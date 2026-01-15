Новини
Любопитно »
Кончита Вурст се оттегля от събитията на "Евровизия"

Кончита Вурст се оттегля от събитията на "Евровизия"

15 Януари, 2026 09:39 812 25

  • кончита вурст-
  • евровизия

Изявлението идва четири месеца преди провеждането на 70-ото юбилейно издание на форума, който ще се проведе във Виена

Кончита Вурст се оттегля от събитията на "Евровизия" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кончита Вурст обяви, че няма да участва в събития, свързани с тазгодишния песенен конкурс "Евровизия", съобщи ДПА, цитирана от dir.bg.

Изявлението идва четири месеца преди провеждането на 70-ото юбилейно издание на форума, който ще се проведе във Виена. Финалът на конкурса в австрийската столица ще бъде на 16 май.

Томас Нойвирт, който стана известен със сценичния образ Кончита Вурст, посочи, че решението е лично.

"Като артист промяната е моята най-голяма константа. Оттук нататък се оттеглям от контекста на "Евровизия". Ще се съсредоточа върху други професионални проекти и ще дам възможност на нови идеи да се развият", написа 37-годишният артист в профила си в Инстаграм, цитиран от ДПА. "Решението ми е лично и няма да го коментирам повече."


С дълга коса, брада и дълга до земята рокля в златист нюанс, Кончита Вурст спечели изданието на "Евровизия" през 2014 г. в Копенхаген с песента Rise Like a Phoenix.

В следващите години Вурст редовно присъстваше на сцената на конкурса, както и в свързаните с него събития, съобщава БТА.

През август миналата година Михаел Крон, изпълнителен продуцент на тазгодишното издание на "Евровизия" от страна на австрийската обществена телевизия ORF, изрази надежда, че Кончита Вурст ще участва в юбилейното шоу на конкурса във Виена през май.

Австрия спечели 69-ото издание на песенния конкурс в швейцарския град Базел през май миналата година. Оперният певец JJ с емоционалната песен Wasted Love е първият представител на страната, който триумфира на музикалния форум, 11 години след победата на Кончита Вурст. Така JJ осигури домакинството на Виена за юбилейното издание на форума.

Австралия стана домакин на тазгодишното издание на конкурса, след победата на JJ.

Междувременно стана ясно, че всичките 90 000 билетите за финала на "Евровизия" във Виена бяха разпродадени за рекордно кратко време.

Билетите за големия финал бяха изчерпани само за 14 минути, докато за всички останали прояви, които са част от конкурса, бяха изкупени в рамките на един час, съобщи Европейският съюз за радио и телевизия (EBU).

Общо девет събития ще се проведат през седмицата преди финала на 16 май, включително две генерални репетиции.

Възможност за закупуване на допълнителни билети ще има в случай, че делегациите на страните участнички не използват напълно своите квоти. Тези билети ще бъдат пуснати на по-късна дата, уточниха от EBU.

"Интересът беше феноменален," се казва в изявление на директора на "Евровизия" Мартин Грийн, цитиран от ДПА.

В края на ноември бе обявено, че продажбата на билети за деветте концерта ще започне на 13 януари - ден след жребия, определящ местата на участниците в двата полуфинала. Предвиждаше се до 18 декември почитателите да се регистрират онлайн за билети, за да получат правото да кандидатстват за закупуването им на по-късна дата. Цените на билетите, по информация от австрийския оператор ORF, са между около 15 евро и 360 евро. Най-скъпите от тях дават достъп до зоната пред сцената във вечерта на финала.

В надпреварата ще вземат участие общо 35 държави. Петнайсетте изпълнители, които ще участват във всеки от двата полуфинала, бяха изтеглени на 13 януари.

В първия полуфинал на 12 май за участие във финала ще се съревновават песни от Грузия, Португалия, Хърватия, Швеция, Финландия, Молдова, Гърция, Черна гора, Естония, Сан Марино, Полша, Белгия, Литва, Сърбия и Израел.

България ще се представи във втория полуфинал, който ще се състои на 14 май, като на сцената ще излязат и представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия. Германия, Франция, Италия, Великобритания и домакинът Австрия се класират автоматично за финала на 16 май и не трябва да се състезават в полуфиналите.

В края на декември БНТ 1 обяви петнадесетте български творци, приели поканата да участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят страната ни в конкурса. Това са "Керана и космонавтите", Михаела Маринова, Михаела Филева, "Молец", Роксана, Фики, Дара, Дара Екимова, Диа, Елизабет, Innerglow, Мона, Прея, Вал и Вениамин. Националната селекция ще бъде в три етапа през януари и февруари, под формата на телевизионна музикална шоу програма, която ще бъде излъчвана на живо по БНТ 1.

Първият етап е на 24 януари, като всички петнадесет изпълнители ще се представят с по една песен по избор от своя авторски репертоар.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 муцунка

    6 1 Отговор
    Ами мъного добъре!

    09:40 15.01.2026

  • 2 Буданов

    14 2 Отговор
    Записа се доброволец в Украйна.

    Коментиран от #12

    09:41 15.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 рано

    2 1 Отговор
    победи всички бегейски участници . нямаме си добри печеливши певци . да се учат .

    09:44 15.01.2026

  • 5 Кончита закончила

    16 1 Отговор
    Тея бykлуци въобще не трябва да ги пускат.

    09:44 15.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 чушки

    2 0 Отговор
    Кончета наКурс Т.

    09:49 15.01.2026

  • 9 Блез Паскал

    18 3 Отговор
    ТезиИзроди са лицето на европейските ценности,
    Ценностите на Урсулите, които ни принуждават да приемем!
    От такива Загива ЕС!

    Коментиран от #11

    09:49 15.01.2026

  • 10 Зевс

    0 0 Отговор
    Прилича на Дио!

    09:50 15.01.2026

  • 11 Анонимен

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Блез Паскал":

    И ти ли си била принудена?

    09:51 15.01.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Буданов":

    няма само Киркоров де

    09:52 15.01.2026

  • 13 Тома

    10 0 Отговор
    Това да не е новият мъж на Азис

    Коментиран от #16

    09:52 15.01.2026

  • 14 Чукумба Мбембе

    1 1 Отговор
    Ох, бех флюбен върху нея! Само таз можеше да размотае питон на вожд от около врато, и место питон глътне него, него глътнал цял питон.

    09:53 15.01.2026

  • 15 бобошен

    0 0 Отговор
    Влез бре Паскал.

    09:53 15.01.2026

  • 16 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тома":

    Вероятно ще се разберете за кой да бъде,!

    09:54 15.01.2026

  • 17 Новини

    4 1 Отговор
    Територия пропаднала...
    Жалко!

    09:54 15.01.2026

  • 18 Механик

    11 1 Отговор
    Едно време през средните векове, такива "брадати жени" са били основния атракцион по панаирите. А на днешно време ги правят звезди.
    Пфу!

    Коментиран от #20

    09:57 15.01.2026

  • 19 като го видиш това как да не го удариш

    6 0 Отговор
    най-добре ще е това недоразумение да се оттегли от живота или поне от публичното пространство че е толкова противно и предивзиква войнствени чувства в нормалните хора!!!

    10:02 15.01.2026

  • 20 това не е никаква жена!!!

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    това е психично болно същество!!!

    10:04 15.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кво ни интересива това!?

    3 0 Отговор
    Дори не знаех че участвал тоя там, откъдето се оттеглял!?

    10:15 15.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Отврат!

    3 0 Отговор
    Никой не се интересува от еврогейвизия, нито от брадати жени които участват!

    10:31 15.01.2026

  • 25 Кое последно бе Факти

    2 0 Отговор
    Австрия или Австралия

    10:33 15.01.2026