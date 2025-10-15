Новини
Учени: Спрете цигарите заради паметта и речника ви

15 Октомври, 2025 19:29 721 10

  • спрете-
  • отказване от цигарите-
  • цигари-
  • учени-
  • памет-
  • речник-
  • когнитивен спад

Дори на 50 или 60 години не е твърде късно да се откаже от тютюнопушенето, за да се поддържа умствена яснота и да се намали рискът от деменция

Учени: Спрете цигарите заради паметта и речника ви - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Отказването от тютюнопушенето в средна или напреднала възраст може значително да забави свързания с възрастта спад в паметта и речта, според проучване на учени от University College London. Проучването, публикувано в The Lancet Healthy Longevity, анализира данни от 9436 души на 40 и повече години от 12 страни. Сравнението разкри, че тези, които са се отказали от тютюнопушенето, са имали значително по-бавен когнитивен спад от тези, които са продължили да пушат - спадът в паметта е бил с 20 процента по-бавен, а спадът в речта е бил почти наполовина.

Авторите отбелязват, че ефектът е продължил поне шест години след отказването от тютюнопушенето. Участниците, които са спрели цигарите, са остарявали психически по-бавно – мозъчната им функция е намалявала с три до шест месеца по-бавно за всяка година, която са живели, в сравнение с тези, които са продължили да пушат.

Учените обясняват това с факта, че спирането на никотина възстановява съдовата система и намалява възпалението, подобрявайки снабдяването на мозъка с кислород. Според водещия автор на изследването, Михаела Блумберг, тези резултати доказват, че дори на 50 или 60 години не е твърде късно да се откаже от тютюнопушенето, за да се поддържа умствена яснота и да се намали рискът от деменция.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мъж мечта

    2 1 Отговор
    Имало едно време една групичка от Америка за България много завистливи и глупави хора. Единия се казвал Крум другата марина третия Траволта четвъртия роден сакат по рождение нищо не ставало от него 🤭🤣🤭✝️амин

    19:35 15.10.2025

  • 4 Буха ха

    1 1 Отговор
    Венелино гадна, спри да ядеш твърди клефуци, ще останеш без зъби.

    19:46 15.10.2025

  • 5 Факт

    0 0 Отговор
    Добре да се замени с други навици!

    19:48 15.10.2025

  • 6 Крум завистливия пес

    0 0 Отговор
    Истинска паника ме подгони като сънувах снощи двама камерунци как дърват краставиците зад Надя 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭

    19:54 15.10.2025

  • 7 Яшар

    1 0 Отговор
    Аз пуша по 20 къса дневно ( циганите ние така пушим и много повече) ...как да ги спра ..г-жо афторке ..помогни ми ..ела и ми хвани .....х-ръката..за да са откажа ..ще ти хареса ..:)

    19:56 15.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кешбек

    1 0 Отговор
    Добре де, що не ни връщат парите за цигари за годините, дето сме пушили щом искат да спрем - тялото ще се справи ама дайте и стимул!

    20:07 15.10.2025

  • 10 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Бойче, не чети тая статия, пуши си

    20:28 15.10.2025