Слуша чалга.

    08:31 20.11.2025

  • 6 коко

    6 1 Отговор
    А кога по телевизията ще показват "Лебеово езеро" а той няма да го чува?

    08:32 20.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Чичо Гошо

    4 2 Отговор
    Ми,той-хеви метълът,не е за всеки.
    И класиката не е за всеки,обикновено всеки световен сатрап претендира че я слуша с наслада.Всеки ден.

    09:15 20.11.2025

  • 11 Бай Ху (By Who)

    2 0 Отговор
    Ас пък си пускам германски маршове. Така се приспивам.

    09:52 20.11.2025

  • 12 тиририрам

    2 0 Отговор
    Това не става за слушане. Предпочитам да слушам метъл и отивам да си пусна нещо такова!

    11:29 20.11.2025