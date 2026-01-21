Новини
"Чебурашка 2" е "вреден продукт, който развращава децата"

21 Януари, 2026 10:38

Това заяви Дмитрий Певцов, заместник-председателят на парламентарната комисия по култура

"Чебурашка 2" е "вреден продукт, който развращава децата" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Малко същество, подобно на мечка, с огромни уши може да не изглежда като голяма заплаха за руската държава, но лоялните хора на Кремъл са се разбунтували заради нов филм за Чебурашка - звездата от детските книги и анимационни филми от съветската епоха. Косматият звяр с оранжево лице е обичан от поколения руснаци, откакто е създаден през 60-те години на миналия век от Едуард Успенски, автор на детски книги. Серия анимационни филми за Чебурашка, пуснати по време на комунистическата епоха, остават популярни в голяма част от бившия Съветски съюз, пише dnes.bg.

Нов филм, пуснат през 2023 г., разпродаде кината в цяла Русия, изпреварвайки конкурентите си за войната в Украйна, докато продължението, "Чебурашка 2", счупи рекордите по боксофис за местно продуцирани филми през новогодишния период.

Въпреки това, хардлайнерите в Москва остро критикуваха анимационния филм с игрални филми. Александър Дугин, ултранационалистически автор, чиито идеи са повлияли на някои членове на руския политически и военен елит, твърди, че необичайният външен вид на Чебурашка е базиран на древен "лунен демон".

Той също така заяви, че успехът на филма е знак за "буржоазни ценности и инфантилизъм", които са свалили Съветския съюз и сега заплашват самите основи на съвременна Русия.

"Второто пришествие на Чебурашка... показва, че сме загубили известно чувство за посока в живота", каза Дугин пред руски медии.

На дискусия в руския парламент, Иван Мусатов, ултранационалистически депутат, предположи, че продуцентите на детски филми тайно са против войната в Украйна. Хиляди художници, режисьори и музиканти са избягали от Русия, откакто Москва започна нахлуването си през 2022 г.

"Има хора, които не са могли да заминат за Запад и те правят приказки. Трябва по някакъв начин да филтрираме тези хора", каза Мусатов.

Дмитрий Певцов, заместник-председателят на парламентарната комисия по култура, заяви, че "Чебурашка 2" е "вреден продукт, който развращава децата", защото не насърчава традиционните ценности, които Путин определи като основата на съвременна Русия.

Елена Драпеко, друг пропутински депутат, предположи, че филмът е основание Кремъл да въведе още по-строги форми на цензура върху изкуствата. Писателите и режисьорите в съветската епоха често са използвали детските приказки и филми като средство за заобикаляне на цензурата на Кремъл и за промотиране на послания за свобода.

Твърденията бяха отхвърлени от сценариста на филма.

"Искахме да създадем доброта, да учим на доброта и да покажем на хората, че винаги има причина за промяна", каза Вячеслав Зуб.

Преди няколко месеца Чебурашка отново влезе в политиката в Русия, като на важно съвещание се обсъждаше дали създанието не е евреин. Причината беше, че според историята, животното е пристигнало в Русия в щайга с портокали. А единствената държава, която е внасяла портокали за Москва, била Израел.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    14 22 Отговор
    братушките са ов.е ...

    10:40 21.01.2026

  • 2 Роджър

    10 2 Отговор
    Понеже си всичко се прави с ръчички от пластелин. Не трябва да се позволява развиване на умения.

    Коментиран от #4

    10:43 21.01.2026

  • 3 Тома

    21 7 Отговор
    Ако някой не знае какво нещо е пропаганда и лъжи може да прочете статията

    Коментиран от #13

    10:51 21.01.2026

  • 4 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Роджър":

    С два лева крака и две леви ръце не може нищо да се прави!

    10:55 21.01.2026

  • 5 И без израелски портали

    16 6 Отговор
    Първият игрален филм беше много хубав, мил и детски. Даваха го дори преведен на български на нова година, гледахме го с внуците. Оплюването в статията е за да не го купуват и излъчват в България.

    Коментиран от #11

    10:57 21.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    19 2 Отговор
    Абсолютни ненормалници ...всеки ден копат все по дълбоко тинята на тинята !!!

    10:59 21.01.2026

  • 8 604

    6 3 Отговор
    Напълно с те дали фира с централното захранване...

    11:04 21.01.2026

  • 9 Идиоти!

    15 2 Отговор
    Всичко останало им е наред, до анимационните филмчета опряха... Тези са грешка на природата.

    11:07 21.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 орк

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "И без израелски портали":

    ако не са яхудите ич ви няма.та и чебурашката

    11:14 21.01.2026

  • 12 ха ха

    3 3 Отговор
    Горкият Чебурашка стана жертва на кремълските подмазвачи към Путин които го приравняват до Сталин и издигат около него култ към личността.А това не му прави услуга.

    11:18 21.01.2026

  • 13 Мдаа

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Прочетох я в руския парламентарен вестник. Точно така си е статията. На теб ако не ти изнася истината си е твой проблем.

    11:22 21.01.2026

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анита цървула":

    Някои не са могли да предложат нищо друго.

    11:30 21.01.2026

  • 15 Факт

    3 0 Отговор
    Вижте кой предложил това!

    11:32 21.01.2026

  • 16 Чебурашка

    1 3 Отговор
    Мяма край руската мъка ,няма

    11:32 21.01.2026

  • 17 Русофобията е болест!

    2 3 Отговор
    Нито една вярна дума в тъпа русофобска статия, която има за цел пак да оплюе руската култура!

    11:36 21.01.2026