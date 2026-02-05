Ева Кикерезова разкри защо напуска БНТ след 13 години в ефир

Чаровната синоптичка Ева Кикерезова, която изненадващо напусна позицията си на синоптичка в БНТ след цели 13 години на екран, обясни подробно какво стои зад решението ѝ. Оказва се, че напускането ѝ далеч не е било импулсивно, а резултат от дълго натрупване на напрежение, рутина и усещане за творческо задушаване.
След 23 години в журналистиката блондинката призна, че липсата на свобода и възможност за развитие са ѝ дошли в повече – много повече, отколкото зрителите са предполагали.
„Вече бях в ситуация, в която много малки неща могат да преобърнат каруцата“, сподели откровено Кикерезова в ефира на bTV.
По думите ѝ поводът за решението ѝ е бил на пръв поглед незначителен – пропусната карта в прогнозата за времето. Именно този дребен детайл обаче се е оказал последната капка, която е отключила желанието ѝ да спре.
„Нещо ме обърна и реших да спра. Но никога не съм казвала, че това е завинаги“, подчерта тя, като ясно даде да се разбере, че не затваря напълно вратата към телевизията.
Ева е категорична, че ролята ѝ на екран не ѝ е позволявала да покаже истинския си потенциал. „Прогнозата за времето не е нещо, в което можеш да се раздадеш истински. Там няма поле за изява, няма разговор, няма дълбочина“, обясни тя и остави отворена възможността за завръщане, ако се появи по-смислено и предизвикателно предложение.
Ева Кикерезова припомни, че зад гърба си има сериозен опит като водеща и интервюиращ журналист. „Да водиш разговор, да го насочваш, да задаваш въпроси в ефир, без да разгневиш госта – това са умения, които се учат с години. Имало е гости, които са си тръгвали от студиото ми, но съм се научила да се справям и с най-екстремните ситуации“, разказа тя.
Най-категорична обаче бе по отношение на самата роля на синоптик в телевизията. „Да чета просто едно аутокю не ми беше интересно. Никога не ми е било самоцел да съм известна или просто да съм на екран“, призна Ева без заобикалки.
И завърши с уточнение, което малцина си дават сметка: „Ние не сме синоптици. Това е сериозна наука и дълъг процес на обучение. Ние сме по-скоро копирайтъри – хората, които превеждат сложната информация на по-разбираем език“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
13:34 05.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Преди
13:35 05.02.2026
6 тралала
13:35 05.02.2026
7 Заека
13:55 05.02.2026
8 Гюро
Коментиран от #9
14:02 05.02.2026
9 Започналата с вдигане на крака
До коментар #8 от "Гюро":Така е ! Един път К. цял живот К. !
14:07 05.02.2026
10 Р Г В
14:11 05.02.2026
11 Релама …
14:58 05.02.2026
12 Ко речи?
15:32 05.02.2026
13 Трол
15:56 05.02.2026
14 Жалко
17:05 05.02.2026
15 ганю
а лелките от мафията
09:48 06.02.2026