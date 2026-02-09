Жени Калканджиева за брака с Тачо: На друг етап сме, пораснахме!

„С Тачо определено се укротихме. На друг етап сме, пораснахме!“ С тези думи Жени Калканджиева очерта ясно разликата между бурното минало и настоящето в отношенията със съпруга си Стефан Манов – Тачо.
Днес двойката има малко общо с шумния и често скандален тандем, който дълги години беше в центъра на медийното внимание. Бурните купони, съседските войни и публичните семейни драми изглежда са останали в миналото, пише blitz.bg.
„Бяхме от двойките авантюристи – по-диви, по-буйни. Заедно купонясвахме, заедно излизахме, това много ни държеше. Начинът ни на живот беше такъв, но вече определено се укротихме. Когато детето расте, си казваш, че е време да се успокоиш“, споделя Калканджиева.
Бракът им, сключен през 2007 г., бързо се превърна в любима тема за таблоидите, а кризите не закъсняха. Най-сериозното изпитание дойде през 2013 г., когато името на Зорница Линдарева беше замесено в публичен скандал като предполагаема любовница на Тачо по време на участието им във ВИП Брадър. Разкритията и медийният натиск едва не сложиха край на брака на „Мис България“.
Тогава Линдарева публично обяви, че е имала връзка със съпруга на собственичката на модна агенция „Визаж“. След поредица от разкрития и напрежение, Калканджиева и Манов се разделиха, но само година по-късно решиха да дадат втори шанс на връзката си.
„На моя мъж съм му простила, първо защото много го обичам, и второ, защото той сам осъзна, че това е огромна грешка. Аз съм с много високо самочувствие и не съм от жените, които преследват. В тази ситуация се оттеглих мълчаливо. Тогава синът ни беше малък и се фокусирах върху него“, разказва Жени.
Тя допълва, че най-трудно за нея е било не самото предателство, а публичността около него. „По-трудно ми беше, че хората започнаха да ме съжаляват, а аз не обичам да ме съжаляват. Ако сега мъжът ми има забежка, предпочитам да не знам. Не обичам да ровя и да гледам телефони. Аз знам коя съм и се харесвам.“
Успоредно с любовните перипетии, двойката често влизаше в конфликти със съседи, които стигаха до намесата на полиция и съд. През 2020 г. и двамата попаднаха в полицейските хроники след шумни скандали. Днес и това е зад гърба им.
Основен приоритет за семейството вече е синът им Жорко.
„Понякога, макар че е по-малък от мен, Тачо го възпитава по-мъдро“, признава Калканджиева.
Междувременно Стефан Манов все по-често намира спокойствие далеч от столицата. Той се е отдал на бизнеса си край язовир Искър, далеч от светския шум. Изглежда, че бурният живот е отстъпил място на тишината, семейния уют и зрелостта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:50 09.02.2026
2 Пияната
Коментиран от #10
11:50 09.02.2026
3 Всичко точно
11:51 09.02.2026
4 Никой
Казва се пуерилно.Пуерилно означава - детинско.
11:52 09.02.2026
5 Стара чанта
11:53 09.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Боруна Лом
11:54 09.02.2026
8 Бла бла бла
11:55 09.02.2026
9 Хе хей
11:57 09.02.2026
10 Абе
До коментар #2 от "Пияната":Ще отнесе плувката тя, стара риба няма.
11:59 09.02.2026
11 Йовков
12:00 09.02.2026
12 Ама
12:05 09.02.2026
13 Джени, имаш много поздрави
12:10 09.02.2026
14 Мими Кучева🐕
12:19 09.02.2026
15 ООрана държава
12:40 09.02.2026
16 Барбалей
12:47 09.02.2026
17 Как
13:00 09.02.2026
18 Механик
п.п.
Абе, как викате на женско куче по вашия край?
13:09 09.02.2026
19 Какви проблясъци ражда абстиненция
15:22 09.02.2026
20 Факт
19:30 09.02.2026