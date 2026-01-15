Кончита Вурст се оттегля от събитията на "Евровизия"

Кончита Вурст обяви, че няма да участва в събития, свързани с тазгодишния песенен конкурс "Евровизия", съобщи ДПА, цитирана от dir.bg.

Изявлението идва четири месеца преди провеждането на 70-ото юбилейно издание на форума, който ще се проведе във Виена. Финалът на конкурса в австрийската столица ще бъде на 16 май.

Томас Нойвирт, който стана известен със сценичния образ Кончита Вурст, посочи, че решението е лично.

"Като артист промяната е моята най-голяма константа. Оттук нататък се оттеглям от контекста на "Евровизия". Ще се съсредоточа върху други професионални проекти и ще дам възможност на нови идеи да се развият", написа 37-годишният артист в профила си в Инстаграм, цитиран от ДПА. "Решението ми е лично и няма да го коментирам повече."

С дълга коса, брада и дълга до земята рокля в златист нюанс, Кончита Вурст спечели изданието на "Евровизия" през 2014 г. в Копенхаген с песента Rise Like a Phoenix.

В следващите години Вурст редовно присъстваше на сцената на конкурса, както и в свързаните с него събития, съобщава БТА.

През август миналата година Михаел Крон, изпълнителен продуцент на тазгодишното издание на "Евровизия" от страна на австрийската обществена телевизия ORF, изрази надежда, че Кончита Вурст ще участва в юбилейното шоу на конкурса във Виена през май.

Австрия спечели 69-ото издание на песенния конкурс в швейцарския град Базел през май миналата година. Оперният певец JJ с емоционалната песен Wasted Love е първият представител на страната, който триумфира на музикалния форум, 11 години след победата на Кончита Вурст. Така JJ осигури домакинството на Виена за юбилейното издание на форума.

Австралия стана домакин на тазгодишното издание на конкурса, след победата на JJ.

Междувременно стана ясно, че всичките 90 000 билетите за финала на "Евровизия" във Виена бяха разпродадени за рекордно кратко време.

Билетите за големия финал бяха изчерпани само за 14 минути, докато за всички останали прояви, които са част от конкурса, бяха изкупени в рамките на един час, съобщи Европейският съюз за радио и телевизия (EBU).

Общо девет събития ще се проведат през седмицата преди финала на 16 май, включително две генерални репетиции.

Възможност за закупуване на допълнителни билети ще има в случай, че делегациите на страните участнички не използват напълно своите квоти. Тези билети ще бъдат пуснати на по-късна дата, уточниха от EBU.

"Интересът беше феноменален," се казва в изявление на директора на "Евровизия" Мартин Грийн, цитиран от ДПА.

В края на ноември бе обявено, че продажбата на билети за деветте концерта ще започне на 13 януари - ден след жребия, определящ местата на участниците в двата полуфинала. Предвиждаше се до 18 декември почитателите да се регистрират онлайн за билети, за да получат правото да кандидатстват за закупуването им на по-късна дата. Цените на билетите, по информация от австрийския оператор ORF, са между около 15 евро и 360 евро. Най-скъпите от тях дават достъп до зоната пред сцената във вечерта на финала.

В надпреварата ще вземат участие общо 35 държави. Петнайсетте изпълнители, които ще участват във всеки от двата полуфинала, бяха изтеглени на 13 януари.

В първия полуфинал на 12 май за участие във финала ще се съревновават песни от Грузия, Португалия, Хърватия, Швеция, Финландия, Молдова, Гърция, Черна гора, Естония, Сан Марино, Полша, Белгия, Литва, Сърбия и Израел.

България ще се представи във втория полуфинал, който ще се състои на 14 май, като на сцената ще излязат и представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия. Германия, Франция, Италия, Великобритания и домакинът Австрия се класират автоматично за финала на 16 май и не трябва да се състезават в полуфиналите.

В края на декември БНТ 1 обяви петнадесетте български творци, приели поканата да участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят страната ни в конкурса. Това са "Керана и космонавтите", Михаела Маринова, Михаела Филева, "Молец", Роксана, Фики, Дара, Дара Екимова, Диа, Елизабет, Innerglow, Мона, Прея, Вал и Вениамин. Националната селекция ще бъде в три етапа през януари и февруари, под формата на телевизионна музикална шоу програма, която ще бъде излъчвана на живо по БНТ 1.

Първият етап е на 24 януари, като всички петнадесет изпълнители ще се представят с по една песен по избор от своя авторски репертоар.