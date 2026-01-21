Малко същество, подобно на мечка, с огромни уши може да не изглежда като голяма заплаха за руската държава, но лоялните хора на Кремъл са се разбунтували заради нов филм за Чебурашка - звездата от детските книги и анимационни филми от съветската епоха. Косматият звяр с оранжево лице е обичан от поколения руснаци, откакто е създаден през 60-те години на миналия век от Едуард Успенски, автор на детски книги. Серия анимационни филми за Чебурашка, пуснати по време на комунистическата епоха, остават популярни в голяма част от бившия Съветски съюз, пише dnes.bg.

Нов филм, пуснат през 2023 г., разпродаде кината в цяла Русия, изпреварвайки конкурентите си за войната в Украйна, докато продължението, "Чебурашка 2", счупи рекордите по боксофис за местно продуцирани филми през новогодишния период.

Въпреки това, хардлайнерите в Москва остро критикуваха анимационния филм с игрални филми. Александър Дугин, ултранационалистически автор, чиито идеи са повлияли на някои членове на руския политически и военен елит, твърди, че необичайният външен вид на Чебурашка е базиран на древен "лунен демон".

Той също така заяви, че успехът на филма е знак за "буржоазни ценности и инфантилизъм", които са свалили Съветския съюз и сега заплашват самите основи на съвременна Русия.

"Второто пришествие на Чебурашка... показва, че сме загубили известно чувство за посока в живота", каза Дугин пред руски медии.

На дискусия в руския парламент, Иван Мусатов, ултранационалистически депутат, предположи, че продуцентите на детски филми тайно са против войната в Украйна. Хиляди художници, режисьори и музиканти са избягали от Русия, откакто Москва започна нахлуването си през 2022 г.

"Има хора, които не са могли да заминат за Запад и те правят приказки. Трябва по някакъв начин да филтрираме тези хора", каза Мусатов.

Дмитрий Певцов, заместник-председателят на парламентарната комисия по култура, заяви, че "Чебурашка 2" е "вреден продукт, който развращава децата", защото не насърчава традиционните ценности, които Путин определи като основата на съвременна Русия.

Елена Драпеко, друг пропутински депутат, предположи, че филмът е основание Кремъл да въведе още по-строги форми на цензура върху изкуствата. Писателите и режисьорите в съветската епоха често са използвали детските приказки и филми като средство за заобикаляне на цензурата на Кремъл и за промотиране на послания за свобода.

Твърденията бяха отхвърлени от сценариста на филма.

"Искахме да създадем доброта, да учим на доброта и да покажем на хората, че винаги има причина за промяна", каза Вячеслав Зуб.

Преди няколко месеца Чебурашка отново влезе в политиката в Русия, като на важно съвещание се обсъждаше дали създанието не е евреин. Причината беше, че според историята, животното е пристигнало в Русия в щайга с портокали. А единствената държава, която е внасяла портокали за Москва, била Израел.