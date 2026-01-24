Новини
Любопитно »
Испанската прокуратура прекрати разследването срещу Хулио Иглесиас

24 Януари, 2026 10:34 314 0

  • хулио иглесиас-
  • разследване-
  • прокуратурата-
  • сексуален тормоз-
  • певец-
  • испания

Испанските власти решиха, че предполагаемите престъпления не са се случили на територията на страната

Испанската прокуратура прекрати разследването срещу Хулио Иглесиас - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Испанската прокуратура прекрати предварителното разследване срещу певеца Хулио Иглесиас, който бе обвинен в сексуален и физически тормоз от две жени, предадоха Ройтерс и АФП. Според прокурорите казусът не е в тяхната юрисдикция, тъй като предполагаемите престъпления са били извършени в чужбина и ищците не живеят в Испания, съобщава БТА.

Правозащитната организация Women's Link Worldwide подаде жалба на 5 януари от името на две жени, които са работили в карибски имения на Иглесиас - в Доминиканската република и на Бахамите. Според ищците "предполагаемите деяния са се случили между януари и октомври 2021 г.". Американската телевизия Univision и испанската онлайн медия elDiario.es публикуваха разследване, свързани с твърденията на двете жени.

Хулио Иглесиас определи обвиненията като „абсолютно неверни“ в публикации в социалните медии.

Ройтерс не успя да се свърже с представители на Иглесиас за коментар. Неговата звукозаписна компания „Сони" отказа да коментира случая.

От прокуратурата заявиха в документ, до който Ройтерс има достъп, че певецът не може да съден в Испания, тъй като предполагаемите престъпления са били извършени в Доминиканската република и на Бахамите. Добавя се, че прокуратурата в тези две страни все още може да бъде потърсена. Посочва се също, че предполагаемите жертви не са испански граждани и не живеят в Испания, отбелязва Ройтерс.


