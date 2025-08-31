35-годишен без образование стана милионер и разкри рецептата

Потребителят на Reddit с никнейм Chirosu разказа как е успял да натрупа състояние до 35-годишна възраст, въпреки че няма висше образование. Той разкри и истината за това как отношението му към харченето се е променяло през целия му живот, пише lenta.ru.
„Притежавам пет малки бизнеса, но отдавна съм извън ежедневния бизнес. Спечелих първия си милион от химическо чистене. Постепенно навлязох в други области, но запазвах точно толкова, колкото ми е нужно, за да се храня и да живея сравнително прост живот“, пише авторът.
След това той последователно отваря пералня, компания, специализирана в ландшафтен дизайн, започва да доставя ВиК-услуги, а също така основава услуга за избор на детегледачки. Всичко това отнема на мъжа около осем години, което изисква изключително дисциплинирано отношение към харченето. Той става малко по-свободен с парите си едва когато осъзнава, че може да харчи цялата си печалба.
„Сега редовно харча пари за частни самолети. Имах големи еднократни покупки - скъп SUV, къща за родителите ми и плащане на медицинските сметки на любим човек“, призна Chirosu. Той добави, че никой от близките му приятели не знае колко е богат - той не им казва от скромност. В същото време е инвестирал парите си в 12 проекта на бизнесмени от Лос Анджелис, което му осигурява практически непрекъснат поток от доходи.
Сила
16:25 31.08.2025
2 665
16:34 31.08.2025
6 1337
какво значи "запазих" и какво е запазил ?
16:35 31.08.2025
7 1488
аз пестя от толкова много неща и все не ми стигат тия 20 лв дето имам на седмица
16:36 31.08.2025
1488
Коментиран от #13
16:39 31.08.2025
1488
16:39 31.08.2025
,,,,,,
16:50 31.08.2025
13 Ха,ха
До коментар #9 от "1488":Ми що не ги свалиш ми кибич тука и ривеш
16:51 31.08.2025
14 бай чекмеджан: тоя кво ми се фали
само от една обществена поръчка печеля пълно чекмедже
като това дето видяхте отдавна по телевизията
благодарениее на наивните ми избирачи
17:00 31.08.2025