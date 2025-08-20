Създадоха рецепта за най-вкусния шоколад

Британски учени са открили начин да създадат предвидим шоколадов вкус. Проучването е публикувано в списание Nature Microbiology.
Специалисти от Училището по биологични науки към Университета в Нотингам (Великобритания) са установили, че най-важният етап в процеса на създаване на шоколад е ферментацията на какаовите зърна. В традиционното земеделие и производство обаче е изключително трудно да се контролира този процес. Учените са успели да намерят начин за контролиране на ферментацията и рецепта за създаване на шоколад с оптимални вкусови качества.
Според д-р Дейвид Гополчан, по време на процеса на ферментация бактерии и гъбички от околната среда разграждат зърната, произвеждайки ключови химични съединения, които определят крайния вкус и аромат на шоколада. Но този процес е труден за контролиране и в резултат на това за постигане на същия вкус на продукта. Биолозите са успели да имитират процеса на ферментация в лаборатория и да получат шоколад с отлични вкусови качества.
Гополчан обясни, че е възможно да се премине от спонтанна ферментация към стандартизиран и научно доказан процес. Специалистът отбеляза, че учените са разчитали на измерими маркери: определено ниво на киселинност, температура и брой микроби.
„Нашата работа полага основите за нова ера в производството на шоколад“, отбелязаха изследователите. Според тях технологията ще позволи създаването на шоколад с предвидими вкусови качества по целия свят.
1 Гост
Предполагам, за шоколада също важи.
Раят е там, където полицаите са британци, а готвачите французи, колите са произведени в Германия, любовниците са италианци и всичко това е организирано от швейцарците.
В Ада, полицаите са германци, готвачите са британци, колите са френски, любовниците са швейцарци и всичко това е организирано от италианците.
Коментиран от #2
14:22 20.08.2025
2 Соваж бейби
До коментар #1 от "Гост":Има нещо вярно че френската кухня повечето неща са вкусни англичаните нямат хубави неща шоколада им е шоколад нищо по различно от другите , тази година намерих най добрият шоколад на света шоколад Дубай с и другия модел с млечен на опаковката пише че е турски нямам идея защо се казва Дубай или турска версия но е зверски вкусен ,също и някой сладки арабски ,турски не може се сравни с европейските,в Европа слагат малко захар от там идва проблема
Коментиран от #4
14:37 20.08.2025
3 Механик
А па чуя ли "британски учени", направо подминавам материала.
15:29 20.08.2025
4 Механик
До коментар #2 от "Соваж бейби":Пиленце, абе къде с и се учило да пишеш на български бе? Какво това изречение от 100 думи и само с 2 запетайки, че и без точка???
На неграмотност ли се дължи или имаш някакви когнитивни проблеми???
15:32 20.08.2025