Нова голяма радост в семейството на Уилям и Кейт

Принцеса Кейт Мидълтън обяви появата на ново кученце в семейството, пише Independent.

На 3 февруари Кейт Мидълтън посети фабриката Melin Tregwynt, която произвежда вълнени изделия с традиционни уелски шарки. По време на посещението принцесата на Уелс погали английски кокер шпаньол на име Барни. Един от присъстващите попита на колко години са кучетата на съпругата на принц Уилям.

„Имаме малко кученце, то е само на осем месеца, а Орла е на пет“, отговори Кейт Мидълтън.

Шпаньолът Орла е роден през 2020 г. Кучето е подарък от брата на Кейт Мидълтън, Джеймс.

На 20 януари принц Уилям и Кейт Мидълтън пристигнаха в Шотландия за двудневна програма в Стърлинг и Фолкърк, посветена на популяризирането на шотландските традиции и културно наследство. Журналистите отбелязаха, че двойката е проявявала любовта си публично, без да се срамува. Докато общувал с местните жители, най-големият син на крал Чарлз III от Великобритания гушкал съпругата си. Двойката „сияела от щастие“.