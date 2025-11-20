Руският президент Владимир Путин има положително отношение към добрата етно музика, заяви пред прессекретарят му Дмитрий Песков.
„Президентът харесва етно музика, добра етно музика“, каза "гласът" на Кремъл.
На 5 ноември „Гилдията на междуетническата журналистика“ подари на Путин плоча с най-добрите песни на езиците на народите на Русия. В нея е включено парче на калмикската етно-електропънк група HAGRIN, наречена „Полин“.
„Не знам дали е слушал плочата, но се съмнявам, че е имал време“, добави Песков.
Както самият Путин е заявявал преди, той намира всяка музика за приятна, ако е талантлива, но например не харесва хеви метъла – той е „твърде тежък“.
По негово собствено признание, президентът слуша музика всеки ден, като предпочита класическа музика - Рахманинов, Чайковски, Бах, Бетовен, Брамс, Лист, Моцарт, Шопен и Шуберт.
Той е пристрастен и към съвременната популярна музика, включително групата Любе. Харесва му и някои песни на шведската група ABBA.
Путин не само слуша музика, но и свири на пиано - на аматьорско ниво, но достатъчно, за да демонстрира уменията си от време на време.
