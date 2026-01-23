Новини
Любопитно »
Модели на OnlyFans изредиха най-извратените желания на потребителите

Модели на OnlyFans изредиха най-извратените желания на потребителите

23 Януари, 2026 13:15 1 192 17

  • onlyfans-
  • заявки-
  • извратени-
  • потребители-
  • желания

„Един човек искаше да се преструвам, че бавно стъпвам върху охлюви“, гласи един коментар

Модели на OnlyFans изредиха най-извратените желания на потребителите - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Модели на OnlyFans споделиха най-странните желания, които са получавали от фенове, пише The ​​Tab.

Много от заявките били свързани с краката.

„Един човек искаше да се преструвам, че бавно стъпвам върху охлюви“, гласи един коментар. Друг абонат поискал видеоклип, в който момичето да се преструва, че шофира боса, кола с дефектни спирачки.

Заявките, свързани с храна, представляват отделна категория. Според един модел, клиентка искала от нея да яде суров стек с голи ръце и да ръмжи като диво животно. „Но най-шокиращата заявка беше да глътна жива златна рибка“, призна друга участничка.

Моделите на OnlyFans твърдят, че са получавали още по-странни заявки. Те казват, че има хора, които искат момичетата да изсипват сироп и бира върху пъповете си или да издават звуци с подмишниците си. Един клиент предложил да плати на модел за видеоклип, на който е напълно облечена, качва се в пълна вана и се накисва във водата за десет минути.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    12 0 Отговор
    Аз предлагам да изредим най извратените " Мисссирки " в сайта,като тази дето ги качва във ваната.

    13:20 23.01.2026

  • 2 Ъхъ

    15 1 Отговор
    Поне половината българи искат да видят, как прасе яде тиква...

    13:21 23.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Венелино

    13 0 Отговор
    направи си профил в Онлифейса, работи нещо нормално, моля те. Стига с тая мъка , стига с тая агония.

    13:24 23.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шпецов

    11 0 Отговор
    Накарах една да си попълни данъчната декларация.

    Коментиран от #9

    13:26 23.01.2026

  • 8 хаха

    1 0 Отговор
    Е, какво е толкова странно? В платформа за проституция жриците са карани от клиенти срещу по-висока тарифа да правят перверзии. Защо се пише за ОФ, ама не и за бордеите и отиванията на повикване? Каква е разликата дали ще правиш платен секс пред камера или на живо?

    Коментиран от #15

    13:27 23.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тъй ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мара Атанасова":

    И ти, кво?

    13:30 23.01.2026

  • 11 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мара Атанасова":

    То тия неща ги правят в Дубай, но на жрицата. Потърси информация в нета, ако не си чувал/а. То и за това девойки отиват там и "любовници шейхове" някак си за 1-2 седмици им дават стотици хиляди. Парите са да си мълчат и "Каквото става в Дубай, си остава в Дубай". Има даже филм на ВВС.

    13:30 23.01.2026

  • 12 Мдаааа

    2 2 Отговор
    По каво си приличат момичетата от п@рното и художествената гимнастика???
    - За да са номер едно трябва да правят все по сложни съчетания с топки и бухалки!

    13:43 23.01.2026

  • 13 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Аз там имам профил,щото ТЕЛК не дават пари . Вашия чичо ви Вальо...

    13:45 23.01.2026

  • 14 Никъде не виждам

    0 0 Отговор
    че би било противно да лапам микрофона и да пие сока.

    13:54 23.01.2026

  • 15 Айде бе

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Стъпването върху виртуални охлюви перверзия ли е? С дрехи във ваната? Обикновени желания от самотници а перверзиите обикновено са сексуални и доста мръсни.

    Коментиран от #17

    13:55 23.01.2026

  • 16 клиент

    0 0 Отговор
    да гласуват за радеф!!!

    13:58 23.01.2026

  • 17 Мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Айде бе":

    Ми то за тях е по голяма перверзия да влезе с рокля в ваната отколкото ... ония ти ми работи...

    14:00 23.01.2026