Създадоха рецепта за най-вкусния шоколад

20 Август, 2025 14:16 630 4

„Нашата работа полага основите за нова ера в производството на шоколад“, отбелязаха изследователите

Създадоха рецепта за най-вкусния шоколад - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британски учени са открили начин да създадат предвидим шоколадов вкус. Проучването е публикувано в списание Nature Microbiology.

Специалисти от Училището по биологични науки към Университета в Нотингам (Великобритания) са установили, че най-важният етап в процеса на създаване на шоколад е ферментацията на какаовите зърна. В традиционното земеделие и производство обаче е изключително трудно да се контролира този процес. Учените са успели да намерят начин за контролиране на ферментацията и рецепта за създаване на шоколад с оптимални вкусови качества.

Според д-р Дейвид Гополчан, по време на процеса на ферментация бактерии и гъбички от околната среда разграждат зърната, произвеждайки ключови химични съединения, които определят крайния вкус и аромат на шоколада. Но този процес е труден за контролиране и в резултат на това за постигане на същия вкус на продукта. Биолозите са успели да имитират процеса на ферментация в лаборатория и да получат шоколад с отлични вкусови качества.

Гополчан обясни, че е възможно да се премине от спонтанна ферментация към стандартизиран и научно доказан процес. Специалистът отбеляза, че учените са разчитали на измерими маркери: определено ниво на киселинност, температура и брой микроби.


„Нашата работа полага основите за нова ера в производството на шоколад“, отбелязаха изследователите. Според тях технологията ще позволи създаването на шоколад с предвидими вкусови качества по целия свят.


  • 1 Гост

    4 0 Отговор
    Една от характеристиките на Ада са британските готвачи.
    Предполагам, за шоколада също важи.
    Раят е там, където полицаите са британци, а готвачите французи, колите са произведени в Германия, любовниците са италианци и всичко това е организирано от швейцарците.
    В Ада, полицаите са германци, готвачите са британци, колите са френски, любовниците са швейцарци и всичко това е организирано от италианците.

    Коментиран от #2

    14:22 20.08.2025

  • 2 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Има нещо вярно че френската кухня повечето неща са вкусни англичаните нямат хубави неща шоколада им е шоколад нищо по различно от другите , тази година намерих най добрият шоколад на света шоколад Дубай с и другия модел с млечен на опаковката пише че е турски нямам идея защо се казва Дубай или турска версия но е зверски вкусен ,също и някой сладки арабски ,турски не може се сравни с европейските,в Европа слагат малко захар от там идва проблема

    Коментиран от #4

    14:37 20.08.2025

  • 3 Механик

    0 0 Отговор
    "Вкусно" е субективно понятие. Няма как да се създаде "най-вкусното", защото ако за един е вкусно, то друг изобщо не го харесва. Аз познавам много хора, които не намират шоколада за вкусен. Е, те, тия хора не влизат ли в сметките?
    А па чуя ли "британски учени", направо подминавам материала.

    15:29 20.08.2025

  • 4 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    Пиленце, абе къде с и се учило да пишеш на български бе? Какво това изречение от 100 думи и само с 2 запетайки, че и без точка???
    На неграмотност ли се дължи или имаш някакви когнитивни проблеми???

    15:32 20.08.2025