"Беше много горещо" - 54-годишна тв водеща се съблече гола, докато готви семейна вечеря

23 Януари, 2026 13:47 1 083 6

„Беше непоносимо горещо онази неделя, така че просто се съблякох гола и сготвих всичко. А всъщност ми харесва да съм гола“, подчерта телевизионната звезда

"Беше много горещо" - 54-годишна тв водеща се съблече гола, докато готви семейна вечеря - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярната британска актриса и телевизионна водеща Аманда Холдън обясни решението си да се съблече гола, докато готви семейна вечеря. Тя разкри причината за решението си в подкаста „Table Manners“.

54-годишната знаменитост призна, че дъщерите ѝ, 19-годишната Алекса Луиз Флорънс Хюз и 13-годишната Холи Роуз Хюз, са свикнали да я виждат гола. Било изключително горещо онази вечер, когато Холдън решила да готви вечеря.

„Беше непоносимо горещо онази неделя, така че просто се съблякох гола и сготвих всичко. А всъщност ми харесва да съм гола“, подчерта телевизионната звезда.

Снимка: Интернет

Миналия декември Аманда Холдън присъства на церемонията по модните награди с разголен тоалет. Телевизионната водеща избра черна рокля за събитието, която се състояше от сатенен корсет и пола, показваща дупето.


