Нова голяма радост в семейството на Уилям и Кейт

5 Февруари, 2026 12:43 1 822 4

  • кейт мидълтън-
  • принц уилям-
  • кокер-
  • орла-
  • кученце

Това е кокерът Орла

Нова голяма радост в семейството на Уилям и Кейт - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принцеса Кейт Мидълтън обяви появата на ново кученце в семейството, пише Independent.

На 3 февруари Кейт Мидълтън посети фабриката Melin Tregwynt, която произвежда вълнени изделия с традиционни уелски шарки. По време на посещението принцесата на Уелс погали английски кокер шпаньол на име Барни. Един от присъстващите попита на колко години са кучетата на съпругата на принц Уилям.

„Имаме малко кученце, то е само на осем месеца, а Орла е на пет“, отговори Кейт Мидълтън.


Шпаньолът Орла е роден през 2020 г. Кучето е подарък от брата на Кейт Мидълтън, Джеймс.

На 20 януари принц Уилям и Кейт Мидълтън пристигнаха в Шотландия за двудневна програма в Стърлинг и Фолкърк, посветена на популяризирането на шотландските традиции и културно наследство. Журналистите отбелязаха, че двойката е проявявала любовта си публично, без да се срамува. Докато общувал с местните жители, най-големият син на крал Чарлз III от Великобритания гушкал съпругата си. Двойката „сияела от щастие“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уааааууу Венелино

    8 1 Отговор
    това е невероятно любопитна новина. Търсиш ли си нова работа?

    12:47 05.02.2026

  • 2 Уау

    4 0 Отговор
    Изненада! Аз си мислех,че ще имат още наследници!!!

    13:04 05.02.2026

  • 3 е..........

    5 0 Отговор
    Много съм щастлива!Толкова отдавна чаках тази новина......

    13:26 05.02.2026

  • 4 Какъвто брата

    2 2 Отговор
    такава и сестрата
    Тенеядци

    13:49 05.02.2026