Жени Калканджиева за брака с Тачо: На друг етап сме, пораснахме!

„С Тачо определено се укротихме. На друг етап сме, пораснахме!“ С тези думи Жени Калканджиева очерта ясно разликата между бурното минало и настоящето в отношенията със съпруга си Стефан Манов – Тачо.



Днес двойката има малко общо с шумния и често скандален тандем, който дълги години беше в центъра на медийното внимание. Бурните купони, съседските войни и публичните семейни драми изглежда са останали в миналото, пише blitz.bg.

„Бяхме от двойките авантюристи – по-диви, по-буйни. Заедно купонясвахме, заедно излизахме, това много ни държеше. Начинът ни на живот беше такъв, но вече определено се укротихме. Когато детето расте, си казваш, че е време да се успокоиш“, споделя Калканджиева.



Бракът им, сключен през 2007 г., бързо се превърна в любима тема за таблоидите, а кризите не закъсняха. Най-сериозното изпитание дойде през 2013 г., когато името на Зорница Линдарева беше замесено в публичен скандал като предполагаема любовница на Тачо по време на участието им във ВИП Брадър. Разкритията и медийният натиск едва не сложиха край на брака на „Мис България“.

Тогава Линдарева публично обяви, че е имала връзка със съпруга на собственичката на модна агенция „Визаж“. След поредица от разкрития и напрежение, Калканджиева и Манов се разделиха, но само година по-късно решиха да дадат втори шанс на връзката си.



„На моя мъж съм му простила, първо защото много го обичам, и второ, защото той сам осъзна, че това е огромна грешка. Аз съм с много високо самочувствие и не съм от жените, които преследват. В тази ситуация се оттеглих мълчаливо. Тогава синът ни беше малък и се фокусирах върху него“, разказва Жени.



Тя допълва, че най-трудно за нея е било не самото предателство, а публичността около него. „По-трудно ми беше, че хората започнаха да ме съжаляват, а аз не обичам да ме съжаляват. Ако сега мъжът ми има забежка, предпочитам да не знам. Не обичам да ровя и да гледам телефони. Аз знам коя съм и се харесвам.“

Успоредно с любовните перипетии, двойката често влизаше в конфликти със съседи, които стигаха до намесата на полиция и съд. През 2020 г. и двамата попаднаха в полицейските хроники след шумни скандали. Днес и това е зад гърба им.



Основен приоритет за семейството вече е синът им Жорко.

„Понякога, макар че е по-малък от мен, Тачо го възпитава по-мъдро“, признава Калканджиева.



Междувременно Стефан Манов все по-често намира спокойствие далеч от столицата. Той се е отдал на бизнеса си край язовир Искър, далеч от светския шум. Изглежда, че бурният живот е отстъпил място на тишината, семейния уют и зрелостта.