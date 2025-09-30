Преслава спечели над 1 милион лева само от участия през лятото

Фолк звездата Преслава удари джакпота – успя да спечели над един милион лева от летни участия, след което се отдаде на луксозна почивка в края на рекордния сезон. Фаворитката е имала рекордните 70 участия по морето това лято, всяко от които ѝ носело по 15 бона.

След умопомрачителния маратон от участия, звездата реши да си даде глътка въздух и изненада феновете с морски кадри в Instagram. Вместо обичайните ѝ зимни екзотични ваканции, този път тя се е отдала на плажни удоволствия още през септември, пише Марица.

„Слънце, жега, море и пясък... труден живот, ама някой трябва да го живее“, написа Преслава с намигване, позирайки секси по бански.

Къде точно се намира певицата със семейството си – тя не разкри, но снимките издават, че се забавлява и си почива заслужено. Преди чаканата цяло лято почивка, Преслава и любимият ѝ Павел изкачиха заедно връх Мусала и връх Ботев и организираха приказно парти за 7-ия рожден ден на дъщеря им Паола.