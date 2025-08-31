Новини
Любопитно »
35-годишен без образование стана милионер и разкри рецептата

35-годишен без образование стана милионер и разкри рецептата

31 Август, 2025 16:22 1 291 14

  • reddit-
  • chirosu-
  • милионер-
  • рецепта

"Запазвах точно толкова, колкото ми е нужно, за да се храня и да живея сравнително прост живот“, пише милионерът

35-годишен без образование стана милионер и разкри рецептата - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Потребителят на Reddit с никнейм Chirosu разказа как е успял да натрупа състояние до 35-годишна възраст, въпреки че няма висше образование. Той разкри и истината за това как отношението му към харченето се е променяло през целия му живот, пише lenta.ru.

„Притежавам пет малки бизнеса, но отдавна съм извън ежедневния бизнес. Спечелих първия си милион от химическо чистене. Постепенно навлязох в други области, но запазвах точно толкова, колкото ми е нужно, за да се храня и да живея сравнително прост живот“, пише авторът.

След това той последователно отваря пералня, компания, специализирана в ландшафтен дизайн, започва да доставя ВиК-услуги, а също така основава услуга за избор на детегледачки. Всичко това отнема на мъжа около осем години, което изисква изключително дисциплинирано отношение към харченето. Той става малко по-свободен с парите си едва когато осъзнава, че може да харчи цялата си печалба.

„Сега редовно харча пари за частни самолети. Имах големи еднократни покупки - скъп SUV, къща за родителите ми и плащане на медицинските сметки на любим човек“, призна Chirosu. Той добави, че никой от близките му приятели не знае колко е богат - той не им казва от скромност. В същото време е инвестирал парите си в 12 проекта на бизнесмени от Лос Анджелис, което му осигурява практически непрекъснат поток от доходи.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    7 2 Отговор
    Обществени поръчки в БГ.....работа ,работа ,работа !!!

    16:25 31.08.2025

  • 2 665

    8 2 Отговор
    ..и един мармот с станиол и шоколад.

    16:34 31.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1337

    7 2 Отговор
    "Запазвах точно толкова, колкото ми е нужно, за да се храня и да живея сравнително просс живот"

    какво значи "запазих" и какво е запазил ?

    16:35 31.08.2025

  • 7 1488

    7 2 Отговор
    много интересно
    аз пестя от толкова много неща и все не ми стигат тия 20 лв дето имам на седмица

    16:36 31.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1488

    5 4 Отговор
    у беге кочината можеш само да просперираш ако се помолиш на тиквата или свинята за службица

    Коментиран от #13

    16:39 31.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 1488

    3 5 Отговор
    у беге кочината можеш само да просперираш ако се помолиш на тиквата или свинятa за службица

    16:39 31.08.2025

  • 12 ,,,,,,

    0 2 Отговор
    Направил е цветна революция на местни туземци, заграбил е ресурса и им продава хамбургери

    16:50 31.08.2025

  • 13 Ха,ха

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    Ми що не ги свалиш ми кибич тука и ривеш

    16:51 31.08.2025

  • 14 бай чекмеджан: тоя кво ми се фали

    1 0 Отговор
    без да се стискам и въртя бизнеси
    само от една обществена поръчка печеля пълно чекмедже
    като това дето видяхте отдавна по телевизията
    благодарениее на наивните ми избирачи

    17:00 31.08.2025