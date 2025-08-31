35-годишен без образование стана милионер и разкри рецептата

Потребителят на Reddit с никнейм Chirosu разказа как е успял да натрупа състояние до 35-годишна възраст, въпреки че няма висше образование. Той разкри и истината за това как отношението му към харченето се е променяло през целия му живот, пише lenta.ru.

„Притежавам пет малки бизнеса, но отдавна съм извън ежедневния бизнес. Спечелих първия си милион от химическо чистене. Постепенно навлязох в други области, но запазвах точно толкова, колкото ми е нужно, за да се храня и да живея сравнително прост живот“, пише авторът.

След това той последователно отваря пералня, компания, специализирана в ландшафтен дизайн, започва да доставя ВиК-услуги, а също така основава услуга за избор на детегледачки. Всичко това отнема на мъжа около осем години, което изисква изключително дисциплинирано отношение към харченето. Той става малко по-свободен с парите си едва когато осъзнава, че може да харчи цялата си печалба.

„Сега редовно харча пари за частни самолети. Имах големи еднократни покупки - скъп SUV, къща за родителите ми и плащане на медицинските сметки на любим човек“, призна Chirosu. Той добави, че никой от близките му приятели не знае колко е богат - той не им казва от скромност. В същото време е инвестирал парите си в 12 проекта на бизнесмени от Лос Анджелис, което му осигурява практически непрекъснат поток от доходи.