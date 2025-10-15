Учени: Спрете цигарите заради паметта и речника ви

Отказването от тютюнопушенето в средна или напреднала възраст може значително да забави свързания с възрастта спад в паметта и речта, според проучване на учени от University College London. Проучването, публикувано в The Lancet Healthy Longevity, анализира данни от 9436 души на 40 и повече години от 12 страни. Сравнението разкри, че тези, които са се отказали от тютюнопушенето, са имали значително по-бавен когнитивен спад от тези, които са продължили да пушат - спадът в паметта е бил с 20 процента по-бавен, а спадът в речта е бил почти наполовина.

Авторите отбелязват, че ефектът е продължил поне шест години след отказването от тютюнопушенето. Участниците, които са спрели цигарите, са остарявали психически по-бавно – мозъчната им функция е намалявала с три до шест месеца по-бавно за всяка година, която са живели, в сравнение с тези, които са продължили да пушат.

Учените обясняват това с факта, че спирането на никотина възстановява съдовата система и намалява възпалението, подобрявайки снабдяването на мозъка с кислород. Според водещия автор на изследването, Михаела Блумберг, тези резултати доказват, че дори на 50 или 60 години не е твърде късно да се откаже от тютюнопушенето, за да се поддържа умствена яснота и да се намали рискът от деменция.