Модели на OnlyFans изредиха най-извратените желания на потребителите

Модели на OnlyFans споделиха най-странните желания, които са получавали от фенове, пише The ​​Tab.

Много от заявките били свързани с краката.

„Един човек искаше да се преструвам, че бавно стъпвам върху охлюви“, гласи един коментар. Друг абонат поискал видеоклип, в който момичето да се преструва, че шофира боса, кола с дефектни спирачки.

Заявките, свързани с храна, представляват отделна категория. Според един модел, клиентка искала от нея да яде суров стек с голи ръце и да ръмжи като диво животно. „Но най-шокиращата заявка беше да глътна жива златна рибка“, призна друга участничка.

Моделите на OnlyFans твърдят, че са получавали още по-странни заявки. Те казват, че има хора, които искат момичетата да изсипват сироп и бира върху пъповете си или да издават звуци с подмишниците си. Един клиент предложил да плати на модел за видеоклип, на който е напълно облечена, качва се в пълна вана и се накисва във водата за десет минути.