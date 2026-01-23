Модели на OnlyFans изредиха най-извратените желания на потребителите

Модели на OnlyFans споделиха най-странните желания, които са получавали от фенове, пише The Tab.
Много от заявките били свързани с краката.
„Един човек искаше да се преструвам, че бавно стъпвам върху охлюви“, гласи един коментар. Друг абонат поискал видеоклип, в който момичето да се преструва, че шофира боса, кола с дефектни спирачки.
Заявките, свързани с храна, представляват отделна категория. Според един модел, клиентка искала от нея да яде суров стек с голи ръце и да ръмжи като диво животно. „Но най-шокиращата заявка беше да глътна жива златна рибка“, призна друга участничка.
Моделите на OnlyFans твърдят, че са получавали още по-странни заявки. Те казват, че има хора, които искат момичетата да изсипват сироп и бира върху пъповете си или да издават звуци с подмишниците си. Един клиент предложил да плати на модел за видеоклип, на който е напълно облечена, качва се в пълна вана и се накисва във водата за десет минути.
1 Новичок
13:20 23.01.2026
2 Ъхъ
13:21 23.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Венелино
13:24 23.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Шпецов
Коментиран от #9
13:26 23.01.2026
8 хаха
Коментиран от #15
13:27 23.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тъй ли?
До коментар #5 от "Мара Атанасова":И ти, кво?
13:30 23.01.2026
11 хаха
До коментар #5 от "Мара Атанасова":То тия неща ги правят в Дубай, но на жрицата. Потърси информация в нета, ако не си чувал/а. То и за това девойки отиват там и "любовници шейхове" някак си за 1-2 седмици им дават стотици хиляди. Парите са да си мълчат и "Каквото става в Дубай, си остава в Дубай". Има даже филм на ВВС.
13:30 23.01.2026
12 Мдаааа
- За да са номер едно трябва да правят все по сложни съчетания с топки и бухалки!
13:43 23.01.2026
13 Град Козлодуй
13:45 23.01.2026
14 Никъде не виждам
13:54 23.01.2026
15 Айде бе
До коментар #8 от "хаха":Стъпването върху виртуални охлюви перверзия ли е? С дрехи във ваната? Обикновени желания от самотници а перверзиите обикновено са сексуални и доста мръсни.
Коментиран от #17
13:55 23.01.2026
16 клиент
13:58 23.01.2026
17 Мдаааа
До коментар #15 от "Айде бе":Ми то за тях е по голяма перверзия да влезе с рокля в ваната отколкото ... ония ти ми работи...
14:00 23.01.2026