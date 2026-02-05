Новини
Любопитно »
Ева Кикерезова разкри защо напуска БНТ след 13 години в ефир

5 Февруари, 2026 13:31 2 647 15

  • ева кикерезова-
  • водеща-
  • синоптичка-
  • бнт-
  • ефир-
  • екран

Блондинката споделя, че ограниченията са ѝ дошли в повече

Ева Кикерезова разкри защо напуска БНТ след 13 години в ефир - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чаровната синоптичка Ева Кикерезова, която изненадващо напусна позицията си на синоптичка в БНТ след цели 13 години на екран, обясни подробно какво стои зад решението ѝ. Оказва се, че напускането ѝ далеч не е било импулсивно, а резултат от дълго натрупване на напрежение, рутина и усещане за творческо задушаване.

След 23 години в журналистиката блондинката призна, че липсата на свобода и възможност за развитие са ѝ дошли в повече – много повече, отколкото зрителите са предполагали.

„Вече бях в ситуация, в която много малки неща могат да преобърнат каруцата“, сподели откровено Кикерезова в ефира на bTV.

По думите ѝ поводът за решението ѝ е бил на пръв поглед незначителен – пропусната карта в прогнозата за времето. Именно този дребен детайл обаче се е оказал последната капка, която е отключила желанието ѝ да спре.

„Нещо ме обърна и реших да спра. Но никога не съм казвала, че това е завинаги“, подчерта тя, като ясно даде да се разбере, че не затваря напълно вратата към телевизията.

Ева е категорична, че ролята ѝ на екран не ѝ е позволявала да покаже истинския си потенциал. „Прогнозата за времето не е нещо, в което можеш да се раздадеш истински. Там няма поле за изява, няма разговор, няма дълбочина“, обясни тя и остави отворена възможността за завръщане, ако се появи по-смислено и предизвикателно предложение.

Ева Кикерезова припомни, че зад гърба си има сериозен опит като водеща и интервюиращ журналист. „Да водиш разговор, да го насочваш, да задаваш въпроси в ефир, без да разгневиш госта – това са умения, които се учат с години. Имало е гости, които са си тръгвали от студиото ми, но съм се научила да се справям и с най-екстремните ситуации“, разказа тя.

Най-категорична обаче бе по отношение на самата роля на синоптик в телевизията. „Да чета просто едно аутокю не ми беше интересно. Никога не ми е било самоцел да съм известна или просто да съм на екран“, призна Ева без заобикалки.

И завърши с уточнение, което малцина си дават сметка: „Ние не сме синоптици. Това е сериозна наука и дълъг процес на обучение. Ние сме по-скоро копирайтъри – хората, които превеждат сложната информация на по-разбираем език“.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
