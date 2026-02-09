Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Жени Калканджиева за брака с Тачо: На друг етап сме, пораснахме!

9 Февруари, 2026 11:47 2 047 20

  • жени калканджиева-
  • брак-
  • тачо

„Бяхме от двойките авантюристи – по-диви, по-буйни.", разказва Калканджиева

Жени Калканджиева за брака с Тачо: На друг етап сме, пораснахме! - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„С Тачо определено се укротихме. На друг етап сме, пораснахме!“ С тези думи Жени Калканджиева очерта ясно разликата между бурното минало и настоящето в отношенията със съпруга си Стефан Манов – Тачо.

Днес двойката има малко общо с шумния и често скандален тандем, който дълги години беше в центъра на медийното внимание. Бурните купони, съседските войни и публичните семейни драми изглежда са останали в миналото, пише blitz.bg.

„Бяхме от двойките авантюристи – по-диви, по-буйни. Заедно купонясвахме, заедно излизахме, това много ни държеше. Начинът ни на живот беше такъв, но вече определено се укротихме. Когато детето расте, си казваш, че е време да се успокоиш“, споделя Калканджиева.

Бракът им, сключен през 2007 г., бързо се превърна в любима тема за таблоидите, а кризите не закъсняха. Най-сериозното изпитание дойде през 2013 г., когато името на Зорница Линдарева беше замесено в публичен скандал като предполагаема любовница на Тачо по време на участието им във ВИП Брадър. Разкритията и медийният натиск едва не сложиха край на брака на „Мис България“.

Тогава Линдарева публично обяви, че е имала връзка със съпруга на собственичката на модна агенция „Визаж“. След поредица от разкрития и напрежение, Калканджиева и Манов се разделиха, но само година по-късно решиха да дадат втори шанс на връзката си.

„На моя мъж съм му простила, първо защото много го обичам, и второ, защото той сам осъзна, че това е огромна грешка. Аз съм с много високо самочувствие и не съм от жените, които преследват. В тази ситуация се оттеглих мълчаливо. Тогава синът ни беше малък и се фокусирах върху него“, разказва Жени.

Тя допълва, че най-трудно за нея е било не самото предателство, а публичността около него. „По-трудно ми беше, че хората започнаха да ме съжаляват, а аз не обичам да ме съжаляват. Ако сега мъжът ми има забежка, предпочитам да не знам. Не обичам да ровя и да гледам телефони. Аз знам коя съм и се харесвам.“

Успоредно с любовните перипетии, двойката често влизаше в конфликти със съседи, които стигаха до намесата на полиция и съд. През 2020 г. и двамата попаднаха в полицейските хроники след шумни скандали. Днес и това е зад гърба им.

Основен приоритет за семейството вече е синът им Жорко.

„Понякога, макар че е по-малък от мен, Тачо го възпитава по-мъдро“, признава Калканджиева.

Междувременно Стефан Манов все по-често намира спокойствие далеч от столицата. Той се е отдал на бизнеса си край язовир Искър, далеч от светския шум. Изглежда, че бурният живот е отстъпил място на тишината, семейния уют и зрелостта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    24 4 Отговор
    Жени безспорно красива жена, сигурно проклиня деня, когато не се съгласи да избяга у Щатско и да завърти главата на някой богат старчок като Бай Дочно като една Мелания например. Та се наложи да остарява с Тачо в безкрайни побоища и запои.

    11:50 09.02.2026

  • 2 Пияната

    28 2 Отговор
    баба била пораснала ?!

    Коментиран от #10

    11:50 09.02.2026

  • 3 Всичко точно

    19 3 Отговор
    Тя не се начеса, той си я думка редовно.

    11:51 09.02.2026

  • 4 Никой

    16 2 Отговор
    Само тя е във връзка, само тя е яла луканка - имахме такива "епизоди" като деца - да дразним останалите с нови дрехи, с това-онова.

    Казва се пуерилно.Пуерилно означава - детинско.

    11:52 09.02.2026

  • 5 Стара чанта

    17 2 Отговор
    Май ще да нужни доста десетилетия, докато процеса бъде завършен ( донякъде)?!

    11:53 09.02.2026

  • 7 Боруна Лом

    16 0 Отговор
    ПОРЕДНАТА ОТ ЪПСЩАЙН?

    11:54 09.02.2026

  • 8 Бла бла бла

    22 2 Отговор
    Той си живее на язовира далече от нея, пък тя много го обичала. Дрън дрън

    11:55 09.02.2026

  • 9 Хе хей

    16 3 Отговор
    Пораснала ама сърбела не спира. Рана брат, сърби яко…

    11:57 09.02.2026

  • 10 Абе

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пияната":

    Ще отнесе плувката тя, стара риба няма.

    11:59 09.02.2026

  • 11 Йовков

    11 0 Отговор
    Колко мъка има по този свят

    12:00 09.02.2026

  • 12 Ама

    13 2 Отговор
    Тя на какво се надява? Тачо е млад мъж и си обича млади мацета. Трябва да се примирява Жени и да се радва че понякога я думка и нея!

    12:05 09.02.2026

  • 13 Джени, имаш много поздрави

    15 2 Отговор
    от чичко Епщайн.

    12:10 09.02.2026

  • 14 Мими Кучева🐕

    11 0 Отговор
    Се сте си същите друсалки.🤔🦃🖕🦃🤔

    12:19 09.02.2026

  • 15 ООрана държава

    10 1 Отговор
    Не ни интересува калкана и палячо

    12:40 09.02.2026

  • 16 Барбалей

    8 1 Отговор
    Омъжила се за сутеньора си, чудо голямо.

    12:47 09.02.2026

  • 17 Как

    2 4 Отговор
    Бащата на Тачо Манов е Емил Манов.Един от най-добрите телевизионни техници на времето.Работеше в сервиз на Цар Симеон в София още от 1970г а после му беше и шеф!

    13:00 09.02.2026

  • 18 Механик

    3 3 Отговор
    Тачо е красиво куче. Жени и тя ама е поодъртяло женско куче.
    п.п.
    Абе, как викате на женско куче по вашия край?

    13:09 09.02.2026

  • 19 Какви проблясъци ражда абстиненция

    2 1 Отговор
    Нямат пари за къркане и бело и "Основен приоритет за семейството вече е синът им Жорко" , А аз си мислех, че децата са приоритет за родителите си от самото начало.

    15:22 09.02.2026

  • 20 Факт

    0 0 Отговор
    Всеки човек има приоритети. Но не е добре да се имаш за приоритет!

    19:30 09.02.2026